Guardium Insights 授权包含了支持混合云数据安全中心所需的全部软件。无需自带 Red Hat OpenShift 许可证。

指标



Guardium Insights 使用两个指标进行定价：托管虚拟服务器 (MVS) 和虚拟处理器核心 (VPC)。MVS 是一台由处理单元、内存和输入／输出功能组成的（实体或虚拟）计算机，并针对一个或多个用户或客户机设备执行所请求的程序、命令或应用程序。VPC 是未分区的物理服务器中的处理器核心，或者分配给虚拟服务器的虚拟核心。

购买 Guardium Insights 时，客户可以选择单个指标或多个指标，以获得对本地和云环境的全面支持。

提示：如果任何云数据源不存在基于计算的指标，请使用 MVS 指标。例如，Guardium 在 AWS S3 上提供数据活动监控。如果没有与 S3 服务关联的 VPC，请使用 MVS 指标。因此，1 个 AWS S3 存储桶（实例）= 1 个 MVS。