借助 Guardium Insights SaaS 基础版、标准版和高级版，您可以立即开始收集、分析和报告数据活动。Guardium Insights SaaS 定价基于受监控的云数据存储数量以及所需的存储量。
Guardium Insights SaaS 可根据企业需求提供三个不同的版本，并可提供版本内升级以满足越来越高的要求。
借助预构建的报告和审计跟踪，预先构建集成到最常见的基于云的数据存储以及指导性合规旅程，以满足企业的 CCPA 法规需求。
获取基础版的所有功能，还可选择增加合规之旅，以满足 GDPR、HIPAA、PCI 等法规的要求。借助此版本，您可以监控多个云存储中的数据活动并自定义报告，以满足您的数据安全需求。
获取 Standard 版的所有功能，在一处集中监控多云环境中的数据威胁并划分其优先级。该版本与 Guardium Data Protection 无缝集成，为企业提供自动化合规性工作流程以及与其他安全工具的预定义集成。
利用 Guardium Insights DSPM 权利，您可以发现隐藏数据、分析数据流并识别数据安全漏洞。您可以选择要监控的云服务提供商（AWS、Azure、GCP）和 SaaS 应用程序（SharePoint、OneDrive、Slack、Google Drive、Jira、Confluence）。
通过发现影子数据、分析数据流以及发现安全漏洞，获得云中所有敏感数据的 360 度全方位视图。
发现 AWS、GCP 和 Azure 云环境中的影子数据。发现数据和合规性控制及态势中的漏洞。
发掘 Slack、Google Drive、Microsoft 365 - OneDrive、SharePoint、Confluence 或 Jira SaaS 应用程序中共享的敏感数据。分析潜在和实际的数据流。
Guardium Insights 授权包含了支持混合云数据安全中心所需的全部软件。无需自带 Red Hat OpenShift 许可证。
指标
Guardium Insights 使用两个指标进行定价：托管虚拟服务器 (MVS) 和虚拟处理器核心 (VPC)。MVS 是一台由处理单元、内存和输入／输出功能组成的（实体或虚拟）计算机，并针对一个或多个用户或客户机设备执行所请求的程序、命令或应用程序。VPC 是未分区的物理服务器中的处理器核心，或者分配给虚拟服务器的虚拟核心。
购买 Guardium Insights 时，客户可以选择单个指标或多个指标，以获得对本地和云环境的全面支持。
提示：如果任何云数据源不存在基于计算的指标，请使用 MVS 指标。例如，Guardium 在 AWS S3 上提供数据活动监控。如果没有与 S3 服务关联的 VPC，请使用 MVS 指标。因此，1 个 AWS S3 存储桶（实例）= 1 个 MVS。
如有 IaaS 本地数据库服务器，请使用 MVS 指标。仅统计正在提供服务的服务器。请勿将 HADR 节点或被动备用节点统计在内。
如有按 VPC 计算的 DBaaS 订阅，请使用 VPC 指标。统计在所有 DBaaS 源中订阅的全部 VPC 源。VPC 最常用于云原生和容器化数据环境。
有关使用 Guardium Insights on AWS 的更多信息，请访问 AWS Marketplace。
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