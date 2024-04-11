IBM® Spectrum MPI 是消息传递接口 (MPI) 的高性能、生产质量实施方案。它可以提高分布式计算环境中的应用程序性能。它以开源 MPI 为基础，提供了一个熟悉的可移植接口。它超越了 Open MPI，并添加了一些独特功能，例如高级 CPU 亲缘性功能、接口库的动态选择、卓越的工作负载管理器集成和更好的性能。IBM Spectrum MPI 支持广泛的行业标准平台、互连和操作系统，有助于确保并行应用程序几乎可在任何地方运行。
获得对各种行业网络和互连的支持，帮助确保应用程序以每个协议的最佳延迟和带宽运行。
IBM Spectrum MPI 经过资格预审和认证，可在各种平台类型上使用，最大限度地降低了关键任务、高性能计算 (HPC) 部署中的风险。
借助 IBM Spectrum MPI，可以轻松地将应用程序移植到其他平台，帮助缩短上市时间并提高应用程序质量。
IBM Spectrum MPI 支持广泛的标准平台和操作系统，可降低测试、维护和支持成本。
获得专门 HPC 支持组织的支持，快速高效解决技术问题。
欠优化的环境会阻碍竞争力并减慢取得成果的速度。利用 IBM® Spectrum MPI 来管理基础设施中的架构差异，而不是让应用程序来处理这些问题。无需编写多个版本的应用程序，即可解决不同的互连问题。而且，还可通过改进集体算法来优化应用程序性能。
IBM Spectrum MPI 包含针对 HPC 并行应用程序的 Open MPI 实施方案，具有改进的性能和可扩展性。由 IBM Power Systems™ 以及 x86-64 提供支持，引入了一个集体 MPI 库和点对点通信协议 (PAMI) 后端，可提供改进的网络连接并增强应用程序开发工具的可用性。通过在运行时动态选择每个节点之间的最佳网络连接来最大限度地提高网络效率。
IBM Spectrum MPI 融合了高级 CPU 亲缘性功能、接口库的动态选择、卓越的工作负载管理器集成和改进的性能。它支持广泛的行业标准平台、互连和操作系统，有助于确保并行应用程序几乎可在任何地方运行。
IBM Spectrum MPI 使用 Mellanox OFED，在 x86-64 和 IBM POWER 硬件上提供支持 RDMA（远程直接内存访问）的改进型 PAMI（并行活动消息接口）。该解决方案还提供一个出色的集合库，支持应用程序开发人员无缝使用 GPU 内存缓冲区。该库采用高级逻辑，可为任何给定的集合操作确定最快的算法。