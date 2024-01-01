如果您在登录时遇到问题，请首先确保您使用的电子邮件地址与您的 IBM ID 关联。
是否需要额外帮助？发送电子邮件至 maximo@watson-media.zendesk.com 以获取有关登录支持的帮助。
在接下来的 14 天内，您可以访问我们针对企业资产管理 (EAM)、视觉检查和资产绩效管理 (APM) 的一些核心功能：IBM® Maximo Manage、Health and Visual Inspection。
在试用期内，您可以探索如何完成一些与异常检测、工单自动化、停机预防、无代码视觉检查等相关的关键任务。使用导览或按照自己的节奏探索。
立即登录试用版！
试用版是免费的。
我们正在开发一种解决方案，让您能够体验更多 Maximo Application Suite 功能。在此期间，您可以通过预约咨询、请求现场技术演示、参加 Visual Inspection 自助演示或产品导览来了解我们所有功能的更多详细信息。
试用版仅提供英文版本。
您可以在 Maximo Manage 和 Maximo Health 中创建记录，例如工单和资产记录。但请注意，您将无法加载和使用您自己的资产数据来执行这些任务。提供了主要产品功能和体验的样本数据。
在 Maximo Visual Inspection 中，您可以将自己的图像上传到数据集，也可以使用我们提供的图像将图片上传到数据集。虽然您无法上传自己训练过的模型或在试用期间训练模型，但我们会提供训练过的模型和图像来测试其准确性。
您的 IBM ID 由您独有，不能共享。请使用此处的表格邀请您的同事注册试用。
由于 IBM® Maximo Application Suite 是一款软件即服务 (SaaS) 产品，试用版可在您的互联网浏览器上运行，因此无需下载任何软件。
试用期为 14 天。14 天后，如需继续探索，您可以使用其他电子邮件地址（其他 IBM ID）再次申请试用，或者预约咨询。
14 天后，您的用户名和密码将自动过期。您无需手动取消试用。
如果您位于美国、英国、德国、法国或丹麦，请在 AWS Marketplace（ibm.com 外部链接）中查看您的 SaaS 选项。否则，请联系您的 IBM 销售商或合作伙伴。
深入了解 IBM Maximo Application Suite 的优势和功能。
了解升级后的可持续资产管理如何为乘客带来安全、可靠、舒适的出行体验。