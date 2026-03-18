由 AI 驱动的决策，可信、可解释且面向未来。
只需数小时即可将业务策略转化为由 AI 驱动的决策，通过内置治理设计，全面提升运营速度、透明度和合规信心。
通过 AI 驱动的助手，将策略转化为决策模型。
融合规则、机器学习与生成式 AI 相，驱动更卓越的业务成果。
每一个决策均透明、可审计且符合法规要求。
原生 SaaS 架构，具备弹性，可随业务一同成长。
数小时内即可将业务策略转化为受治理的决策。IBM Decision Intelligence 可将自然语言编写的策略转化为受治理且可审计的决策流程，让企业安心部署。
成效：加速行动、减少错误，并明确可衡量的投资回报 (ROI) 路径。
使用由 IBM watsonx® 驱动的决策助手，将业务策略转换为可追溯的规则。为业务用户而设计，深受合规负责人信任，并由 IT 部门加速落地。
每一次点击、每一个购物车、每一场促销和每一个承诺送达日期，都是一次决策。当这些决策散落在割裂的工具和彼此脱节的团队中时，零售商不仅会流失利润，还会错失关键时刻。IBM Decision Intelligence 为定价、促销、品类组合和全渠道履约提供一套受治理的 AI 驱动骨干架构，让您的系统能够以与客户相匹配的精准度和速度做出反应。让决策成为增长引擎，而非凭感觉行事。
信用风险、欺诈信号、支付路由和催收策略都在瞬息万变，但大多数金融机构仍然依赖脆弱的规则和不完整的数据来做出这些决策。IBM Decision Intelligence 增加了一个实时的跨平台决策层，可提高审批准确度、减少损失并增强客户信任。让塑造资产负债表的关键决策实现现代化，并在其中内置透明度和可控性。
床位、诊疗路径、授权、人员配置和费用支付 — 医疗行业由一连串决策驱动，而这些决策之间往往缺乏共享背景。IBM 决策智能将临床、运营和财务逻辑整合到一个透明的 AI 支持层，从而优化患者流转、提升护理质量、保障收入完整性。审批更快、路径更清晰、延误更少 — 所有决策均受治理、可解释，并以结果为导向。
库存流转、订单变化、运输通道中断、预测摇摆不定 — 拖慢供应链的往往不是一次巨大的冲击，而是在缺乏统一可信信息源的情况下做出的成千上万次不协调决策。IBM Decision Intelligence 将需求、成本、产能、服务和风险整合为快速且可解释的建议，帮助团队在影响真正发生之前抢先行动。打造未雨绸缪、而非事后被动应对的供应链。
客户流失信号、网络负载、套餐设计、欺诈检测 — 电信运营始终在高速运转，但决策逻辑往往难以跟上节奏。IBM Decision Intelligence 将用户、设备、使用情况和网络情报统一到一个受治理的“决策大脑”中，驱动客户保留、个性化体验、服务保障和收入保护。依托可解释、可量化、可扩展的决策基础，确保商业战略与网络战略紧密对齐。
每月价格
每月 1,500 美元*
决策执行次数
每月最多可执行 10 万次决策
超出部分用量
每额外 1,000 次决策收取 10 美元
作者
最多 10 名活跃用户
环境
包含 1 个预配置环境
基础版包含：