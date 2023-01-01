没有计划的目标只能算是愿望。
借助 IBM Planning Analytics，在任何粒度级别实现与 ESG 框架（GRI、CDP、SASB、EHS）相匹配的可持续发展绩效、模拟和优化。
无论是范围 1、范围 2 还是范围 3 的减排工作，IBM 都能满足您的可持续发展报告需求。所有利益相关者都可以在一个安全的协作式可持续发展管理软件中获得准确、实时的数据。进行温室气体排放 (GHG) 规划和模拟，并运行有助于实现可持续发展指标的优化工作流程。
Planning Analytics 解读 - 可持续性发展规划
Newcomp Analytics 如何与 IBM 携手
利用 IBM Planning Analytics 摆脱电子表格
利用有助于按部门和产品预测和优化排放量的 ESG 功能，来分解目标和估计值。根据基准进行衡量，同时降低成本和浪费。在 AI 的支持下，分析企业的能源消耗，并运行模拟以预测和优化实现净零排放的旅程。
管理范围 3 排放的战略规划、分析和模拟工作。将可持续发展行动计划纳入采购工作，以便您可以选择最符合您的气候行动目标的合作伙伴。
通过模拟风险管理参数，选择最能平衡长期可持续发展工作与短期供应链目标的方案。建立基准，创建透明的可持续发展指标，并确定改善减排的行动步骤。
通过实时查看可靠的可持续发展数据，对照排放 KPI 轻松衡量您的绩效。管理利益相关者围绕碳排放优先级和管理的参与情况，以锁定内外部对可实现目标的支持。极为详细的洞察，有助于您的规划团队充满信心地做出决策。
将可持续性发展战略与成本规划、损益或资产负债表等现有财务计划结合。深入了解您的可持续发展计划对环境的影响。
根据短期废物管理要求和最新监管条件，评估您的 ESG 数据。规划您的路线图，并根据需要随时重新预测。
此软件解决方案可与所有数据格式和管理系统交互，包括旧版 ERP 系统和报告工具。将采购与财务信息、产能和生产计划或人力资源需求等核心活动整合。
支持为各种可持续性用例建模的灵活软件，具有场景规划、AI 预测、无限数据颗粒度等开箱即用功能。将可持续性问题与财务、生产和物流等其他影响联系起来。
规划和预测可持续性相关流程，包括成本和利润变化等财务流程。可视化采购、生产、战略投资/预算以及其他公司流程或可持续性目标的结果。
通常不会，因为该软件可以对任何用例进行建模。但是，对于基于 ESG 标准的受监管报告，请查看如何通过 IBM Business Partner 或其他 IBM 可持续发展软件（如 Envizi）来满足要求。IBM 仅为 IBM Planning Analytics 客户提供免费的最佳实践模型，不会提供可直接用于生产的企业可持续性计划与分析模型。