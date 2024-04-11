IBM® PL/I for AIX® 是用于构建 PL/I 应用程序的强大开发环境。借助 PL/I for AIX，您可以使用现有的 PL/I 代码通过最新技术升级应用程序。该编译器提供了专为 AIX 和 Power Systems™ 设计的关键企业现代化技术以及行业领先的编译和优化技术。
最大限度地开发在 IBM Power Systems 上执行的应用程序。
将基于 Web 的现代技术（例如 XML 和 Java®）融入到现有系统中。
提供标准调试工具以优化代码。
最大限度地降低从其他 PL/I 实现中移植的风险。
提供卓越的 IBM 服务和支持。
该编译器通过提供对 IBM Db2® 和 IBM TXSeries® 系统的访问来最大限度地利用中间件。它还很好地集成了 SQL、IBM CICS® 和预处理器以及 PL/I 宏工具。现在，您可以使用该编译器生成可在 AIX® 的所有硬件级别（包括 Power Systems™）上执行的 PL/I 代码。
编译器可灵活变换并控制生成的 XML 文档的形式。此外，它还支持 PL/I 和 Java® 程序基于 Java 本地接口进行互操作。现在，您可以通过编译器来处理程序入站 XML 消息，并通过高速 XML 解析器将内容转换为 PL/I 数据结构。
编译器会生成符号调试信息，且任何标准 AIX 调试器都可以读取这些信息。您可以监视变量、寄存器、内存、调用堆栈和其他要素。此外，您现在可以从工作站调试以 C、C++、COBOL 和 PL/I 编写的应用程序。
该编译器提供源兼容性和数据管理实用程序，以减少障碍并最大限度地降低从其他 PL/I 实现中移植的风险。
IBM PL/I for AIX V3.1 与以下程序的受支持版本及其后续版本一起运行。
IBM PL/I for AIX V3.1 及其生成的目标程序可以在以下支持的任何处理器上运行：