利用提供商管理的静态数据加密功能保护企业数据，无需额外付费。 若要获得更多控制权，可将自己的根密钥引入云端，或让 IBM 密钥管理服务为您生成根密钥。根密钥使用包络加密对文件共享进行加密，包络加密是用另一个密钥对一个密钥进行加密的流程，可以提供更大的安全保障。系统支持的密钥管理服务包括 Key Protect 和 Hyper Protect Crypto Services (HPCS)。