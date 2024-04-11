主页 存储 SAN SAN192C_6 IBM Storage Networking SAN192C-6 多层导向器
将数据资产整合到数量更少、规模更大、更易于管理的存储区域网络中，跟上数据增长的步伐
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IBM Storage Networking SAN192C-6 导向器类 SAN 交换机的产品快照

IBM Storage Networking SAN192C-6 是一款具有多达 768 个 32 Gbps 光纤通道端口的导向器类 SAN 交换机。它是 IBM 存储区域网络交换机硬件产品系列的一员。

它专为部署在中小型存储网络中而设计，可支持企业云和业务转型。它将一套全面的智能功能分层添加到高性能、不依赖协议的交换机结构上。SAN192C-6 可满足大型虚拟化数据中心存储环境的严格要求。它为灵活的数据中心 SAN 解决方案提供了不折不扣的可用性、安全性、可扩展性以及透明整合的新技术。
优势 按需付费的灵活性

只需为随时间扩展时所需的资源付费，即可满足云服务的扩展需求。

 强化安全性

通过广泛的安全框架部署多租户云应用程序时，保持强大的安全性。

 预测性能

通过保持性能稳定，帮助满足严格的服务级别协议 (SLA)。

 增强弹性连接

通过保持存储网络连接的可用性和可靠性，实现永远在线的云基础架构。

 有效管理流量

经济高效地将网络功能快速分配给云应用程序，协助用户有效管理流量。 

 获得集成大型机支持

获取 IBM® Z Systems FICON 和 Linux 环境支持。
功能 扩展功能可扩展，提供强大的投资保护

其设计紧凑，高度仅为 15.6 英寸 (9RU)，每个标准 7 英尺机架 (42RU) 可容纳多达四台 SAN192C-6 导向器，使数据中心的宝贵地面空间得到充分利用。由于占地面积较小，它非常适合部署在较小的存储网络以及基于 Pod 的云融合数据中心基础架构解决方案中。

 企业级可用性

保持较高的可用性，满足所有关键硬件组件的无中断软件升级和冗余要求。SAN192C-6 软件体系结构可为所有主要硬件组件（包括管理程序和结构模块以及电源）提供冗余，助力提高可用性。 

 通过企业云部署实现业务转型

部署企业云环境，提供弹性计算和网络功能，使 IT 能够经济高效地根据需要快速扩大或缩小资源规模。SAN192C-6 可为某些企业云部署提供业界领先的可扩展性和功能（包括按需付费的灵活性），满足云服务的扩展需求。

 集成大型机支持

利用级联和非级联结构中的 FICON 协议支持，以及在同一台交换机上混用 FICON 和开放系统光纤通道协议流量。IBM 控制单元端口 (CUP) 支持功能支持通过大型机管理应用程序对 SAN c 型系列交换机进行带内管理，并支持结构绑定功能，允许仅在结构绑定配置中的指定交换机之间启用交换机间链路 (ISL)。

 提供强大安全性的全面解决方案

使用广泛的安全框架可保护跨当今企业存储网络的高度敏感数据。该框架采用了端口级智能数据包检测，包括运用区域、VSAN 和高级端口安全功能的硬件执行访问控制表 (ACL)。此外，它还利用光纤通道安全协议 (FC-SP) 和 CISCO TrustSec 光纤通道链路加密机制为存储网络提供全面的安全性。
技术规范

以下规格适用于型号 8978-E04。

如需了解更多信息，请参阅 IBM Storage Networking SAN192C-6 红皮书产品指南

规格

规格详情

机箱插槽配置
  • 线路卡插槽：4
  • 管理程序插槽：2
  • 纵横交换结构插槽：6
  • 风扇托盘：机箱背面有 3 个风扇托盘
  • 电源托架：4

热插拔组件

电源、风扇模块、小型可插拔设备、管理程序模块、结构模块

保修

一年 IBM 现场有限保修，24x7 式当日维护；提供服务选项

尺寸（高 x 宽 x 深）

机箱尺寸 (9RU)：39.62 厘米（15.6 英寸）x 43.90 厘米（17.3 英寸）x 81.30 厘米（32 英寸）

  • SAN192C-6 48 端口 32-Gbps 光纤通道交换模块：4.4 厘米 x 40.39 厘米 x 55.37 厘米（1.75 英寸 x 15.9 英寸 x 21.8 英寸）
  • Fabric-1 模块：82.3 厘米 x 5.13 厘米 x 25.96 厘米（32.40 英寸 x 2.02 英寸 x 10.22 英寸）
  • 风扇托盘：91.87 厘米 x 13.08 厘米 x 4.75 厘米（36.17 英寸 x 5.15 英寸 x 1.87 英寸）
  • SFP+：1.25 厘米 x 1.36 厘米 x 5.65 厘米（0.49 英寸 x 0.54 英寸 x 2.22 英寸）
  • 机箱进深（含理线和机箱门）为 965.2 毫米（38 英寸）

设备可安装在标准的 482.6 毫米（19 英寸）EIA 机架上，也可安装在双柱机架上

可选功能

48 端口 32Gbps 光纤通道模块和 16G 捆绑软件 (#AJL2)、48 端口 32Gbps 光纤通道交换模块 (#AJL4)、24/10 端口 SAN 扩展模块 (#AJL5)、SAN192C-6 Fabric-1 交换模块 (#AJK9)、企业软件包 (#AJJ9)、DCNM SAN 高级版 (#AJJA)、大型机软件包 (#AJJB)、小型可插拔设备、风扇*、AJN6 Supervisor-4 模块、AJN9 Fabric-3 模块

重量
  • 仅机箱：65.80 千克（145 磅）
  • 完全配置的机箱：147.42 千克（325 磅）
  • 48 端口 32Gbps 光纤通道线路卡：7.94 千克（17.5 磅）
  • Fabric-1 模块：9.07 千克（20 磅）
  • 风扇托盘：5.76 千克（12.7 磅）
  • 管理程序空白盖板：0.5 千克（1.1 磅）
  • 线路卡空白盖板：2.04 千克（4.5 磅）

回收零部件

出于安全原因，IBM 建议不要拆除其产品电池。请遵循 IBM 产品收集回收计划
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