IBM 联合多家合作伙伴，扩展并丰富 IBM Cloud Pak® for Network Automation 的功能，共同创建定制解决方案，确保这个一流平台的功能得到进一步增强。通过云部署和 AI 驱动型自动化完成网络转型，进而实现零接触网络运营，而这个不断增长的生态系统中的科技企业和系统集成商也在这个过程中发挥着不可或缺的作用。
按用例类别浏览生态系统合作伙伴和解决方案提供商：电信网络功能、网络访问或企业连接。
Casa Systems 提供开创性解决方案，帮助移动、固定、有线和融合服务供应商加速其 5G 转型。
Altiostar 提供 4G 和 5G 开放式虚拟化无线接入网络（开放式 vRAN）软件，帮助建立分离式的多供应商、Web 规模、云原生移动网络，支持运营商快速扩展网络并降低总体拥有成本 (TCO)。
三星提供端到端的 5G 网络解决方案，包括芯片组、设备、无线电与核心设备。三星 5G 核心容器化网络功能 (CNF) 以无状态和微服务架构为基础，采用符合 CNCF 标准的开源工具集实现完全容器化。
HPE 帮助您通过开放式解决方案推动创新。随着流量激增，变化速率每天都在加快，电信公司必须利用其连通优势来实现网络和运营转型，响应数字化优先客户的需求。
Enea 提供的产品组合可覆盖从边缘到核心的整个网络。其云原生解决方案致力于为移动订户、企业和物联网提供连接、优化和安全服务。
Red Hat® OpenShift® 容器平台是一个混合云应用程序平台，用于在安全、可扩展的资源上部署新的和现有的应用程序，并将配置和管理开销降至最低。
Mavenir 的 OpenRAN 架构可解决传统网络的问题，并利用可在您所选硬件上运行的安全、基于软件的网络基础架构，为 5G 提供更密集的覆盖。
Casa Systems 为移动、固定、有线和融合服务供应商开拓先进的 5G 超宽带解决方案。Casa 的 Web 规模、高性能核心和接入解决方案套件可帮助他们实现 5G 所需的服务敏捷性和网络效率。
特点和优点：
部署范围：
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Altiostar 提供 4G 和 5G 开放式 vRAN 软件，支持开放接口，可实现无线接入基带功能虚拟化，从而建立分离式的多供应商、Web 规模和基于云的移动网络。
特点和优点：
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三星 5G 核心 CNF 使用符合云原生计算基金会 (CNCF) 标准的开源工具集实现完全容器化。它们基于无状态和微服务架构，并提供敏捷云原生核心解决方案，无基础架构限制。三星 5G 核心以其自动化平台为中心集成 RAN、核心与 MEC，实现端到端网络运营自动化，以响应 5G 网络的任何变化，提高运营效率。
特点和优点：
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HPE 开放式云原生解决方案的应用场景跨越了企业边缘、电信网络和多云环境。HPE 携手合作伙伴帮助电信公司实现自动化运营、提高效率并实现业务转型。借助 HPE，企业可利用 5G 和边缘创建全新的差异化服务，通过基于可扩展、基础架构优化的开放式多供应商解决方案分解网络，使用基于消费的模型来降低进入新市场的风险，并启用基于 AI/ML 的自动化功能来管理复杂多变的运营事务。
特点和优点：
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Enea 5G MicroCore 是一种独特的专用 5G 解决方案，技术全面且随时可部署，涵盖订户集成、订阅配置和 SIM 卡启用，可加快上市进程。简言之，这是为所有考虑使用专用 5G 的垂直行业而准备就绪的数据管理解决方案。5G MicroCore 包括 UDR、UDM、AUSF 和小型归属用户服务器 (HSS)。Enea 5G MicroCore 存储和管理所有 5G 核心和边缘功能中的数据，支持 4G/5G 互通，其技术基础已在全球多个商业部署中得到验证。
特点和优点：
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Red Hat OpenShift Container Platform 为 IT 组织提供了实现真正灵活的云体验的方式，同时兼具速度、稳定性和扩展性。OpenShift 容器平台支持多种编程语言和框架，例如 Java、JavaScript、Python、Ruby 和 PHP。OpenShift 容器平台基于 Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 和 Kubernetes 构建，为当今的企业级应用程序提供了更安全、可扩展的多租户操作系统。
特点和优点：
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Mavenir 的云原生方法使自动化网络能够实现未来的用例。Mavenir 的 OpenRAN 架构将使客户受益于从自动驾驶汽车、智能工厂到机器人医疗等新兴移动技术。OpenRAN 解决方案允许采用一种架构来解决传统网络和 5G 的问题。Mavenir 的应用软件利用人工智能和机器学习来挖掘服务背景、本地内容和本地接入网络状况的实时信息，从而全面优化网络。此方法还支持多种部署方案。
特点和优点：
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F5® BIG-IP® Local Traffic Manager™ (LTM) 以可靠、安全和优化的方式向用户交付您的应用程序。您不仅能获得应用服务的扩展性和灵活性，还能获得管理云、虚拟和物理基础架构所需的可编程性。借助 BIG-IP LTM，您可以更快速、更可预测地扩展、自动化和定制应用服务。F5 容器入口服务 (CIS) 与容器编排环境集成，可在 F5 BIG-IP 系统上动态创建 L4/L7 服务，并跨服务对网络流量进行负载平衡。
特点和优点：
1) F5 BIG-IP IP LTM：
2) F5 BIG-IP IP CIS
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Juniper vSRX 是一种虚拟安全设备，可在虚拟化私有或公有云环境的外围或边缘提供安全和网络服务。vSRX 作为虚拟机 (VM) 在标准 x86 服务器上运行。vSRX 基于 Junos 操作系统 (Junos OS) 构建，提供与 SRX 系列服务网关软件版本类似的网络和安全功能。标准 x86 服务器上的 vSRX 使您能够快速引入新服务、为客户提供定制服务并根据动态需求扩展安全服务。vSRX 非常适合公共、私有和混合云环境。
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Juniper Networks cSRX Container Firewall 以容器的形式提供完整的防火墙解决方案，为容器工作负载环境提供下一代防火墙功能，包括应用程序安全、IP、自动生命周期和策略管理功能。cSRX 使安全专业人员能够在高度动态的容器环境中部署和扩展防火墙以及高级安全检测和预防。
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Juniper Networks 的 Cloud-Native Router (CNR) 可在 OpenRAN 环境中利用经济高效的 COTS 硬件提供高级路由选择。CNR 是 5G 分布式无线接入网络 (D-RAN) 以及超大规模云环境中托管的 5G 核心数据中心的关键组件。该路由器结合了 Juniper 业界领先的路由堆栈，使用 cRPD 作为控制平面，使用 Contrail DPDK vRouter 作为转发平面。CNR 与蜂窝站点 Kubernetes 集群内的 O-DU 集成。
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Turnium 是经过认证的 CNF 工作负载，让服务提供商能够部署和管理连接到 uCPE、边缘计算设备、物联网设备、车队车辆和办公室等的可生存软件定义型网络连接。
特点和优点：
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Aruba EdgeConnect Enterprise 物理或虚拟 SD-WAN 设备（支持任何常见的虚拟机管理程序和公共云）可以部署在分支机构中，以创建安全的虚拟网络覆盖。这样，客户就可以按照自己的步调迁移到宽带 WAN，无论是逐个站点迁移，还是通过利用 MPLS 和宽带互联网连接的混合广域网方法迁移。Aruba EdgeConnect Enterprise 为零信任和 SASE 框架提供安全的网络基础。
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