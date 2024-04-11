此解决方案对软件或硬件没有要求。

法律免责声明：客户有责任确保自己遵守各项法律和法规，包括《欧盟通用数据保护条例》。

客户全权负责就可能影响客户业务的任何相关法律和法规的识别和诠释，以及客户为遵守此类法律和法规可能需要采取的任何行动，向具备相关资质的法律顾问寻求建议。

本文描述的产品、服务和其他功能并不适合所有客户情况，并且可用性可能会受到限制。IBM 不提供任何法律、会计或审计建议，也不声明或保证其服务或产品经确保客户遵循任何法律或法规。