主页 安全性 Guardium Insights 用例
集中管理可见性，自动执行合规要求并发现风险，从而为数据安全提供零信任方法支持。
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Guardium Insights 产品 UI 和安全元素的插图
强大灵活、简便易用的数据安全方案

IBM Security® Guardium® Insights 是一个现代化的数据安全解决方案，旨在适应不断变化的环境，衔接重要的 IT 和安全工具，简化合规和审计流程，并以智能化的方式应对数据威胁。利用 Guardium Insights 实现数据安全现代化，从数据安全投资中获取更多价值。
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用例 集中监控

监控各种云端和本地数据源之间的数据活动（ibm.com 外部链接）。利用 Guardium Universal Connector 框架（ibm.com 外部链接）轻松构建与其他数据源的连接器。

 适合企业需求的部署选项

Guardium Insights 可在 Red Hat® OpenShift® Container Platform 上以服务形式提供，也可以作为软件托管在私有云上。灵活地部署和扩展，以满足企业需求。

 用于分析和评估风险的高级分析策略

Guardium Insights 使用高级分析策略识别异常或可疑的用户行为，并生成符合上下文背景、切实可行的洞察成果。然后根据潜在影响对风险进行评分，帮助划分补救措施的优先级并阻止潜在数据泄露。

 与任务关键型工具集成

Guardium Insights 可采用 REST API，与 SIEM、SOC、凭单平台等进行集成，或在 IBM Cloud Pak® for Security 的情况下，采用共享架构进行部署。各团队可以利用此功能共享情境化的风险洞察成果。

 自动执行合规要求和简化的工作流程

自定义数据监控策略并明确设定审计时间周期。自动执行合规策略，节省合规时间。

 快速报告功能确保安全团队能够及时掌握最新情况

数秒内即可生成报告，并根据需要新建定制报告。长期对数据源活动进行关联和可视化管理，识别历史趋势，并与关键数据安全和数据治理利益相关方共享报告，涵括整个企业范围。

 长期保留数据

使用 Guardium Insights 作为数据安全中心来集中管理和存储数据活动监控 (DAM) 数据。监控数据（如用户活动和关键审计数据）将保留数年，为调查留足时间，确保实现合规目标。

 高级发现和分类

与 IBM Security Discover and Classify 集成使企业能够快速了解敏感数据所在的位置、其业务环境、数据的移动方式以及围绕数据的活动。通过了解给定数据源中数据的敏感程度，及其对业务的关键程度，来确定风险响应的优先级。

 可全面定制用户界面

通过简单的点按式连接体验，数秒内即可添加新数据源（如 Cosmos、MongoDB、HDFS 等）。可以量身打造主屏幕版面，以显示对企业最有价值的分析和报告，增强可视化管理并简化设置。登录后立即显示企业最需要的数据。

Guardium Insights 功能实践案例

解决工具泛滥问题 让多种类型的 IT 和安全系统高效协作并非易事。了解如何制定策略，进一步凝聚数据安全的防御能力。
与 SIEM 集成 数据安全工具必须与其他关键任务安全平台（尤其是 SIEM 平台）建立通信渠道，以便轻松快捷地实现数据共享。了解此类工具如何与 IBM Security 产品和其他工具全面集成。
破除安全壁垒 数据安全关乎所有人的业务。随着数据不断蔓延扩散，有必要在各自为政的团队之间共享数据安全洞察成果。了解企业团队如何与安全运营中心 (SOC) 共享凭单，采取协作机制，共同应对威胁。
立即构建报告 当涉及审计或数据泄露时，必须争分夺秒。整理这些事件的数据安全报告通常需要花费数小时。了解如何在几秒钟内生成这些报告。
生成定制报告 为实现数据安全目标，有时需要量身定制报告。但是，构建定制报告通常耗时费力，因而不切实际。了解如何在几分钟内根据企业需求快速设置范围、参数和特定筛选条件。
相关产品 IBM Security® Guardium® Data Protection

监控数据活动，对于存储在任何位置的数据，均可加快合规审计和报告速度。发现数据和数据源并对其进行分类，监控用户活动，以及实时应对威胁。

 IBM Security® Discover and Classify

依靠以零信任策略为基础，针对敏感数据和受管制数据而部署的发现和分类功能，无论数据存储于何处（结构化或非结构化数据、静止或运动状态），均可获得数据的可见性、上下文和洞察分析。

 IBM Security® Guardium® Data Encryption

加密所有状态和各种环境中的敏感数据，包括文件、数据库和应用程序。应对数据安全和隐私法规要求，并控制云端数据的加密密钥。

 IBM Security® Guardium® Key Lifecycle Manager

提供安全可靠的集中式密钥管理，并降低成本和提高运营效率。

 IBM Security® Guardium® Vulnerability Assessment

扫描企业数据，以检测漏洞、威胁和安全薄弱环节。

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