IBM Security® Guardium® Insights 是一个现代化的数据安全解决方案，旨在适应不断变化的环境，衔接重要的 IT 和安全工具，简化合规和审计流程，并以智能化的方式应对数据威胁。利用 Guardium Insights 实现数据安全现代化，从数据安全投资中获取更多价值。
通过 30 天免费试用，深入了解 Guardium Insights 标准版 SaaS 环境。
监控各种云端和本地数据源之间的数据活动（ibm.com 外部链接）。利用 Guardium Universal Connector 框架（ibm.com 外部链接）轻松构建与其他数据源的连接器。
Guardium Insights 可在 Red Hat® OpenShift® Container Platform 上以服务形式提供，也可以作为软件托管在私有云上。灵活地部署和扩展，以满足企业需求。
Guardium Insights 使用高级分析策略识别异常或可疑的用户行为，并生成符合上下文背景、切实可行的洞察成果。然后根据潜在影响对风险进行评分，帮助划分补救措施的优先级并阻止潜在数据泄露。
Guardium Insights 可采用 REST API，与 SIEM、SOC、凭单平台等进行集成，或在 IBM Cloud Pak® for Security 的情况下，采用共享架构进行部署。各团队可以利用此功能共享情境化的风险洞察成果。
自定义数据监控策略并明确设定审计时间周期。自动执行合规策略，节省合规时间。
数秒内即可生成报告，并根据需要新建定制报告。长期对数据源活动进行关联和可视化管理，识别历史趋势，并与关键数据安全和数据治理利益相关方共享报告，涵括整个企业范围。
使用 Guardium Insights 作为数据安全中心来集中管理和存储数据活动监控 (DAM) 数据。监控数据（如用户活动和关键审计数据）将保留数年，为调查留足时间，确保实现合规目标。
与 IBM Security Discover and Classify 集成使企业能够快速了解敏感数据所在的位置、其业务环境、数据的移动方式以及围绕数据的活动。通过了解给定数据源中数据的敏感程度，及其对业务的关键程度，来确定风险响应的优先级。
通过简单的点按式连接体验，数秒内即可添加新数据源（如 Cosmos、MongoDB、HDFS 等）。可以量身打造主屏幕版面，以显示对企业最有价值的分析和报告，增强可视化管理并简化设置。登录后立即显示企业最需要的数据。
监控数据活动，对于存储在任何位置的数据，均可加快合规审计和报告速度。发现数据和数据源并对其进行分类，监控用户活动，以及实时应对威胁。
依靠以零信任策略为基础，针对敏感数据和受管制数据而部署的发现和分类功能，无论数据存储于何处（结构化或非结构化数据、静止或运动状态），均可获得数据的可见性、上下文和洞察分析。
加密所有状态和各种环境中的敏感数据，包括文件、数据库和应用程序。应对数据安全和隐私法规要求，并控制云端数据的加密密钥。
提供安全可靠的集中式密钥管理，并降低成本和提高运营效率。
扫描企业数据，以检测漏洞、威胁和安全薄弱环节。
通过为期 3 天的免费实际操作环境体验，开始使用 Guardium Insights。联系 IBM 代表，在 30 分钟的免费咨询期间询问相关问题或查看其他可用选项。