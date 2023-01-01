主页 分析 Planning Analytics as a Service 可持续性发展规划和分析
利用 ESG 软件实现业务核心的成本节约减排
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插图显示数台服务器、一座建筑物、一座花园和一个使用笔记本电脑工作的人
绿色目标，精益成本

没有计划的目标只能算是愿望。

借助 IBM Planning Analytics，在任何粒度级别实现与 ESG 框架（GRICDPSASBEHS）相匹配的可持续发展绩效、模拟和优化。

无论是范围 1范围 2 还是范围 3 的减排工作，IBM 都能满足您的可持续发展报告需求。所有利益相关者都可以在一个安全的协作式可持续发展管理软件中获得准确、实时的数据。进行温室气体排放 (GHG) 规划和模拟，并运行有助于实现可持续发展指标的优化工作流程。

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IBM 在《2023 年 BARC 综合规划与分析》(IP&A) 中被评为市场领导者
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Newcomp Analytics 如何与 IBM 携手

利用 IBM Planning Analytics 摆脱电子表格
您可以做什么
排放管理

利用有助于按部门和产品预测和优化排放量的 ESG 功能，来分解目标和估计值。根据基准进行衡量，同时降低成本和浪费。在 AI 的支持下，分析企业的能源消耗，并运行模拟以预测和优化实现净零排放的旅程。
范围 3 排放预测

管理范围 3 排放的战略规划、分析和模拟工作。将可持续发展行动计划纳入采购工作，以便您可以选择最符合您的气候行动目标的合作伙伴。
供应链优化

通过模拟风险管理参数，选择最能平衡长期可持续发展工作与短期供应链目标的方案。建立基准，创建透明的可持续发展指标，并确定改善减排的行动步骤。
可持续性分析

通过实时查看可靠的可持续发展数据，对照排放 KPI 轻松衡量您的绩效。管理利益相关者围绕碳排放优先级和管理的参与情况，以锁定内外部对可实现目标的支持。极为详细的洞察，有助于您的规划团队充满信心地做出决策。
业务合作伙伴解决方案
Iena Green Track 对环境影响进行跟踪、建模并分析。使用数据收集和高级原材料建模工具来优化产品的碳足迹。 查看解决方案
Saima Sustainability 利用准确敏捷的可持续发展管理解决方案实现可持续发展目标 (SDG)。 查看 SDG 报告解决方案
Cubewise Supply Focus 一个集中化且可完全定制的业务规划平台，针对供应链报告和管理，提供易于使用、快速、灵活的协作工具。 查看解决方案
TIMETOACT 通过简化数据管理输入、访问和处理流程，控制您的可持续发展目标。 查看解决方案
为何选择 IBM Planning Analytics？ 该可持续发展管理平台可帮助您以任何粒度进行规划、模拟和优化。它能够以近乎实时的速度处理数十亿条环境管理数据记录。 阅读解决方案简介 更好的洞察，帮您节省成本

将可持续性发展战略与成本规划、损益或资产负债表等现有财务计划结合。深入了解您的可持续发展计划对环境的影响。

 持续规划与调整

根据短期废物管理要求和最新监管条件，评估您的 ESG 数据。规划您的路线图，并根据需要随时重新预测。

 轻松集成

此软件解决方案可与所有数据格式和管理系统交互，包括旧版 ERP 系统和报告工具。将采购与财务信息、产能和生产计划或人力资源需求等核心活动整合。
AI 拥有稳定所有生产和所有优化的潜力。我们肯定在寻找那些不同的可能性：如何优化我们的热生产和电力输出，使其对电网最有利，对我们最有利。 Joonas Laitila 经营者 Vapo Oy 了解能源行业的未来

成功案例

空中连续镜头显示有树木的田野
政府控股企业
Nukissiorfiit 已在其 72% 的公用事业生产中使用可再生能源

政府控股的公司 Nukissiorfiit 的任务是在不使用化石燃料的情况下，为格陵兰岛供应清洁水、电、热。了解该公司如何在 2030 年之前将可再生能源用于 100% 的公用事业生产。

常见问题

支持为各种可持续性用例建模的灵活软件，具有场景规划、AI 预测、无限数据颗粒度等开箱即用功能。将可持续性问题与财务、生产和物流等其他影响联系起来。

规划和预测可持续性相关流程，包括成本和利润变化等财务流程。可视化采购、生产、战略投资/预算以及其他公司流程或可持续性目标的结果。

通常不会，因为该软件可以对任何用例进行建模。但是，对于基于 ESG 标准的受监管报告，请查看如何通过 IBM Business Partner 或其他 IBM 可持续发展软件（如 Envizi）来满足要求。IBM 仅为 IBM Planning Analytics 客户提供免费的最佳实践模型，不会提供可直接用于生产的企业可持续性计划与分析模型。
应用场合

跨行业用例

 供应链

将层次结构高级分析和“假设”情景分析的无限制沙盒融入到您的供应链流程中。借助快速调整的远见卓识，您可以采取行动应对气候变化。

 IBM Envizi ESG Suite

简化环境、社会和治理 (ESG) 数据的获取、整合、管理、分析和报告。

 财务

经简化的整合型财务计划和分析。在损益表、资产负债表和现金流量之间取得一致。
采取后续步骤

查看 IBM Planning Analytics 的实际应用。了解如何让企业的可持续发展更上一层楼。

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