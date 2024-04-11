主页 开发人员工具 PL/I Compiler Family PL/I for AIX IBM PL/I for AIX
高级编译器，支持创建和维护在 IBM AIX 和 Power Systems 上执行的任务关键型 PL/I 应用程序。
60 天免费试用
抽象几何V 形图案的插图
PL/I for AIX 能为贵企业做些什么

IBM® PL/I for AIX® 是用于构建 PL/I 应用程序的强大开发环境。借助 PL/I for AIX，您可以使用现有的 PL/I 代码通过最新技术升级应用程序。该编译器提供了专为 AIX 和 Power Systems™ 设计的关键企业现代化技术以及行业领先的编译和优化技术。
优势
强大的开发环境

最大限度地开发在 IBM Power Systems 上执行的应用程序。

 XML 和 Java 互操作性

将基于 Web 的现代技术（例如 XML 和 Java®）融入到现有系统中。

 调试功能

提供标准调试工具以优化代码。

 应用程序兼容性

最大限度地降低从其他 PL/I 实现中移植的风险。

 获得世界一流的 IBM 支持

提供卓越的 IBM 服务和支持。
主要功能 生成的 PL/I 代码可在所有级别的 AIX 中运行

该编译器通过提供对 IBM Db2® 和 IBM TXSeries® 系统的访问来最大限度地利用中间件。它还很好地集成了 SQL、IBM CICS® 和预处理器以及 PL/I 宏工具。现在，您可以使用该编译器生成可在 AIX® 的所有硬件级别（包括 Power Systems™）上执行的 PL/I 代码。

 增强与 Java 和 XML 的互操作性

编译器可灵活变换并控制生成的 XML 文档的形式。此外，它还支持 PL/I 和 Java® 程序基于 Java 本地接口进行互操作。现在，您可以通过编译器来处理程序入站 XML 消息，并通过高速 XML 解析器将内容转换为 PL/I 数据结构。

 扩展调试功能

编译器会生成符号调试信息，且任何标准 AIX 调试器都可以读取这些信息。您可以监视变量、寄存器、内存、调用堆栈和其他要素。此外，您现在可以从工作站调试以 C、C++、COBOL 和 PL/I 编写的应用程序。

 改进了与 PL/I for z/OS 的应用程序兼容性

该编译器提供源兼容性和数据管理实用程序，以减少障碍并最大限度地降低从其他 PL/I 实现中移植的风险。
技术细节
软件要求

IBM PL/I for AIX V3.1 与以下程序的受支持版本及其后续版本一起运行。

  • 有关列出的需要程序临时性修订 (PTF) 的程序详细信息，请参阅《安装指南》。
 查看软件要求的完整列表 硬件要求

IBM PL/I for AIX V3.1 及其生成的目标程序可以在以下支持的任何处理器上运行：

  • AIX V5.3.9.0 或更高版本
  • AIX V6.1.0.0 或更高版本
  • 具有最新 PTF 的 AIX V7.0
 查看软件要求的完整列表
专家资源助您取得成功
资源库

深入了解此产品的一系列深入信息。

探索 产品文档

在 IBM 产品文档中快速寻找答案。

探索 社区

查看本产品其他用户分享的技术诀窍和见解。

探索