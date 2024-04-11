在仅执行环境中部署 COBOL 应用程序需要使用 COBOL Runtime Environment for AIX 5.1 产品。它是一个可单独订购的运行时产品，用于执行已开发的 IBM COBOL 应用程序。有了这个可订购的 COBOL Runtime Environment，将不再需要或允许重新分发 COBOL for AIX 产品中的运行时库。