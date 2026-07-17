Docling for IBM watsonx® 是一款文档智能工具，可将复杂的非结构化文档转换为结构化的 AI 就绪数据，并将 PDF、图像、演示文稿及其他格式转换为搜索、RAG 和智能体工作流可更有效利用的数据输出，帮助团队获得更准确、更可靠的结果。

基于 IBM 开发的开源 Docling 工具包构建，Docling for IBM watsonx 通过托管服务帮助团队更快地从试验阶段迈向生产部署。此外，它还提供简洁的 UI 和 API 接口，用于实现自动化文档处理。