通过使用与您的品牌相匹配的国家气象局数据和图形的自动警报和警告，在恶劣天气期间吸引观众的注意力。
全自动恶劣天气警报和警告实时显示来自国家气象局的重要且可能挽救生命的信息。
现代图形旨在动态匹配品牌并适应不断变化的恶劣天气，以传达新兴威胁的紧迫性。
基于 Max 的直观界面部署在云环境中，支持您通过互联网连接从任何地方进行控制。
了解有关 Max Alert 如何为企业提供帮助的更多信息。
借助 Max Alert Live，工作站能够通过可定制的警报、用户友好型界面和云部署更快地播报恶劣天气新闻，以便您可以从任何地方控制操作。
这是利用云技术和 Max 工作流程的警报系统，让您可以第一时间直播实时保存的信息。
在人们希望获取准确的实时信息的领域中，通过自动化天气预报脱颖而出。了解有关如何使用自动化天气预报来改进播报体验的更多信息。
MAXimum Earth 是一种基于云的产品，通过扩展我们的高分辨率插图以覆盖全球几乎每个主要城市，进一步提升您的地图体验。
广播公司负责向其社区发送紧急天气警报，以便观众做出明智的决定。了解有关恶劣天气警报和警告类型的更多信息。
利用先进的增强现实技术可视化天气数据
借助可定制的天气预报小部件，更好地告知您的观众
近乎实时地与广播元素进行实况转播交互
为您的团队提供准确的可视化和天气数据
使用先进的天气技术以 3D 形式展示您的日常广播
向移动用户提供他们所期待的即时天气消息
使用自动化将移动视频观看次数提高多达 13 倍
挖掘社交媒体上的突发事件，并在数秒内将其播出
产品入门
Max Alert Live 是一种广播工具，只要有互联网连接，工作站就可以随时随地发送实时恶劣天气警报。
Max Alert Live 将根据屏幕底部用户指定的标准自动触发消息，以应对严重的情况。根据严重程度，这些警告可以自动或手动显示。
是的。实时恶劣天气警告可以放置在演示文稿的任何位置，并使用预先存在的图形（例如品牌徽标）或可定制图形，以适应不断变化的天气条件。
Max Alert Live 中的实时恶劣天气预报来自国家气象局。此外，IBM 旗下公司 The Weather Company 是全球最准确的天气预报机构。*
* ForecastWatch，2017-2020 年全球和地区天气预报准确性概述，https://www.forecastwatch.com/AccuracyOverview2017-2020，受 IBM 委托。
是的。Max Alert Live 的命令和控制中心已集成到 Max Cloud 中。这支持工作站随时随地发送实时恶劣天气警报，前提是有互联网连接。
不需要。Max Alert Live 是 Max 产品套件的一部分，因此只需学习一个基本 Max 系统。