IBM Rational ClearCase 提供对软件资产的受控访问，包括代码、需求、设计文档、模型、测试计划和测试结果。
提供并行开发支持、自动化工作区管理、基线管理、安全版本管理和可靠的构建审核，几乎可随时随地实现灵活访问。
您可以删除以前的版本、创建和删除分支、列出版本历史记录，还可以比较并合并不同版本。
提供开发和集成模型、专用工作区和公共集成区域。
包括用户身份验证和审计跟踪，有助于满足合规性要求，将管理麻烦降至最低。
可以管理并控制几乎所有可表示为数字内容的项目工件。
允许您控制个人工作区，并提供对所需文件和目录版本的访问。
支持数十个站点的数千名用户，管理数 TB 的数据。
根据偏好和需求混合搭配 4 种不同的视图。
在集中式存储库中安全地捕获资产并进行版本控制。
简化编辑-构建-调试周期并准确地重现版本。
帮助防止错误、减少错误并及早识别错误。
提供对各类软件资产的受控访问。
支持跨远程站点的文件访问，并可扩展至支持数千名用户。
提供多个分布式环境的生命周期管理。
结合 Rational ClearCase 和 Rational ClearQuest 的优点。
结合了 ClearCase、ClearQuest、ClearCase MultiSite 和 ClearQuest MultiSite 的优点。