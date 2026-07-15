Lightwell

借助经过验证的企业级漏洞修复，降低开源软件风险。

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什么是 Lightwell？

Lightwell 扩展了 Red Hat 久经验证的企业开源维护模式，提供安全修复与缓解措施，覆盖范围远超其传统产品。

在全球超过 20000 名专职工程师的支持下，Lightwell 建立了一种识别、验证并修复开源软件漏洞的新模式。

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两名员工使用笔记本电脑工作。
最新资讯
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一名员工在服务器机房工作
IBM Security Services 助力企业落地 Lightwell 并增强网络弹性
IBM Security Services 帮助组织发现、排定优先级并降低开源软件供应链风险，从而为组织采纳 Lightwell、充分实现其人工智能驱动的开源漏洞修复能力奠定基础。
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一名女子在白板上写字
IBM 与 Red Hat 承诺投入 50 亿美元，重新定义 AI 时代的开源未来
Lightwell 项目为开源软件建立了一个值得信赖的企业级信息交换平台，采用全新的 AI 驱动模型保障软件供应链安全
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多位员工在工作
IBM、Red Hat 与 Palo Alto Networks 扩展 Lightwell 项目，帮助组织应对软件漏洞
该合作将漏洞发现、虚拟补丁和软件修复相结合，帮助组织缩短从发现漏洞到实现防护的时间。

AI 驱动的修复挑战

现代应用程序依赖于深度互联的开源供应链。大多数企业无法应对风险的数量、复杂程度和速度。AI 驱动的漏洞发现正在加快 CVE 的数量增长和产生速度，使本已难以弥合的修复缺口进一步扩大。
581 经审计的代码库平均包含 581 个漏洞1

反映出公开披露的软件漏洞数量呈加速增长之势。

 >90% 超过 90% 的财富 500 强公司依赖 OSS2

开源软件是现代企业基础设施的基石。

 3900 已发现近 3900 个漏洞3

仅 Mythos Preview 模型便在开源软件中识别出近 3900 个高危或严重漏洞。

Lightwell 如何运作

在不中断生产的情况下修复漏洞

Lightwell 旨在解决企业软件中最棘手的问题之一：在不影响已上线生产系统的情况下修复漏洞。

Lightwell 采用年度订阅模式。它包括当前可用的 Lightwell Network 模式，以及面向关键基础设施领域预先选定客户的 Lightwell Clearinghouse Premier 模式，同时计划未来进行更广泛的发布。

客户通过 Lightwell 仓库获取 Lightwell 修复，并将其与当前使用的公共开源仓库一起集成到现有的构建流程中。
一名人员在控制室使用笔记本电脑
当前产品 Lightwell Network

Lightwell Network 每年为符合条件的开源漏洞统一提供 Lightwell 安全修复与缓解措施，并随着覆盖范围扩大，支持整个应用生态系统的修复工作。客户通过现有的软件交付工作流访问 Lightwell 注册表。

 Lightwell Clearinghouse Premier

Lightwell Clearinghouse Premier 体现了我们为保障各行业开源软件供应链安全所做的更广泛努力，首先从预先选定的美国关键基础设施开始。

Lightwell Clearinghouse Premier 提供 Lightwell Network 的全部优势，外加针对成员特定包版本的漏洞报告与修复，以及新型漏洞验证与披露处理。

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携手保护您的企业和开源软件

保护开源软件供应链需要一个生态系统，能将这些修复扩展到活跃的开发流水线中。Lightwell 拥有一个强大且不断壮大的技术与部署合作伙伴生态系统作为扩展。

通过与行业领导者合作，Lightwell 实现了真正的协同防御，能够在修复就绪时同步更新网络规则、云环境和部署流水线。
两个人在查看平板电脑，另一人在电脑前工作，背景是配有服务器的技术型办公室

全栈覆盖

Lightwell 将全面的软件供应链覆盖与 AI 增强的工程能力和深厚的开源专业知识相结合，在全球范围内提供可信赖的企业级安全保障。初期生态系统重点包括 Maven/Java——这是受监管行业对锁定版本修复需求最大的领域——未来计划扩展到 PyPI、npm、Go 等。
端到端的开源覆盖

支持范围从基础设施扩展到整个软件供应链，涵盖 Java 等语言生态系统、Kafka 等数据与流平台、构建工具和 AI 框架，以及嵌入企业应用程序中的传递依赖项。

 由 AI 赋能的 20000 名工程师

一支全球团队与先进的 AI 工具协同工作，提供上游共同维护、漏洞分类、安全补丁、依赖项加固、发布工程，以及生产就绪软件包的可信分发。

 从上游到生产的安全模型

Lightwell 将上游开源社区与下游企业环境连接起来，向上游贡献修复，使软件无需经历分支碎片化和延迟即可满足企业使用需求。

Lightwell 安全服务

建立所需的可见性，为 Lightwell 奠定坚实基础。

IBM Security Services 帮助组织发现基础设施、应用程序、身份、数据和云环境中的漏洞、错误配置、控制缺口和隐藏依赖项。通过清晰了解当前风险，组织可以在充分掌握背景信息的基础上使用 Lightwell，从而推动有意义的成果。

现代办公室内小组会议研讨的真实瞬间。

在关键弱点成为转型障碍之前予以解决。

IBM Security Services 帮助组织通过基于风险的修复策略，确定漏洞优先级并加以修复，消除控制缺口，降低网络风险。这项基础工作可改善安全态势，并为通过 Lightwell 进行更高级的持续风险管理做好准备。

监控室技术操作员在观察系统稳定性。他身边环绕着显示技术数据的屏幕。

构建长期成功所需的控制与治理体系。

IBM 通过强化、隔离、治理和防御策略，帮助组织加强身份、网络、应用程序、数据和云环境的安全。这些能力建立起充分实现 Lightwell 价值所需的弹性安全基础。

一群危险的男性黑客利用高性能计算机监视政府。安全入侵。

完善安全流程，提升组织准备度。  

IBM Security Services 帮助组织提升可见性，加强运营流程，验证安全能力，并围绕一致的安全策略使团队协同一致。这种就绪状态使组织能够加速采用 Lightwell，并更快从中获取价值。

英国国防——军事操作员在配有屏幕和显示器的控制室中监控作战信息，未来军队与安全概念

为下一代网络风险和弹性做好准备。

IBM 通过 AI 驱动的洞察、自动化和先进的安全实践，帮助组织实现安全运营现代化。通过建立所需的人员、流程和技术，以应对日益 AI 化的威胁环境，组织将更有能力充分利用 Lightwell 的全部功能。

一名男子在使用多个屏幕工作

基于您当前的状况，使用面向 Lightwell 的 AI 网络弹性诊断

为 Lightwell 做好准备可能需要付出巨大努力。我们可以根据您当前的状态和需要达成的目标，为您提供量身定制的方法。

AI 网络弹性诊断可帮助您快速启动转型之路。首先进行为期两周的发现评估，获得一份按优先级排序的风险暴露清单，该清单会映射您的真实攻击面，激活针对首要暴露的防护措施，并为您的团队留下一份修复手册和持续验证框架。

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保护您的软件供应链

借助 Lightwell，您的组织可以减少漏洞积压，无需强制升级即可修复 CVE，并在认证环境中保持稳定性。 

提供具备 SLA（服务等级协议）的生产就绪签名补丁，同时向上游贡献修复，以加强更广泛的生态系统。

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