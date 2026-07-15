借助经过验证的企业级漏洞修复，降低开源软件风险。
Lightwell 扩展了 Red Hat 久经验证的企业开源维护模式，提供安全修复与缓解措施，覆盖范围远超其传统产品。
在全球超过 20000 名专职工程师的支持下，Lightwell 建立了一种识别、验证并修复开源软件漏洞的新模式。
现代应用程序依赖于深度互联的开源供应链。大多数企业无法应对风险的数量、复杂程度和速度。AI 驱动的漏洞发现正在加快 CVE 的数量增长和产生速度，使本已难以弥合的修复缺口进一步扩大。
反映出公开披露的软件漏洞数量呈加速增长之势。
开源软件是现代企业基础设施的基石。
仅 Mythos Preview 模型便在开源软件中识别出近 3900 个高危或严重漏洞。
Lightwell Network 每年为符合条件的开源漏洞统一提供 Lightwell 安全修复与缓解措施，并随着覆盖范围扩大，支持整个应用生态系统的修复工作。客户通过现有的软件交付工作流访问 Lightwell 注册表。
Lightwell Clearinghouse Premier 体现了我们为保障各行业开源软件供应链安全所做的更广泛努力，首先从预先选定的美国关键基础设施开始。
Lightwell Clearinghouse Premier 提供 Lightwell Network 的全部优势，外加针对成员特定包版本的漏洞报告与修复，以及新型漏洞验证与披露处理。
Lightwell 将全面的软件供应链覆盖与 AI 增强的工程能力和深厚的开源专业知识相结合，在全球范围内提供可信赖的企业级安全保障。初期生态系统重点包括 Maven/Java——这是受监管行业对锁定版本修复需求最大的领域——未来计划扩展到 PyPI、npm、Go 等。
支持范围从基础设施扩展到整个软件供应链，涵盖 Java 等语言生态系统、Kafka 等数据与流平台、构建工具和 AI 框架，以及嵌入企业应用程序中的传递依赖项。
一支全球团队与先进的 AI 工具协同工作，提供上游共同维护、漏洞分类、安全补丁、依赖项加固、发布工程，以及生产就绪软件包的可信分发。
Lightwell 将上游开源社区与下游企业环境连接起来，向上游贡献修复，使软件无需经历分支碎片化和延迟即可满足企业使用需求。
建立所需的可见性，为 Lightwell 奠定坚实基础。
IBM Security Services 帮助组织发现基础设施、应用程序、身份、数据和云环境中的漏洞、错误配置、控制缺口和隐藏依赖项。通过清晰了解当前风险，组织可以在充分掌握背景信息的基础上使用 Lightwell，从而推动有意义的成果。
在关键弱点成为转型障碍之前予以解决。
IBM Security Services 帮助组织通过基于风险的修复策略，确定漏洞优先级并加以修复，消除控制缺口，降低网络风险。这项基础工作可改善安全态势，并为通过 Lightwell 进行更高级的持续风险管理做好准备。
构建长期成功所需的控制与治理体系。
IBM 通过强化、隔离、治理和防御策略，帮助组织加强身份、网络、应用程序、数据和云环境的安全。这些能力建立起充分实现 Lightwell 价值所需的弹性安全基础。
完善安全流程，提升组织准备度。
IBM Security Services 帮助组织提升可见性，加强运营流程，验证安全能力，并围绕一致的安全策略使团队协同一致。这种就绪状态使组织能够加速采用 Lightwell，并更快从中获取价值。
为下一代网络风险和弹性做好准备。
IBM 通过 AI 驱动的洞察、自动化和先进的安全实践，帮助组织实现安全运营现代化。通过建立所需的人员、流程和技术，以应对日益 AI 化的威胁环境，组织将更有能力充分利用 Lightwell 的全部功能。
为 Lightwell 做好准备可能需要付出巨大努力。我们可以根据您当前的状态和需要达成的目标，为您提供量身定制的方法。
AI 网络弹性诊断可帮助您快速启动转型之路。首先进行为期两周的发现评估，获得一份按优先级排序的风险暴露清单，该清单会映射您的真实攻击面，激活针对首要暴露的防护措施，并为您的团队留下一份修复手册和持续验证框架。