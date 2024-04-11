IBM COBOL for AIX® 是一个开发环境，用于在 Power® 系统上构建业务关键型 COBOL 应用程序。其中包括一个 COBOL 编译器、一个供应用程序开发使用的运行时库，以及一个可从工作站直观地调试程序的调试器。使用 COBOL for AIX，将能够创建 32 位或 64 位应用程序。需要 IBM COBOL Runtime Environment for AIX 5.1 才能将使用 COBOL for AIX 构建的应用程序部署到生产环境中。
要了解 COBOL for AIX 5.1 编译器的优点和功能，请阅读 COBOL for AIX 5.1 数据表。
利用 IBM Power 系统的先进硬件和优化技术。
使用 XL C、XL C/C++ 和 XL Fortran 的通用编译器后端技术来提供更好的性能。
通过提供诊断报告和符号调试器支持，提高可用性。
COBOL for AIX® 旨在利用 IBM® Power Systems 的硬件方面的进步和优化技术。它提供卓越的性能、可靠性和能效。后端优化器提高了 COBOL for AIX 应用程序的性能，该组件在 IBM XL 编译器（例如 XL C、XL C/C++ 和 XL Fortran）中很常见。
使用 COBOL for AIX，可将 COBOL 应用程序与 Web 服务、XML 和 Java® 集成。利用它，将能够控制生成的 XML 文档，并基于 Java 本机接口的功能促进 COBOL 和 Java 程序的互操作性。
COBOL for AIX 包括一个调试器，支持 32 位和 64 位应用程序的问题确定功能。
COBOL for AIX 为中间件提供最新的编程接口，促进应用程序集成和现代化。
在仅执行环境中部署 COBOL 应用程序需要使用 COBOL Runtime Environment for AIX 5.1 产品。它是一个可单独订购的运行时产品，用于执行已开发的 IBM COBOL 应用程序。有了这个可订购的 COBOL Runtime Environment，将不再需要或允许重新分发 COBOL for AIX 产品中的运行时库。
COBOL for AIX 5.1 及其生成的目标程序在以下操作系统上运行：
COBOL for AIX
COBOL Runtime Environment for AIX
一个经济高效的开发环境，用于为 Power 系统构建业务关键型 COBOL 应用程序。
起价 8,640.00 美元*每位用户
高性能运行时产品，用于部署已开发的 IBM COBOL 应用程序。
仅用于应用程序开发。在生产中使用 COBOL Runtime for AIX
用于部署使用 COBOL for AIX 构建的应用程序
可为单次安装、唯一用户提供许可选项 (1:1)
按处理器价值单位定价（PVU，即处理器可执行的工作量）
许可选项可用于与多个用户共享访问权限（一次一个用户）
PVU 定价模型提供许可灵活性和粒度
PVU 定价模型提供许可灵活性和粒度
包括 12 个月的免费全天候支持和新软件功能的访问权
从 AIX 上具竞争关系的 COBOL 编译器迁移而来的用户可享 25% 的折扣
了解 COBOL for AIX®, V5.1 的功能、优势和能力。
查看按 IBM® COBOL for AIX 版本排序的最新版本、更新、修复包和临时修复的完整列表。
了解如何将 COBOL 源程序迁移到 IBM COBOL for AIX。
了解 Power® 上的 AIX 和 Linux 上的 IBM 编译器许可模型常见问题解答。
直接与 IBM 产品开发团队和其他产品用户合作，共同开发未来的产品增强功能。
利用最新的 z/Architecture，最大限度地提高硬件利用率、降低 CPU 使用率并提高关键应用程序的性能。
提高已编译 COBOL 程序模块的性能，且无需重新编译、源代码迁移或性能调优。
在 Power Enterprise 平台上利用先进的编译技术实现 C/C++ 开发现代化并优化应用程序性能。
利用 Power Systems 上的高级编译技术优化应用程序性能。
帮助创建和维护任务关键型 PL/I 应用程序，以在 IBM AIX 和 Power Systems 上执行。
*显示的价格不包括任何适用税费