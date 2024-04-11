它专为部署在中小型存储网络中而设计，可支持企业云和业务转型。它将一套全面的智能功能分层添加到高性能、不依赖协议的交换机结构上。SAN192C-6 可满足大型虚拟化数据中心存储环境的严格要求。它为灵活的数据中心 SAN 解决方案提供了不折不扣的可用性、安全性、可扩展性以及透明整合的新技术。