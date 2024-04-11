主页 安全性 Guardium Insights 版本
通过以 SaaS 形式交付、作为软件部署或私人托管的解决方案，增强您的数据安全性、合规性和 DSPM 之旅
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哪种 Guardium Insights 解决方案最能满足您的需求？

企业希望解决数据安全性、合规性和 DSPM 挑战时，多种部署选项可供选择。
IBM Security Guardium Insights SaaS

IBM Security Guardium Insights SaaS 有三个版本，可根据企业的特定需求提供数据合规性和数据安全解决方案。无论是拥有经验丰富的数据安全团队的大型企业，还是刚开始进行数据合规业务的小型企业，Guardium Insights SaaS 都可以通过其数据源集成、易用的工作流程和简洁的用户界面来满足他们的需求。
SaaS 基础版 这种经济实惠的解决方案最适合中小型企业，并提供易于使用的指导旅程，帮助企业满足 CCPA 数据合规性要求。该方案具备预构建的自动报告、审计跟踪功能，并支持一些最常见的云端数据存储。该用户友好型解决方案非常适合那些希望解决数据监管挑战的合规领域新手。 注册 3 天免费沙箱订阅
SaaS 标准版 此版本最适合关注数据合规性并希望了解数据安全基础知识的组织。标准版涵盖了基础版的全部功能，可供您选择额外的合规之旅，以满足 GDPR、HIPAA、PCI 等法规的要求。如需开始了解数据安全功能，您可以灵活利用该版本自行创建和定制报告，以监控多个云存储中的数据活动。 注册 3 天免费沙箱订阅
SaaS Premium 该版本适用于已建立数据安全计划的大型企业。Premium 版涵盖 Standard 版的所有优点，还增加了一个风险引擎，可帮助企业找到需要立即关注的威胁并确定其优先级。该版本还与 Guardium Data Protection 集成，以监控从本地到公有云的完整数据库环境。Premium 版功能丰富，可帮助企业满足数据监管要求，可通过自动化威胁检测最大限度地降低数据泄露风险，并完善数据安全状况。 注册 3 天免费沙箱订阅
SaaS DSPM 借助 IBM Guardium Insights SaaS DSPM，您将能够发现云和 SaaS 应用程序中的影子数据、分析数据流并揭示漏洞 了解有关 DSPM 的更多信息
IBM Security Guardium Insights 软件

IBM Security Guardium Insights 软件是满足企业数据安全和合规性需求的理想选择。其强大的功能可帮助企业自动执行合规策略，并集中来自多个云的数据活动。
直接在企业自己的环境中部署 Guardium Insights

Guardium Insights 基于 Red Hat OpenShift 构建，并且在 Red Hat OpenShift Container Platform 上部署。这意味着该方案：

  • 在开源的 Kubernetes 容器上以微服务的形式进行部署，可确保灵活应用
  • 可在 AWS、Azure、Google Cloud、IBM Cloud、实体服务器及其他数据源环境中安装
  • 支持就地升级、自动缩放，可节省时间与资源
  • 可以与 IBM Cloud Pak for Security 集成，共享数据风险洞察并充实 SOAR 运行手册的内容
     

Guardium Insights 根据数据源环境的规模及构成进行定价，并提供特定服务期限的许可或永久性许可。

请联系 IBM 代表，了解有关贵企业环境的更多详细信息和定价，或访问 AWS Marketplace（ibm.com 外部链接），了解在 AWS 上使用 Guardium Insights 的更多相关信息。
托管式 Guardium Insights 服务可用于按需访问和托管维护

Converge Enterprise Cloud for Guardium Insights 是一项与云无关的专用托管和受管服务，旨在完善企业的 Guardium Insights 投资并迅速实现价值。

  • 与拥有十多年数据安全经验的 IBM 白金级合作伙伴 Converge 协同合作
  • Converge 专家（包括屡获殊荣的信息洞察团队）为所有 Guardium Insights 基础架构提供维护
  • 为贵组织管理所有架构设计、配置、升级和扩展部署
     

Converge Enterprise Cloud for IBM Guardium Insights 的定价灵活，类似于按月计费的软件即服务模式。如需了解更多详细信息，请联系 IBM 代表。
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用户关注的问题

Guardium Insights SaaS 基础版

Guardium Insights Saas 标准版

Guardium Insights SaaS Premium

Guardium Insights SaaS DSPM

仅提供数据合规支持

数据合规性和数据安全用例

将支持单一数据法规

将支持多种数据法规

仅连接和监控云端数据存储

基于 OPEX 的解决方案

定制报告和仪表板

同时连接云端和内部数据存储

与 Guardium Data Protection 集成

在云和 SaaS 应用程序中发现数据并加以分类

监控区域间的数据流
免费试用
Guardium Insights SaaS 3 天免费沙盒环境

欢迎参与我们为期 3 天的免费沙箱环境试用活动，您可以深入了解Guardium Insights，而且完全没有风险，也不需要做出任何承诺。在实际场景中测试数据保护和合规性功能。熟悉用户界面和自定义选项。立即试用，为组织的未来保驾护航。

IBM Security Guardium Insights SaaS 标准版沙箱

IBM Security Guardium Insights SaaS Premium 沙盒
Guardium Insights SaaS 30 天免费试用

利用 IBM Security Guardium Insights SaaS，在当今的数字时代保护企业的数据。获取 30 天免费试用，自行输入数据，根据个人喜好定制环境并测试其有效性。立即注册，迅速建立对监控数据的信心。

IBM Security Guardium Insights SaaS 标准版试用

IBM Security Guardium Insights SaaS Premium 试用
Guardium Insights SaaS DSPM 30 天免费试用

发现云和 SaaS 应用程序中的影子数据、分析数据流并揭示漏洞。获取 30 天免费试用，连接您的数据源，获得云中敏感数据的全方位视图。

IBM Security Guardium Insights SaaS DSPM 试用
SaaS 的购买方式

选择适合贵企业的 Guardium Insights SaaS 版本。
IBM Security® Guardium® Insights 基础版

您可以获得开始收集数据所需的全部资源，包括我们的合规性指南之旅，以及与一次合规之旅相关的报告、日程安排和仪表板。

每月（12 个月合同） IBM Security® Guardium® Insights 标准版

通过我们的合规性指导旅程，您可以了解完整报告、日程安排和仪表板资源，并学会如何自主创建和修改报告与仪表板。此外，您还可以了解我们的数据安全最佳实践报告和日程安排，以快速启动数据安全计划。

每月（12 个月合同） 联系 IBM 了解定价 IBM Security® Guardium® Insights Premium Edition

获取我们旗舰数据安全状态管理平台的 SaaS 版本，无需基础架构或技能集等先决条件。享受 Guardium Data Protection 的无缝集成，并使用我们的风险识别和优先级划分引擎，以迅速完善企业的数据安全计划。

每月（12 个月合同） IBM Security® Guardium® Insights SaaS DSPM

无论是保护 SaaS 应用程序用户还是保护云数据存储，都能改善您的数据安全状况。发现影子数据、分析数据流并发现漏洞。

每月（12 个月合同） 联系 IBM 了解定价 IBM Security Guardium Insights 软件

基于 Red Hat OpenShift 构建，并在 Red Hat OpenShift Container Platform 上部署。

 AWS Marketplace IBM Security Guardium Insights on AWS

有关使用 Guardium Insights on AWS 的更多信息，请访问 AWS Marketplace。

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了解详细的定价和部署信息，将有助于决定最适合贵企业的版本。
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软件的购买方式

选择适合您的软件版本。
联系 IBM 了解定价 IBM Security Guardium Insights 软件

基于 Red Hat OpenShift 构建，并在 Red Hat OpenShift Container Platform 上部署。

 联系 IBM 了解定价 Converge Enterprise Cloud for Guardium Insights

这种与云无关的专用托管和受管服务旨在完善企业的 Guardium Insights 投资，并迅速实现价值。

 AWS Marketplace IBM Security Guardium Insights on AWS

有关使用 Guardium Insights on AWS 的更多信息，请访问 AWS Marketplace。

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深入了解定价和用例，或安排与 Guardium 专家进行 30 分钟的免费会议，探讨满足您业务需求的最佳选项。

 了解定价详情 通过 IBM Security Guardium Insights 实现数据安全和保护

是否希望集中了解关键数据在混合环境中的访问和使用情况？了解 Guardium Insights SaaS 如何在当今的多云世界中保护数据并增强 IT 灵活性。

 利用 Guardium Insights 深入了解数据安全和保护 利用 IBM Security Guardium Insights 实现数据合规

正在寻求帮助以满足复杂的数据合规性要求？了解 Guardium Insights 中易于使用的工作流程，帮助企业快速满足合规性需求。

 利用 Guardium Insights 深入了解数据合规性 通过 IBM Security Guardium Insights 实施 DSPM

想要识别影子数据及其在应用程序之间的移动？了解 Guardium Insights 中的数据安全状况管理 (DSPM) 功能。

 深入了解如何使用 Guardium Insights 进行 DSPM