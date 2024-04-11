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查看、修复、重构、补充数据，提高模型开发速度和效率
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我的观点是，如果我们 80% 的工作是数据准备，那么保证数据质量就是机器学习团队的重要工作。 Andrew Ng, Professor of AI at Standford University and founder of DeepLearning.AI March 2021 https://www.deeplearning.ai/the-batch/issue-84/
IBM Research 的 Data Quality for AI

这个 Data Quality for AI（简称 DQAI）服务框架提供各种工具，赋能模型开发人员和数据科学家实施正式系统的数据准备程序，这是模型开发生命周期中最初且最耗时的步骤。框架适用于为监督分类或回归任务准备的数据，包含开展如下任务所需的软件：

— 实施质量检查，
— 执行补救措施，
— 生成审计报告，
— 自动执行上述所有操作。

虽然任务流水线对于可扩展性和可重复性至关重要，但包含的功能也可用于自定义数据探索和人工指导的模型改进。框架提供的服务有助于在模型开发生命周期的任何阶段保持高效，尤其是数据处理的早期和数据准备阶段。

除了在原始数据源上可以完成的所有工作外，还有一些方法可以从输入数据集开始：学习原始数据中的约束或由开发人员指定约束，推动合成新数据（无论是补充还是替换原始数据）。这尤其适用于下列情况：监管或合同问题禁止在建模工作中直接使用数据时；需要探索具有不同约束的数据集时；需要更多数据进行训练时。

产品适用于表格数据、时序数据以及开发中的新模式。
功能
数据验证

提供质量分数及其洞察分析，甚至指出拉低分数的具体数据区域，并建议如何改进这些数据区域。
数据修复

执行质量分析方法提供的建议。工具包支持多种数据类型，包括数据表格和时序数据。
数据限制

系统可以学习，用户也可以指定数据特征（例如，界限、间隙等）。
数据合成

生成具有第一个数据集的特征和分布的新数据集。
流水线

将验证器和修复器与约束结合起来，应对用例或应用程序工作流程，并输出总体数据质量分数
报告

自动记录变更，即记录质量指标的增量变化和应用的数据转换
建模操作中能享受什么优势？
全面性兼容工具

Data Quality for AI 是许多公开可用算法以及 IBM Research 独立开发的新方法的单一兼容数据来源。

 节省时间和成本

减少下游任务中尝试的实验和实现的回归，缩短建模工作实现价值的时间。

 正式化和简化的操作

提供工具，规范和简化数据准备过程，降低企业采用 AI 的障碍

 团队标准化和协调

横切改善以下定义角色的运营效率和生产力：AI 管家、数据科学家、主题专家、AI 风险官、业务用户。

包含的实用程序示例
数据验证

— 标签纯度检查 — 数据同质性校验 — 类奇偶校验 — 完整性检查 — 异常值检测 — 特征相关性检查 — 数据偏差检查 — 特征冗余检查 — 等等

 数据修复

— 纯度修复 — 不同质性修复 — 类不一致修复 — 不完整修复 — 异常值去除 — 特征相关性去除 — 数据偏差去除 — 特征冗余去除 — 等等