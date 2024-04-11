IBM® Spectrum MPI 是消息传递接口 (MPI) 的高性能、生产质量实施方案。它可以提高分布式计算环境中的应用程序性能。它以开源 MPI 为基础，提供了一个熟悉的可移植接口。它超越了 Open MPI，并添加了一些独特功能，例如高级 CPU 亲缘性功能、接口库的动态选择、卓越的工作负载管理器集成和更好的性能。IBM Spectrum MPI 支持广泛的行业标准平台、互连和操作系统，有助于确保并行应用程序几乎可在任何地方运行。