IBM Storage Networking SAN16C-R 是一种光纤通道交换机，具有多达 12 个端口，速率为 32 Gbps。它是 IBM 存储区域网络交换机硬件产品系列的一员。
IBM Storage Networking SAN16C-R 是下一代高度灵活、业界领先的 IBM Storage Networking c 型交换机之一。此交换机具有紧凑的外形规格和高级功能，是部门和远程分公司 SAN 及大规模 SAN 与 IBM Storage Networking c 型导向器配合使用的理想解决方案。
SAN16C-R 在固定 1RU 外形规格中提供最多 12 个 32 Gbps 光纤通道端口、4 个 1/10、2 个 25 和 1 个 40 GbE IP 存储服务端口。该交换机还可连接到现有的本机光纤通道网络，从而保护当前对存储网络的投资。SAN Extension over IP 应用程序包许可是两个固定 1/10 GbE IP 存储服务端口的标准配置，无需额外的许可即可在交换机上实现 Fibre Channel over IP (FCIP) 和压缩等功能。
通过在紧凑的 1RU 外形规格中利用独特的多服务和多协议功能，实现更高效的 IBM Storage Area Network (SAN) 空间利用率。
为开放式系统和大型机环境启用快速灾难恢复功能以及经济高效的高性能光纤通道和 Fibre Channel over IP (FCIP) 连接。
利用对虚拟存储区域网络 (VSAN) 的支持，这是高效且安全 SAN 整合的理想选择。
型号 - 8977-R16
热插拔组件
热插拔冗余电源
保修
一年客户可更换元件 (CRU)，IBM 现场有限保修，下一工作日 9x5；提供 24x7 式当日维护服务选项
规格
宽度：439.4 毫米（17.3 英寸）
深度：510.7 毫米（20.11 英寸）
高度：43.6 毫米（1.72 英寸）
重量
9.8 千克（21.61 磅）（包括 2 个 PSU 和 4 个风扇），但不包括光学模块
气流
使用端口侧排气扇从后向前（排出端口）
– 使用端口侧进气扇从前到后（排入端口）
端口
最多 12 个 32 Gbps 端口
最多 4 个 1/10 Gb 以太网 (GbE) 端口，或 2 个 25 GbE 端口，或 1 个 40 GbE 端口，以用于 FCIP 和 iSCSI 存储服务
链路速度
8/16/32 Gbps 自动感应
1/10/25/40 GbE
可选功能
Enterprise Package (#AJJ4)、DCNM SAN 高级版 (#AJJ7)、R16 升级许可 (#AJMT)
回收零部件
出于安全原因，IBM 建议不要拆除其产品电池。请利用 IBM 收集回收计划