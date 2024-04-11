借助 Max Alert Live，工作站能够使用几乎可以从任何地方控制的可定制、自动化天气警报快速播报恶劣天气新闻。



通过快速、准确且吸引人的恶劣天气警报和通知与观众建立信任。当发生预先确定的状况时，Max Alert Live 会自动触发在屏幕底部滚动的消息以及其他可选信息，例如危险区域地图。天气警告可以放置在演示文稿的任何位置，并可以展示品牌或其他赞助商的徽标。