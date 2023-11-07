保护输电线路、发电厂及其他公用事业资产免受多余植被的影响是涉及公共安全领域的问题：电线附近掉落的树枝和过度生长的灌木丛可能会导致断电和野火风险，对人员和财产造成更大的危害。但是，依靠周期调度和人工检查、围绕植被控制的传统决策方法其实可以更高效、更实惠。

带植被管理平台的 IBM Environmental Intelligence Suite 将卫星数据、盖格模式 LiDAR 预测分析和天气洞察相结合，可提供人工智能驱动的植被生长洞察，以便您做出更明智、更具前瞻性的公用事业植被管理决策。这个经济高效的解决方案建立在一个平台上，可处理：