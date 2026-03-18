IBM Decision Intelligence

由 AI 驱动的决策，可信、可解释且面向未来。

30 天免费试用 查看定价

更明智、更安全的决策 — 数小时内即可让策略落地

 

只需数小时即可将业务策略转化为由 AI 驱动的决策，通过内置治理设计，全面提升运营速度、透明度和合规信心。

 将复杂策略转化为可执行决策 展望未来：了解我们的产品路线图亮点
通俗易懂的决策

通过 AI 驱动的助手，将策略转化为决策模型。
内置混合式 AI

融合规则、机器学习与生成式 AI 相，驱动更卓越的业务成果。
可信且可解释

每一个决策均透明、可审计且符合法规要求。
无限扩展能力

原生 SaaS 架构，具备弹性，可随业务一同成长。
IBM 荣膺 2026 年 Gartner® Magic Quadrant™ 决策智能平台象限领导者称号
查阅报告，了解更多信息。
阅读报告

工作原理

数小时内即可将业务策略转化为受治理的决策。IBM Decision Intelligence 可将自然语言编写的策略转化为受治理且可审计的决策流程，让企业安心部署。

成效：加速行动、减少错误，并明确可衡量的投资回报 (ROI) 路径。

 面向信用风险领导者的决策现状核查清单 面向转型领导者的决策现状核查清单

无需编写代码即可将策略转化为决策

使用由 IBM watsonx® 驱动的决策助手，将业务策略转换为可追溯的规则。为业务用户而设计，深受合规负责人信任，并由 IT 部门加速落地。

了解实际应用
IBM Decision Intelligence 仪表板截图，显示“决策模型”选项卡处于活动状态，在可滚动面板中展示人寿保险资格规则，包括“AgeRangeCheck”、“CoverageLimitCheck”和“HealthStatusCheck”

AI、规则与数据 — 从设计之初即实现一体化集成

告别拼接多个工具的复杂性。在统一环境中构建、治理和部署决策，加速业务转型并降低运营风险。

面向信用风险领导者的决策智能 面向企业转型领导者的决策智能
IBM Decision Intelligence 环境工作流程图截图，显示“建模 (15)”选项卡处于活动状态，展示贷款审批决策流程图的建模结果，其中包括“风险评分”“保险”等详细标准

可以解释的决策

IBM Decision Intelligence 提供全生命周期可追溯性。该功能从策略制定一直贯穿到业务结果，确保决策清晰可辨、可审计且值得信赖。

阅读解决方案简介
IBM Decision Intelligence 仪表板截图，显示“建模 (15)”选项卡处于活动状态，右侧为逻辑编辑器，主界面展示带有还款范围和企业评分列的评分表，每行均包含相应数值

行业

每一次点击、每一个购物车、每一场促销和每一个承诺送达日期，都是一次决策。当这些决策散落在割裂的工具和彼此脱节的团队中时，零售商不仅会流失利润，还会错失关键时刻。IBM Decision Intelligence 为定价、促销、品类组合和全渠道履约提供一套受治理的 AI 驱动骨干架构，让您的系统能够以与客户相匹配的精准度和速度做出反应。让决策成为增长引擎，而非凭感觉行事。

了解领先零售商如何将决策打造成利润引擎
IBM 仪表板截图，展示“折扣计算器”决策模型，“第 2 步（共 4 步）已完成！”处于高亮状态，流程图中带有标记节点和箭头，并包含折扣计算、客户类别评估、订单金额评估等互相关联的模块。

信用风险、欺诈信号、支付路由和催收策略都在瞬息万变，但大多数金融机构仍然依赖脆弱的规则和不完整的数据来做出这些决策。IBM Decision Intelligence 增加了一个实时的跨平台决策层，可提高审批准确度、减少损失并增强客户信任。让塑造资产负债表的关键决策实现现代化，并在其中内置透明度和可控性。

深入了解更明智的决策如何保护利润并加速增长
IBM 仪表板截图，展示“汽车贷款审批服务”界面，“政策文件”选项卡处于活动状态，“第 1 步（共 4 步）已完成！”高亮显示。结构化策略文本面板中列出了年龄要求、收入验证、信用评分阈值和贷款金额条款等资格标准。

床位、诊疗路径、授权、人员配置和费用支付 — 医疗行业由一连串决策驱动，而这些决策之间往往缺乏共享背景。IBM 决策智能将临床、运营和财务逻辑整合到一个透明的 AI 支持层，从而优化患者流转、提升护理质量、保障收入完整性。审批更快、路径更清晰、延误更少 — 所有决策均受治理、可解释，并以结果为导向。

了解决策智能如何重塑医疗服务和运营表现
IBM 仪表板截图，展示“MRI 请求决策服务”工作流，“决策模型”选项卡处于活动状态，“第 2 步（共 4 步）已完成！”高亮显示。流程图中，三个分支从 “MRIRequest” 延伸至 “CoverageCheck”“ClinicalEvaluation”“PreAuthEvaluation”，最终汇聚到 “MRIRequestOutcome”。

库存流转、订单变化、运输通道中断、预测摇摆不定 — 拖慢供应链的往往不是一次巨大的冲击，而是在缺乏统一可信信息源的情况下做出的成千上万次不协调决策。IBM Decision Intelligence 将需求、成本、产能、服务和风险整合为快速且可解释的建议，帮助团队在影响真正发生之前抢先行动。打造未雨绸缪、而非事后被动应对的供应链。

了解明智决策如何降低成本并增强韧性
IBM Decision Intelligence 仪表板截图，展示“供应商合规性验证”工作流，“决策模型”选项卡处于活动状态，“第 4 步（共 4 步）已完成！”高亮显示，流程图中多个箭头从“Supplier” 指向 “ComplianceResult”。

客户流失信号、网络负载、套餐设计、欺诈检测 — 电信运营始终在高速运转，但决策逻辑往往难以跟上节奏。IBM Decision Intelligence 将用户、设备、使用情况和网络情报统一到一个受治理的“决策大脑”中，驱动客户保留、个性化体验、服务保障和收入保护。依托可解释、可量化、可扩展的决策基础，确保商业战略与网络战略紧密对齐。

深入了解电信运营商如何将复杂决策转化为竞争优势
IBM Decision Intelligence 仪表板屏幕截图，展示“客户保留决策服务”工作流，“决策模型”选项卡处于活动状态，“第 2 步（共 4 步）已完成！”高亮显示。流程图中三个分支从 “CustomerProfile” 延伸至 “ChurnRiskAssessment”“LifetimeValueCategory”“PaymentStatusEvaluation”，汇聚到 “RetentionStrategy”，并流向最终步骤 “RetentionAction”。

定价计划

IBM 决策智能基础版

 

每月价格

 

每月 1,500 美元*

决策执行次数

每月最多可执行 10 万次决策

超出部分用量

每额外 1,000 次决策收取 10 美元

作者

最多 10 名活跃用户

环境

包含 1 个预配置环境

 立即购买

基础版包含：
  • AI 驱动的决策助手
    • 使用生成式 AI 直接从策略文本生成决策模型
  • 低代码决策建模
    • 通过直观的 Web 界面构建、编辑和部署受治理的决策流程，无需使用 IDE
  • 混合 AI 引擎
    • 将业务规则、预测式机器学习模型和生成式 AI 洞察整合到单一决策流程中
  • 可解释性与治理
    • 所有结果均透明、可审计，并符合企业标准
  • 无缝集成机器学习
    • 可从 watsonx.ai 或其他平台引入自有模型，用于预测型决策。
  • 内置验证与测试
    • 在部署前对决策逻辑进行测试和优化
  • 安全 SaaS 架构
    • 企业级可扩展性、基于角色的访问控制，并在架构设计中实现数据隔离

*所示价格仅供参考，可能会因国家或地区而异，不含任何适用税款和关税，并视当地产品供应情况而定。

资源

最新动态

深入了解最新功能和改进

 社区

探索 IBM 决策智能用户社区

 文档

查阅 IBM 决策智能官方文档

 网络研讨会

IBM 决策智能新动向：功能增强与未来规划更大的影响力。
采取后续步骤

立即开始 30 天免费试用，畅享 IBM 决策智能的全部功能。

  1. 立即注册
  2. 预约实时演示