Weather Company Max Alert Live

通过使用与您的品牌相匹配的国家气象局数据和图形的自动警报和警告，在恶劣天气期间吸引观众的注意力。

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恶劣天气警报智能软件方法

借助 Max Alert Live，工作站能够使用几乎可以从任何地方控制的可定制、自动化天气警报快速播报恶劣天气新闻。

通过快速、准确且吸引人的恶劣天气警报和通知与观众建立信任。当发生预先确定的状况时，Max Alert Live 会自动触发在屏幕底部滚动的消息以及其他可选信息，例如危险区域地图。天气警告可以放置在演示文稿的任何位置，并可以展示品牌或其他赞助商的徽标。

 
在恶劣天气期间进行快速播报

全自动恶劣天气警报和警告实时显示来自国家气象局的重要且可能挽救生命的信息。

 提高观众的参与度和信任度

现代图形旨在动态匹配品牌并适应不断变化的恶劣天气，以传达新兴威胁的紧迫性。

 从几乎任何地方快速、轻松地进行控制

基于 Max 的直观界面部署在云环境中，支持您通过互联网连接从任何地方进行控制。
主要功能
通过云界面实现远程访问

气象学家可以从任何有互联网连接的地方登录查看当前情况、选择触发条件并控制视频输出。
吸引人的图形可以体现品牌

将当前的直播外观与可定制的现代图形相匹配，这些图形可以动态适应不断变化的恶劣天气并传达新兴威胁的紧迫性。
国家气象局整合

Max Alert Live 使用来自国家气象局的数据，让观众了解可能挽救生命的信息。
更好地控制内容和警报

恶劣天气警报可以设置为根据严重程度自动或手动显示。如果没有互联网可用，也可以在本地触发输出。

Max Alert Live 产品图片

Max Alert Live 资源

了解有关 Max Alert 如何为企业提供帮助的更多信息。

 Max Alert Live 解决方案简介

借助 Max Alert Live，工作站能够通过可定制的警报、用户友好型界面和云部署更快地播报恶劣天气新闻，以便您可以从任何地方控制操作。

 以挽救生命的速度发出天气警报

这是利用云技术和 Max 工作流程的警报系统，让您可以第一时间直播实时保存的信息。

 什么是自动化天气预报？

在人们希望获取准确的实时信息的领域中，通过自动化天气预报脱颖而出。了解有关如何使用自动化天气预报来改进播报体验的更多信息。

 MAXimum Earth 简介

MAXimum Earth 是一种基于云的产品，通过扩展我们的高分辨率插图以覆盖全球几乎每个主要城市，进一步提升您的地图体验。

 恶劣天气警报和警告概述

广播公司负责向其社区发送紧急天气警报，以便观众做出明智的决定。了解有关恶劣天气警报和警告类型的更多信息。
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常见问题

产品入门

Max Alert Live 是一种广播工具，只要有互联网连接，工作站就可以随时随地发送实时恶劣天气警报。

Max Alert Live 将根据屏幕底部用户指定的标准自动触发消息，以应对严重的情况。根据严重程度，这些警告可以自动或手动显示。

是的。实时恶劣天气警告可以放置在演示文稿的任何位置，并使用预先存在的图形（例如品牌徽标）或可定制图形，以适应不断变化的天气条件。

Max Alert Live 中的实时恶劣天气预报来自国家气象局。此外，IBM 旗下公司 The Weather Company 是全球最准确的天气预报机构。*

* ForecastWatch，2017-2020 年全球和地区天气预报准确性概述，https://www.forecastwatch.com/AccuracyOverview2017-2020，受 IBM 委托。

是的。Max Alert Live 的命令和控制中心已集成到 Max Cloud 中。这支持工作站随时随地发送实时恶劣天气警报，前提是有互联网连接。

不需要。Max Alert Live 是 Max 产品套件的一部分，因此只需学习一个基本 Max 系统。
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