AWS – SQS 监控
AWS SQS 徽标
AWS SQS 监控和性能管理

AWS SQS 监控是 Instana 综合 Amazon Web Services 监控解决方案的关键组成部分。Simple Queue Service (AWS SQS)ibm.com 外部链接）是一项 Amazon 托管的消息排队服务，以软件包或个别服务的形式向其云客户提供云计算服务。在 API 方面，Amazon SQS 提供了多种最常用语言的软件开发包，包括 Java、PHP 和 Ruby。消息传递服务本身呈分布式，并保证至少传递一次由不受限制的数据类型组成的任何给定消息，并通过用户的 AWS 帐户提供身份验证。用户可以使用与每个消息日志一起发送的回执来删除消息。

部署到客户端环境后，Instana 将自动规划整个基础架构，并通过其动态图后端模型识别各种技术的交互方式。
立即开始免费试用！

14 天，无需信用卡，完整版本
AWS SQS 性能和配置指标

Instana 的 AWS SQS 监控传感器会自动收集与 AWS SQS 性能相关的特定指标，并立即开始收集这些指标。作为消息排队服务，Amazon SQS 必须能够配合发送系统和接收系统高效运行，而发送系统和接收系统又依赖于 Amazon SQS 进行通信。整个系统作为 Instana 的AI 驱动应用程序监控解决方案的一环进行管理。

 

已收集的一些性能指标包括：

  • 消息已延迟
  • 消息不可见／可见
  • 已发送消息

详情请参见 Instana 的文档页

利用我们全面的可观测性平台优化企业整个 AWS 环境
管理 AWS SQS 运行状况

除了自动配置性能指标外，Instana 还自动实时配置 AWS SQS 实际运行状况的关键性能指标。此运行状况状态将作为正常、欠佳或失败的颜色编码指示符持久存储在 Instana 用户界面中。典型的 Amazon SQS 运行状况 KPI 包括：

  • 消息创建时间
  • 信息保留时间
  • 可见性超时

用户可以配置规则来定义期望 Amazon SQS 正常运行的范围。例如，如果 Amazon SQS 的消息创建时间超过规定的规则调用时间（例如两毫秒），Instana 将发出警报。
AWS SQS 传感器安装：入门指南

准备好开始了吗？首先需要 Instana 试用版或帐户。已经有了？最好从《Instana 入门指南》开始。

 Instana 试用版或帐户 Instana 入门指南。