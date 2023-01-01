没有计划的目标只能算是愿望。

借助 IBM Planning Analytics，在任何粒度级别实现与 ESG 框架（GRI、CDP、SASB、EHS）相匹配的可持续发展绩效、模拟和优化。

无论是范围 1、范围 2 还是范围 3 的减排工作，IBM 都能满足您的可持续发展报告需求。所有利益相关者都可以在一个安全的协作式可持续发展管理软件中获得准确、实时的数据。进行温室气体排放 (GHG) 规划和模拟，并运行有助于实现可持续发展指标的优化工作流程。