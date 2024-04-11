Trūata 允许您访问所有客户数据，同时通过后端匿名化技术实现尊重消费者隐私的法律要求。该技术可帮助您持续增长和留住客户。助您深入了解潜在的新收入来源，从而改善销售和运营决策。
完善营销计划，实现客户招揽、保留和开发活动的持续增长
为商业和运营活动提供更有效的数据驱动决策，从而提高销售额和利润率
通过数据资产货币化为企业发现新的收入来源
访问过往客户和现有客户的数据，无论是否获得同意。
将数据保留更长时间，以便更深入地了解客户行为。
留住客户并以灵活的方式处理数据，实现业务价值最大化。
一致地管理合规性，并在整个组织内提供可比较的分析结果。
限制同意通知和隐私声明更新的数量。撤销同意或数据主体请求不会影响 Trūata 数据。
此解决方案对软件或硬件没有要求。
法律免责声明：客户有责任确保自己遵守各项法律和法规，包括《欧盟通用数据保护条例》。
客户全权负责就可能影响客户业务的任何相关法律和法规的识别和诠释，以及客户为遵守此类法律和法规可能需要采取的任何行动，向具备相关资质的法律顾问寻求建议。
本文描述的产品、服务和其他功能并不适合所有客户情况，并且可用性可能会受到限制。IBM 不提供任何法律、会计或审计建议，也不声明或保证其服务或产品经确保客户遵循任何法律或法规。
IBM 让企业能够快速扩展并适应不断变化的业务需求，且在使用 IBM Cloud 产品时不会影响安全性、隐私或风险级别。