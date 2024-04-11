IBM® Storage Networking SAN128B-7 交换机让您在保护和管理网络时不再费心费力。凭借经强化的安全性，以及自主功能 的 SAN 技术，该交换机可以防范安全威胁，实现不间断运行，并最大限度地提高管理自动化。实现基础架构现代化，以满足数据中心始终在线的需求。