AWS SQS 监控是 Instana 综合 Amazon Web Services 监控解决方案的关键组成部分。Simple Queue Service (AWS SQS)（ibm.com 外部链接）是一项 Amazon 托管的消息排队服务，以软件包或个别服务的形式向其云客户提供云计算服务。在 API 方面，Amazon SQS 提供了多种最常用语言的软件开发包，包括 Java、PHP 和 Ruby。消息传递服务本身呈分布式，并保证至少传递一次由不受限制的数据类型组成的任何给定消息，并通过用户的 AWS 帐户提供身份验证。用户可以使用与每个消息日志一起发送的回执来删除消息。

部署到客户端环境后，Instana 将自动规划整个基础架构，并通过其动态图后端模型识别各种技术的交互方式。