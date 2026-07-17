将文档转换为面向 AI 的结构化数据
您的数据被困在复杂文档中
Docling for IBM watsonx® 是一款文档智能工具，可将复杂的非结构化文档转换为结构化的 AI 就绪数据，并将 PDF、图像、演示文稿及其他格式转换为搜索、RAG 和智能体工作流可更有效利用的数据输出，帮助团队获得更准确、更可靠的结果。
基于 IBM 开发的开源 Docling 工具包构建，Docling for IBM watsonx 通过托管服务帮助团队更快地从试验阶段迈向生产部署。此外，它还提供简洁的 UI 和 API 接口，用于实现自动化文档处理。
为 AI 准备文档所需的一切
将原始文档转换为 Markdown、JSON 和 HTML 等结构化格式，方便搜索、RAG 和智能体工作流使用。通过更清晰、更一致的数据输入，团队可提升检索质量，并从后续 AI 系统中获得更准确、更可靠的结果。
基础提取方式可能会丢失使文档易于理解的结构信息。Docling 旨在保留布局、层级结构、表格和阅读顺序等上下文信息，确保原始文档含义保持完整。
在一个平台中处理 PDF、图像、演示文稿、表单、电子表格、音频文件等多种内容格式。团队无需整合多个分散方案，即可更加一致地处理多种格式内容，减少工具冗余，并简化内容进入 AI 工作流的过程。
通过 UI 快速开始，上传文档、测试转换设置并查看处理结果。当您需要扩展规模时，可通过 API 将文档处理能力嵌入应用程序、数据管道和 AI 工作流，实现自动化处理。
释放企业知识价值
将 PDF、图像、演示文稿、表单等内容转换为结构化输出，供后续 AI 系统使用。
从非结构化文档中提取所需字段，并转换为标准化格式，方便 AI 使用。
对文档内容进行清理、结构化、分块、增强和验证，确保其可在 AI 应用和工作流中可靠使用。
分析并保留复杂文档的结构、布局和语义，帮助 AI 系统更准确地理解内容。
将文档转换为适用于 RAG 流程的结构化、可分块内容，提升检索质量。
将文档转换为可搜索数据，帮助用户通过更高效的索引和检索快速找到所需内容。
为 AI 智能体提供更易理解和利用的输入，帮助其更可靠地执行任务。
通过大规模将原始数据转换为更清晰、更标准化的输出，提升训练数据质量。
Docling 最初是由 IBM 开发并捐赠给 Linux 基金会的开源工具包。如今，Docling 已发展为一个由社区驱动的项目，下载量超过 4000 万次，并持续获得 IBM 的贡献支持。
Docling for IBM watsonx 基于这一基础构建，以托管服务形式提供，帮助希望更快实现生产部署的团队加速落地。
深入了解定价
Docling for IBM watsonx 的定价基于资源单位（RU），旨在简化不同文档类型的使用计量。
1 个 RU 等于 1,000 页或对象（适用于 PDF、图像或演示文稿等文件），或 5,000 万个字符（适用于纯文本或电子表格等文件）。
*Docling 是 LF Projects, LLC 的商标。有关 Docling 的更多信息，请访问 docling.ai。