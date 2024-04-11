IBM Security Guardium Insights SaaS 有三个版本，可根据企业的特定需求提供数据合规性和数据安全解决方案。无论是拥有经验丰富的数据安全团队的大型企业，还是刚开始进行数据合规业务的小型企业，Guardium Insights SaaS 都可以通过其数据源集成、易用的工作流程和简洁的用户界面来满足他们的需求。
IBM Security Guardium Insights 软件是满足企业数据安全和合规性需求的理想选择。其强大的功能可帮助企业自动执行合规策略，并集中来自多个云的数据活动。
Guardium Insights 基于 Red Hat OpenShift 构建，并且在 Red Hat OpenShift Container Platform 上部署。这意味着该方案：
Guardium Insights 根据数据源环境的规模及构成进行定价，并提供特定服务期限的许可或永久性许可。
请联系 IBM 代表，了解有关贵企业环境的更多详细信息和定价，或访问 AWS Marketplace（ibm.com 外部链接），了解在 AWS 上使用 Guardium Insights 的更多相关信息。
Converge Enterprise Cloud for Guardium Insights 是一项与云无关的专用托管和受管服务，旨在完善企业的 Guardium Insights 投资并迅速实现价值。
Converge Enterprise Cloud for IBM Guardium Insights 的定价灵活，类似于按月计费的软件即服务模式。如需了解更多详细信息，请联系 IBM 代表。
用户关注的问题
Guardium Insights SaaS 基础版
Guardium Insights Saas 标准版
Guardium Insights SaaS Premium
Guardium Insights SaaS DSPM
仅提供数据合规支持
数据合规性和数据安全用例
将支持单一数据法规
将支持多种数据法规
仅连接和监控云端数据存储
基于 OPEX 的解决方案
定制报告和仪表板
同时连接云端和内部数据存储
与 Guardium Data Protection 集成
在云和 SaaS 应用程序中发现数据并加以分类
监控区域间的数据流
欢迎参与我们为期 3 天的免费沙箱环境试用活动，您可以深入了解Guardium Insights，而且完全没有风险，也不需要做出任何承诺。在实际场景中测试数据保护和合规性功能。熟悉用户界面和自定义选项。立即试用，为组织的未来保驾护航。
IBM Security Guardium Insights SaaS 标准版沙箱
利用 IBM Security Guardium Insights SaaS，在当今的数字时代保护企业的数据。获取 30 天免费试用，自行输入数据，根据个人喜好定制环境并测试其有效性。立即注册，迅速建立对监控数据的信心。
IBM Security Guardium Insights SaaS 标准版试用
发现云和 SaaS 应用程序中的影子数据、分析数据流并揭示漏洞。获取 30 天免费试用，连接您的数据源，获得云中敏感数据的全方位视图。
您可以获得开始收集数据所需的全部资源，包括我们的合规性指南之旅，以及与一次合规之旅相关的报告、日程安排和仪表板。
通过我们的合规性指导旅程，您可以了解完整报告、日程安排和仪表板资源，并学会如何自主创建和修改报告与仪表板。此外，您还可以了解我们的数据安全最佳实践报告和日程安排，以快速启动数据安全计划。
获取我们旗舰数据安全状态管理平台的 SaaS 版本，无需基础架构或技能集等先决条件。享受 Guardium Data Protection 的无缝集成，并使用我们的风险识别和优先级划分引擎，以迅速完善企业的数据安全计划。
无论是保护 SaaS 应用程序用户还是保护云数据存储，都能改善您的数据安全状况。发现影子数据、分析数据流并发现漏洞。
基于 Red Hat OpenShift 构建，并在 Red Hat OpenShift Container Platform 上部署。
有关使用 Guardium Insights on AWS 的更多信息，请访问 AWS Marketplace。
基于 Red Hat OpenShift 构建，并在 Red Hat OpenShift Container Platform 上部署。
这种与云无关的专用托管和受管服务旨在完善企业的 Guardium Insights 投资，并迅速实现价值。
有关使用 Guardium Insights on AWS 的更多信息，请访问 AWS Marketplace。
深入了解定价和用例，或安排与 Guardium 专家进行 30 分钟的免费会议，探讨满足您业务需求的最佳选项。
是否希望集中了解关键数据在混合环境中的访问和使用情况？了解 Guardium Insights SaaS 如何在当今的多云世界中保护数据并增强 IT 灵活性。
正在寻求帮助以满足复杂的数据合规性要求？了解 Guardium Insights 中易于使用的工作流程，帮助企业快速满足合规性需求。
想要识别影子数据及其在应用程序之间的移动？了解 Guardium Insights 中的数据安全状况管理 (DSPM) 功能。