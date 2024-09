IBM COBOL for AIX® 是一个开发环境,用于在 Power® 系统上构建业务关键型 COBOL 应用程序。其中包括一个 COBOL 编译器、一个供应用程序开发使用的运行时库,以及一个可从工作站直观地调试程序的调试器。使用 COBOL for AIX,将能够创建 32 位或 64 位应用程序。需要 IBM COBOL Runtime Environment for AIX 5.1 才能将使用 COBOL for AIX 构建的应用程序部署到生产环境中。

要了解 COBOL for AIX 5.1 编译器的优点和功能,请阅读 COBOL for AIX 5.1 数据表。