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计算机服务器库

简化数据输入和存储

IBM Cloud File Storage for VPC 提供安全、持久的云 NFSv4.1 文件存储。利用此数据存储服务，您可以为虚拟私有云实例上的 IBM Cloud Virtual Servers 创建区域文件共享。借助支持闪存的体系结构，获得全面控制并帮助最大限度地降低成本。创建 10 GB 到 32,000 GB 的文件共享，并通过各种灵活的选项进行配置。

简化文件存储流程 灵活定制

根据工作量需求自定义文件共享容量和 IOPS 数量，然后即时增加容量和调整 IOPS，而无需配置新的文件共享。

 耐久性

无需创建系统级 RAID 阵列，即可避免在维护或故障期间丢失数据。

 业务遍布全球

文件共享与全球数据中心内您的云服务器一起配置。

 静态数据加密

利用提供商管理的静态数据加密功能保护企业数据，无需额外付费。 若要获得更多控制权，可将自己的根密钥引入云端，或让 IBM 密钥管理服务为您生成根密钥。根密钥使用包络加密对文件共享进行加密，包络加密是用另一个密钥对一个密钥进行加密的流程，可以提供更大的安全保障。系统支持的密钥管理服务包括 Key Protect 和 Hyper Protect Crypto Services (HPCS)。

 动态数据加密

您可以使用 Internet 安全协议 (IPsec) 安全配置文件和 X.509 证书在虚拟服务器实例和存储系统之间建立加密挂载连接。通过启用传输中加密，您可以为数据创建安全的端到端加密。

 可用性

文件共享通过路由 TCP/IP 连接向授权设备公开，以实现弹性。冗余网络体系架构（多个网络路径）和冗余存储（高可用性对）可确保文件共享能够容忍部分基础架构的服务中断，同时保持服务可用性。

 闪存备份存储

文件存储支持闪存，性能更快。

 灵活计费

可以选择按小时或按月支付存储费用。
简化文件存储流程 耐久性配置

通过简单、预定义、按千兆字节的定价等级（最高达 48,000 IOPS），以您所需的级别支持大多数工作负载和各种应用需求。

 查看定价选项 性能配置

管理快速的数据变化和明确的性能要求。控制每个存储卷的存储容量和 IOPS 总数。

 可扩展容量和可调节 IOPS

增加或减少 IOPS 并扩展现有卷，以满足动态工作量需求。仅在需要时为所需量付费。

 

 了解更多信息 快照和复制

获取时间点快照，并将其复制到其他数据中心，以实现业务连续性。

 

 了解更多信息 卷复制

从快照创建新的独立卷。增加新卷的大小和性能，并像其他卷一样立即进行管理。

 了解更多信息 静态数据加密

默认情况下，由提供商管理的静态加密功能可保护企业数据，无需额外成本，也不会影响性能。

 了解更多信息 并行存取

在集群配置时安装块设备，以实现高可用性和耐用性。避免在维护或故障期间丢失数据。

 了解更多信息 数据中心可用性

实施闪存备份存储、静态数据加密、快照和复制、卷复制、可扩展卷和可调节 IOPS。

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