dbt 可观察性整合

各团队越来越多地在使用 dbt Core 和 dbt Cloud 来快速部署分析代码。随着互连的数据管道日趋复杂，且分布在多个系统中，在 dbt 问题影响业务之前对其进行跟踪和识别可能具有挑战性。

将 dbt 与 IBM Databand 整合，可跨任务、测试和模型中提供持续的可观察性，以便企业了解 dbt 流程何时中断以及如何快速将其修复。