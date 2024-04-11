该编译器通过提供对 IBM Db2® 和 IBM TXSeries® 系统的访问来最大限度地利用中间件。它还很好地集成了 SQL、IBM CICS® 和预处理器以及 PL/I 宏工具。现在，您可以使用该编译器生成可在 AIX® 的所有硬件级别（包括 Power Systems™）上执行的 PL/I 代码。