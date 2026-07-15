Lightwell 旨在解决企业软件中最棘手的问题之一：在不影响已上线生产系统的情况下修复漏洞。

Lightwell 采用年度订阅模式。它包括当前可用的 Lightwell Network 模式，以及面向关键基础设施领域预先选定客户的 Lightwell Clearinghouse Premier 模式，同时计划未来进行更广泛的发布。

客户通过 Lightwell 仓库获取 Lightwell 修复，并将其与当前使用的公共开源仓库一起集成到现有的构建流程中。