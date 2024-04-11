IBM Rational ClearCase
企业级配置管理系统，提供对软件资产的受控访问
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一位男士在白板前使用笔记本电脑
什么是 IBM® Rational® ClearCase®？

IBM Rational ClearCase 提供对软件资产的受控访问，包括代码、需求、设计文档、模型、测试计划和测试结果。

提供并行开发支持、自动化工作区管理、基线管理、安全版本管理和可靠的构建审核，几乎可随时随地实现灵活访问。
优势 版本控制

您可以删除以前的版本、创建和删除分支、列出版本历史记录，还可以比较并合并不同版本。

 快速独立工作

提供开发和集成模型、专用工作区和公共集成区域。

 满足合规要求

包括用户身份验证和审计跟踪，有助于满足合规性要求，将管理麻烦降至最低。

 对版本有信心

可以管理并控制几乎所有可表示为数字内容的项目工件。

 控制开发活动

允许您控制个人工作区，并提供对所需文件和目录版本的访问。
IBM® Rational ClearCase 关键特性 企业的可扩展部署

支持数十个站点的数千名用户，管理数 TB 的数据。

 使用模式灵活，适用于所有开发方法

根据偏好和需求混合搭配 4 种不同的视图。

 安全版本管理和 IP 保护

在集中式存储库中安全地捕获资产并进行版本控制。

 提供过程控制和可追溯性，确保合规性

简化编辑-构建-调试周期并准确地重现版本。

 缩短实现价值的时间

帮助防止错误、减少错误并及早识别错误。

 灵活的定价和部署
充分利用基于 FlexPoints 的新使用模型。
哪个选项适合您？
Rational ClearCase

提供对各类软件资产的受控访问。

特色产品 最受欢迎 Rational ClearCase MultiSite

支持跨远程站点的文件访问，并可扩展至支持数千名用户。

ClearCase 和 ClearCase MultiSite

提供多个分布式环境的生命周期管理。

ClearCase 变更管理系统

结合 Rational ClearCase 和 Rational ClearQuest 的优点。

 ClearCase Change Management - Enterprise

结合了 ClearCase、ClearQuest、ClearCase MultiSite 和 ClearQuest MultiSite 的优点。
后续步骤

立即购买并开始使用。