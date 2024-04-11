SaaS 基础版 这种经济实惠的解决方案最适合中小型企业，并提供易于使用的指导旅程，帮助企业满足 CCPA 数据合规性要求。该方案具备预构建的自动报告、审计跟踪功能，并支持一些最常见的云端数据存储。该用户友好型解决方案非常适合那些希望解决数据监管挑战的合规领域新手。 注册 3 天免费沙箱订阅

SaaS 标准版 此版本最适合关注数据合规性并希望了解数据安全基础知识的组织。标准版涵盖了基础版的全部功能，可供您选择额外的合规之旅，以满足 GDPR、HIPAA、PCI 等法规的要求。如需开始了解数据安全功能，您可以灵活利用该版本自行创建和定制报告，以监控多个云存储中的数据活动。 注册 3 天免费沙箱订阅

SaaS Premium 该版本适用于已建立数据安全计划的大型企业。Premium 版涵盖 Standard 版的所有优点，还增加了一个风险引擎，可帮助企业找到需要立即关注的威胁并确定其优先级。该版本还与 Guardium Data Protection 集成，以监控从本地到公有云的完整数据库环境。Premium 版功能丰富，可帮助企业满足数据监管要求，可通过自动化威胁检测最大限度地降低数据泄露风险，并完善数据安全状况。 注册 3 天免费沙箱订阅