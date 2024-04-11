IBM Storage Networking SAN16C-R 是下一代高度灵活、业界领先的 IBM Storage Networking c 型交换机之一。此交换机具有紧凑的外形规格和高级功能，是部门和远程分公司 SAN 及大规模 SAN 与 IBM Storage Networking c 型导向器配合使用的理想解决方案。

SAN16C-R 在固定 1RU 外形规格中提供最多 12 个 32 Gbps 光纤通道端口、4 个 1/10、2 个 25 和 1 个 40 GbE IP 存储服务端口。该交换机还可连接到现有的本机光纤通道网络，从而保护当前对存储网络的投资。SAN Extension over IP 应用程序包许可是两个固定 1/10 GbE IP 存储服务端口的标准配置，无需额外的许可即可在交换机上实现 Fibre Channel over IP (FCIP) 和压缩等功能。