IBM Cloud File Storage for VPC 提供安全、持久的云 NFSv4.1 文件存储。利用此数据存储服务，您可以为虚拟私有云实例上的 IBM Cloud Virtual Servers 创建区域文件共享。借助支持闪存的体系结构，获得全面控制并帮助最大限度地降低成本。创建 10 GB 到 32,000 GB 的文件共享，并通过各种灵活的选项进行配置。
根据工作量需求自定义文件共享容量和 IOPS 数量，然后即时增加容量和调整 IOPS，而无需配置新的文件共享。
无需创建系统级 RAID 阵列，即可避免在维护或故障期间丢失数据。
文件共享与全球数据中心内您的云服务器一起配置。
利用提供商管理的静态数据加密功能保护企业数据，无需额外付费。 若要获得更多控制权，可将自己的根密钥引入云端，或让 IBM 密钥管理服务为您生成根密钥。根密钥使用包络加密对文件共享进行加密，包络加密是用另一个密钥对一个密钥进行加密的流程，可以提供更大的安全保障。系统支持的密钥管理服务包括 Key Protect 和 Hyper Protect Crypto Services (HPCS)。
您可以使用 Internet 安全协议 (IPsec) 安全配置文件和 X.509 证书在虚拟服务器实例和存储系统之间建立加密挂载连接。通过启用传输中加密，您可以为数据创建安全的端到端加密。
文件共享通过路由 TCP/IP 连接向授权设备公开，以实现弹性。冗余网络体系架构（多个网络路径）和冗余存储（高可用性对）可确保文件共享能够容忍部分基础架构的服务中断，同时保持服务可用性。
文件存储支持闪存，性能更快。
可以选择按小时或按月支付存储费用。
通过简单、预定义、按千兆字节的定价等级（最高达 48,000 IOPS），以您所需的级别支持大多数工作负载和各种应用需求。
管理快速的数据变化和明确的性能要求。控制每个存储卷的存储容量和 IOPS 总数。
增加或减少 IOPS 并扩展现有卷，以满足动态工作量需求。仅在需要时为所需量付费。
从快照创建新的独立卷。增加新卷的大小和性能，并像其他卷一样立即进行管理。
默认情况下，由提供商管理的静态加密功能可保护企业数据，无需额外成本，也不会影响性能。
在集群配置时安装块设备，以实现高可用性和耐用性。避免在维护或故障期间丢失数据。
实施闪存备份存储、静态数据加密、快照和复制、卷复制、可扩展卷和可调节 IOPS。