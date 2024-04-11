IBM Storage Networking SAN192C-6 是一款具有多达 768 个 32 Gbps 光纤通道端口的导向器类 SAN 交换机。它是 IBM 存储区域网络交换机硬件产品系列的一员。
它专为部署在中小型存储网络中而设计，可支持企业云和业务转型。它将一套全面的智能功能分层添加到高性能、不依赖协议的交换机结构上。SAN192C-6 可满足大型虚拟化数据中心存储环境的严格要求。它为灵活的数据中心 SAN 解决方案提供了不折不扣的可用性、安全性、可扩展性以及透明整合的新技术。
只需为随时间扩展时所需的资源付费，即可满足云服务的扩展需求。
通过广泛的安全框架部署多租户云应用程序时，保持强大的安全性。
通过保持性能稳定，帮助满足严格的服务级别协议 (SLA)。
通过保持存储网络连接的可用性和可靠性，实现永远在线的云基础架构。
经济高效地将网络功能快速分配给云应用程序，协助用户有效管理流量。
获取 IBM® Z Systems FICON 和 Linux 环境支持。
其设计紧凑，高度仅为 15.6 英寸 (9RU)，每个标准 7 英尺机架 (42RU) 可容纳多达四台 SAN192C-6 导向器，使数据中心的宝贵地面空间得到充分利用。由于占地面积较小，它非常适合部署在较小的存储网络以及基于 Pod 的云融合数据中心基础架构解决方案中。
保持较高的可用性，满足所有关键硬件组件的无中断软件升级和冗余要求。SAN192C-6 软件体系结构可为所有主要硬件组件（包括管理程序和结构模块以及电源）提供冗余，助力提高可用性。
部署企业云环境，提供弹性计算和网络功能，使 IT 能够经济高效地根据需要快速扩大或缩小资源规模。SAN192C-6 可为某些企业云部署提供业界领先的可扩展性和功能（包括按需付费的灵活性），满足云服务的扩展需求。
利用级联和非级联结构中的 FICON 协议支持，以及在同一台交换机上混用 FICON 和开放系统光纤通道协议流量。IBM 控制单元端口 (CUP) 支持功能支持通过大型机管理应用程序对 SAN c 型系列交换机进行带内管理，并支持结构绑定功能，允许仅在结构绑定配置中的指定交换机之间启用交换机间链路 (ISL)。
使用广泛的安全框架可保护跨当今企业存储网络的高度敏感数据。该框架采用了端口级智能数据包检测，包括运用区域、VSAN 和高级端口安全功能的硬件执行访问控制表 (ACL)。此外，它还利用光纤通道安全协议 (FC-SP) 和 CISCO TrustSec 光纤通道链路加密机制为存储网络提供全面的安全性。
以下规格适用于型号 8978-E04。
如需了解更多信息，请参阅 IBM Storage Networking SAN192C-6 红皮书产品指南。
规格
规格详情
机箱插槽配置
热插拔组件
电源、风扇模块、小型可插拔设备、管理程序模块、结构模块
保修
一年 IBM 现场有限保修，24x7 式当日维护；提供服务选项
尺寸（高 x 宽 x 深）
机箱尺寸 (9RU)：39.62 厘米（15.6 英寸）x 43.90 厘米（17.3 英寸）x 81.30 厘米（32 英寸）
设备可安装在标准的 482.6 毫米（19 英寸）EIA 机架上，也可安装在双柱机架上
可选功能
48 端口 32Gbps 光纤通道模块和 16G 捆绑软件 (#AJL2)、48 端口 32Gbps 光纤通道交换模块 (#AJL4)、24/10 端口 SAN 扩展模块 (#AJL5)、SAN192C-6 Fabric-1 交换模块 (#AJK9)、企业软件包 (#AJJ9)、DCNM SAN 高级版 (#AJJA)、大型机软件包 (#AJJB)、小型可插拔设备、风扇*、AJN6 Supervisor-4 模块、AJN9 Fabric-3 模块
重量
回收零部件
出于安全原因，IBM 建议不要拆除其产品电池。请遵循 IBM 产品收集回收计划。