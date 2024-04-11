IBM® Storage Networking SAN128B-7 交换机让您在保护和管理网络时不再费心费力。凭借经强化的安全性，以及自主功能 的 SAN 技术，该交换机可以防范安全威胁，实现不间断运行，并最大限度地提高管理自动化。实现基础架构现代化，以满足数据中心始终在线的需求。
自动执行分区、库存报告和操作验证检查等重复性任务。
利用即用即付的可扩展性，以经济高效的方式快速支持增长。
通过可视化仪表板提供即时可见性，轻松识别和隔离问题。
防范可能破坏数据中心运营的网络安全和业务连续性威胁。
Fabric Vision 技术提供了强大的分析架构，可实现自学习、自优化和自修复功能。
IBM 第 7 代技术可验证交换机操作系统、安全设置和硬件的完整性，从而降低恶意软件和劫持风险。
基本配置启用了 48 个端口，并可通过安装 SFP 和 SFP-DD POD 许可证以任意顺序和任意组合扩展到 128 个端口。
包括安全启动、可信 FOS（TruFOS）证书、通过取消根访问权限进行的 FOS 固化以及 SSL 证书的自动分发。
支持 SCSI 和 NVMe over 光纤通道，可与下一代闪存存储轻松集成，无需进行破坏性的拆除并替换。
IBM SANnav 管理门户网站通过自动警报和自定义监控功能，提供整个 SAN 的即时可见性。