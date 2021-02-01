主页 网络 Cloud Pak for Network Automation IBM Cloud Pak for Network Automation 集成合作伙伴
集成强大的解决方案供应商生态系统，扩展并丰富 IBM Cloud Pak for Network Automation 的功能
开启强大的网络自动化功能
最大程度上发挥 IBM Cloud Pak for Network Automation 的功能

IBM 联合多家合作伙伴，扩展并丰富 IBM Cloud Pak® for Network Automation 的功能，共同创建定制解决方案，确保这个一流平台的功能得到进一步增强。通过云部署和 AI 驱动型自动化完成网络转型，进而实现零接触网络运营，而这个不断增长的生态系统中的科技企业和系统集成商也在这个过程中发挥着不可或缺的作用。

按用例类别浏览生态系统合作伙伴和解决方案提供商：电信网络功能、网络访问或企业连接。

电信网络功能

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Casa Systems

Casa Systems 提供开创性解决方案，帮助移动、固定、有线和融合服务供应商加速其 5G 转型。

 Altiostar

Altiostar 提供 4G 和 5G 开放式虚拟化无线接入网络（开放式 vRAN）软件，帮助建立分离式的多供应商、Web 规模、云原生移动网络，支持运营商快速扩展网络并降低总体拥有成本 (TCO)。

 三星

三星提供端到端的 5G 网络解决方案，包括芯片组、设备、无线电与核心设备。三星 5G 核心容器化网络功能 (CNF) 以无状态和微服务架构为基础，采用符合 CNCF 标准的开源工具集实现完全容器化。

 HPE

HPE 帮助您通过开放式解决方案推动创新。随着流量激增，变化速率每天都在加快，电信公司必须利用其连通优势来实现网络和运营转型，响应数字化优先客户的需求。

 Enea

Enea 提供的产品组合可覆盖从边缘到核心的整个网络。其云原生解决方案致力于为移动订户、企业和物联网提供连接、优化和安全服务。

 Red Hat

Red Hat® OpenShift® 容器平台是一个混合云应用程序平台，用于在安全、可扩展的资源上部署新的和现有的应用程序，并将配置和管理开销降至最低。

 Mavenir

Mavenir 的 OpenRAN 架构可解决传统网络的问题，并利用可在您所选硬件上运行的安全、基于软件的网络基础架构，为 5G 提供更密集的覆盖。

电信网络功能合作伙伴

Casa Systems 为移动、固定、有线和融合服务供应商开拓先进的 5G 超宽带解决方案。Casa 的 Web 规模、高性能核心和接入解决方案套件可帮助他们实现 5G 所需的服务敏捷性和网络效率。

特点和优点：

  • 优化核心网络功能虚拟化 (NFV)
  • 支持灵活的 NFV 实施
  • 支持核心 VNF 垂直和水平扩展
  • 使用基于云原生微服务的架构
  • 促进运营商级可靠性和弹性


部署范围：

  • 在 Red Hat® OpenShift® 容器平台 (RHOCP) 4.6 上运行的接入和移动性管理功能 (AMF)、会话管理功能 (SMF)、网络存储库功能 (NRF)、网络切片选择功能 (NSSF)、用户平面功能 (UPF)
  • 通过 IBM Cloud Pak for Network Automation 2.2 载入和部署
  • 使用 Spirent Landslide UE/gNB 仿真器进行自动化测试
  • 在远程 OpenShift 工作程序节点上部署额外的 UPF
  • 为 UPF 工作负载自动部署 OpenShift 远程工作程序节点


证书：

  • 经 IBM Cloud Pak for Network Automation 实验室验证

 

其他资源

Altiostar 提供 4G 和 5G 开放式 vRAN 软件，支持开放接口，可实现无线接入基带功能虚拟化，从而建立分离式的多供应商、Web 规模和基于云的移动网络。

特点和优点：

  • 在开放式 vRAN 解决方案中，软件引入新功能的周期更短，通过 CI/CD 和敏捷软件开发缩短上市时间
  • 开放式的标准化接口消除了专有实现方式所具备的漏洞或风险。透明度为运营商提供了对云环境和一般网络的全面可视性及控制能力
  • 可编程性：随着近乎实时的 RAN 智能控制器 (RIC) 的出现，让 5G 新开放式 vRAN 架构上的标准化应用程序编程接口 (API) 得以实现。借助开放式 API，无线网络的新一轮创新成为可能
  • 可扩展性：标准化硬件可在多个工作负载间共享，通过统计复用增益提高使用率。促使资本支出大幅减少，网络规模增加
  • 在开放式 vRAN 中，单个基站的应用负载可以分布在多个 VNF 中，从而在单个 CNF 发生故障时增强弹性并降低由此产生的影响
  • 自动化：在 NFV 中使用带开放 API 的开源云平台，如 Red Hat OpenShift，实现运营高度自动化，从而降低运营成本。由于基带功能是作为 CNF 部署，因此各种运营任务均能实现自动化，包括新基站集成（自动调试）、故障检测和自动恢复（自我复原），并能进一步降低运营开支


部署范围：

  • 服务器（BIOS、固件）自动化
  • vRAN 自动化
  • Ceph 自动化
  • 使用 Red Hat Kubernetes 高级集群管理 (RHACM) 实现 vCU/vDU 载入支持（仅限 LLS-C3，不支持分解式蜂窝基站网关 (DSCG) 开关切换自动化）
  • RHOCP 4.8 单节点 OpenShift (SNO) 部署
  • 在 siteplanner 中进行 5G 核心建模
  • 在 siteplanner 中进行 5G 核心建模


证书：

  • 经 IBM Cloud Pak for Network Automation 实验室验证

 

其他资源

三星 5G 核心 CNF 使用符合云原生计算基金会 (CNCF) 标准的开源工具集实现完全容器化。它们基于无状态和微服务架构，并提供敏捷云原生核心解决方案，无基础架构限制。三星 5G 核心以其自动化平台为中心集成 RAN、核心与 MEC，实现端到端网络运营自动化，以响应 5G 网络的任何变化，提高运营效率。

特点和优点：

  • AMF 能够在 5G 核心系统内执行终端的移动性管理，并能在核心系统内的 NF 与终端/基站之间传输控制消息
  • SMF 和嵌入式 GW-C 功能可以执行 4G/5G PDU 会话中连接的建立/更改/删除，收集计费数据，将 QoS 信息传输至 UPF 选择和 UPF
  • UPF 和嵌入式的 GW-U 功能则能执行 4G/5G PDU 会话管理和策略实施、数据包处理、传输功能和 DPI 功能
  • NRF 在基于 SBA 的 5G 核心信令平面上处理服务发现请求并管理可用的 NF 实例和支持的服务
  • NSSF 为 5G UE 提供了合适的网络切片选择


部署范围：

  • 在 RHOCP 4.8 上运行的三星 5G 移动性管理实体 (MME)、AMF、SMF、NRF、NSSF、UPF
  • 通过 IBM Cloud Pak for Network Automation 2.2 载入和部署
  • 自动化网络 5G 核心配置
  • 实现 RAN CU、RAN DU 配置自动化
  • 核心 CNF 的 CN F 级自动扩展
  • 失败时自动回滚
  • 在初始部署测试工具后进行服务验证
  • 零接触配置


凭证：

  • 经 IBM Cloud Pak for Network Automation 实验室验证

 

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HPE 开放式云原生解决方案的应用场景跨越了企业边缘、电信网络和多云环境。HPE 携手合作伙伴帮助电信公司实现自动化运营、提高效率并实现业务转型。借助 HPE，企业可利用 5G 和边缘创建全新的差异化服务，通过基于可扩展、基础架构优化的开放式多供应商解决方案分解网络，使用基于消费的模型来降低进入新市场的风险，并启用基于 AI/ML 的自动化功能来管理复杂多变的运营事务。

特点和优点：

  • 认证服务器功能 (AUSF) 为请求者网络功能 (NF) 认证用户设备 (UE)。为请求者 NF 提供密钥材料。认证服务操作允许请求者 NF 通过提供 UE ID 和服务网络名称来发起 UE 认证
  • 策略控制功能 (PCF) 是一种电信级软件解决方案，面向网络服务供应商，跨业务支持系统/运营支持系统 (BSS/OSS) 域、核心网域和内容应用程序域，为其实施融合策略管理和实时策略抉择解决方案
  • 统一数据管理 (UDM) 专为云原生而设计，使用基于第三代合作伙伴计划 (3GPP) 服务的架构，有助于避免供应商锁定。HPE 5G NF 具有自我复原、可扩展、模块化和自动化的特点，且有助于实现更快的网络更新
  • 统一数据存储库 (UDR) 提供结构化数据存储服务，可根据 3GPP 标准面向 5G NF 开放，它专为开放、安全、云原生而设计，采用基于 3GPP 服务的架构，有助于避免供应商锁定。HPE 5G UDR 符合 ACID 规范，提供高可用性、地理冗余、混合存储和通用配置网关
  • 非结构化数据存储 (UDSF) 根据 3GPP 标准，为 5G Core NF 的非结构化数据的存储和检索提供服务


部署范围：

  • 在 RHOCP 4.8 上运行的 HPE 5G UDM/UDR/AUSF/PCF/UDSF/集成归属用户服务器 (iHSS)/Ignite
  • 通过 IBM Cloud Pak for Network Automation 2.2 载入和部署
  • 自动化网络 5G 核心配置
  • 实现 RAN CU、RAN DU 配置自动化
  • 核心 CNF 的 CN F 级自动扩展
  • 失败时自动回滚
  • 在初始部署测试工具后进行服务验证
  • 零接触配置


证书：

  • 经 IBM Cloud Pak for Network Automation 实验室验证

 

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Enea 5G MicroCore 是一种独特的专用 5G 解决方案，技术全面且随时可部署，涵盖订户集成、订阅配置和 SIM 卡启用，可加快上市进程。简言之，这是为所有考虑使用专用 5G 的垂直行业而准备就绪的数据管理解决方案。5G MicroCore 包括 UDR、UDM、AUSF 和小型归属用户服务器 (HSS)。Enea 5G MicroCore 存储和管理所有 5G 核心和边缘功能中的数据，支持 4G/5G 互通，其技术基础已在全球多个商业部署中得到验证。

特点和优点：

  • 面向业务：产品利用自我管理功能实现零接触运营，允许快速适应业务逻辑
  • 容器化和云原生：5G MicroCore 采用容器化和模块化架构，旨在无缝集成到企业边缘架构中
  • SaaS 定价模型：该解决方案的设计和开发旨在满足所有工业 4.0 用例，通过改进网络经济性打造可行的边缘 5G 实体
  • 高度互操作性
  • 自动化部署
  • 全面敏捷性：企业可从利用 Enea 数据和流量管理功能的完整解决方案中获益


部署范围：

  • 在 RHOCP 4.6 上运行的 UDM、AUSF、PCF
  • Cloud Pak for Network Automation 2.2
  • 与 Casa Systems 5G 核心集成，拥有完整的 5G 核心组件


凭证：

  • 经 IBM Cloud Pak for Network Automation 实验室验证

 

其他资源

Red Hat OpenShift Container Platform 为 IT 组织提供了实现真正灵活的云体验的方式，同时兼具速度、稳定性和扩展性。OpenShift 容器平台支持多种编程语言和框架，例如 Java、JavaScript、Python、Ruby 和 PHP。OpenShift 容器平台基于 Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 和 Kubernetes 构建，为当今的企业级应用程序提供了更安全、可扩展的多租户操作系统。

特点和优点：

  • 提高应用程序可用性
  • 降低运营成本
  • 加快从开发到生产的速度
  • 易于合规
  • 统一多集群管理
  • 自动集中管理

 

部署范围：

  • OCP 4.9.9 / 4.10.10
  • CP4NA 2.2
  • RHACM 2.4.1 / 2.4.2
  • RH OpenShift GitOps 1.3.2 / 1.4.5
  • 戴尔固件 iDRAC-5.00.10.00, BIOS - 2.12.2
  • 配置器 RHEL 8.4/8.5
  • Python 3.6.8
  • Ansible 2.9.27
  • DNS MASq 2.79

 

凭证：

  • 经 IBM CP4NA 实验室验证

 

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Mavenir 的云原生方法使自动化网络能够实现未来的用例。Mavenir 的 OpenRAN 架构将使客户受益于从自动驾驶汽车、智能工厂到机器人医疗等新兴移动技术。OpenRAN 解决方案允许采用一种架构来解决传统网络和 5G 的问题。Mavenir 的应用软件利用人工智能和机器学习来挖掘服务背景、本地内容和本地接入网络状况的实时信息，从而全面优化网络。此方法还支持多种部署方案。

特点和优点：

  • 网络弹性
  • 灵活性
  • 一流的自动化
  • 汇集可扩展、高效和模块化的无线电设备，满足增长要求和网络需求
  • 全系列室内和室外小型蜂窝基站，从住宅到企业再到农村应用

 

部署范围：

  • OpenShift 版本 4.9
  • CP4NA v2.2.5

 

凭证：

  • 经 IBM CP4NA 实验室验证

 

其他资源

网络接入

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网络接入

F5 提供多云安全和应用交付解决方案，优化应用的整个生命周期，跨越任何环境，协助客户打造差异化优势、高性能和安全的数字体验。

 瞻博网络

Juniper Networks 提供网络运营和网络安全解决方案，致力于应对 5G 和云时代固有的挑战和复杂性。

网络接入合作伙伴

F5® BIG-IP® Local Traffic Manager™ (LTM) 以可靠、安全和优化的方式向用户交付您的应用程序。您不仅能获得应用服务的扩展性和灵活性，还能获得管理云、虚拟和物理基础架构所需的可编程性。借助 BIG-IP LTM，您可以更快速、更可预测地扩展、自动化和定制应用服务。F5 容器入口服务 (CIS) 与容器编排环境集成，可在 F5 BIG-IP 系统上动态创建 L4/L7 服务，并跨服务对网络流量进行负载平衡。

特点和优点：

1) F5 BIG-IP IP LTM：

  • 快速可靠地扩展应用程序
  • 使用可编程基础架构实现自动化和定制
  • 迁移到虚拟环境和云环境
  • 简化应用程序的部署和管理
  • 保护您的关键应用程序

 

2) F5 BIG-IP IP CIS

  • 动态创建和管理 BIG-IP 对象
  • 通过 NodePort 或 ClusterIP 将流量从 BIG-IP 设备转发到 Kubernetes 集群
  • 支持 F5 AS3 扩展声明


部署范围：

  • Big IP 版本 17.0.0-0.0.22
  • CP4NA 2.2.5
  • OpenShift 4.8


证书：

  • 经 IBM CP4NA 实验室验证

 

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Big IP 本地流量管理器（PDF，1.4MB） 容器入口服务

Juniper vSRX 是一种虚拟安全设备，可在虚拟化私有或公有云环境的外围或边缘提供安全和网络服务。vSRX 作为虚拟机 (VM) 在标准 x86 服务器上运行。vSRX 基于 Junos 操作系统 (Junos OS) 构建，提供与 SRX 系列服务网关软件版本类似的网络和安全功能。标准 x86 服务器上的 vSRX 使您能够快速引入新服务、为客户提供定制服务并根据动态需求扩展安全服务。vSRX 非常适合公共、私有和混合云环境。

特点和优点：

  • 租户边缘的有状态防火墙保护
  • 更快将虚拟防火墙部署到新站点
  • 能够在各种管理程序和公有云基础架构之上运行
  • 完整的路由、VPN、核心安全和网络功能
  • 应用程序安全功能（包括 IPS 和 App-Secure）
  • 内容安全功能（包括防病毒、网页过滤、反垃圾邮件和内容过滤）
  • 使用 Junos Space Security Director 进行集中管理，使用 J-Web Interface 进行本地管理
  • Juniper Networks Sky Advanced Threat Prevention (Sky ATP) 集成


部署范围：

  • Juniper-vSRX-3.19
  • ALM 2.2 /TNC 1.2
  • LMCTL 2.6.3
  • OpenStack 4.0.0 /Nova 13.1.4


证书：

  • 经 IBM Cloud Pak for Network Automation 实验室验证

 

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Juniper Networks cSRX Container Firewall 以容器的形式提供完整的防火墙解决方案，为容器工作负载环境提供下一代防火墙功能，包括应用程序安全、IP、自动生命周期和策略管理功能。cSRX 使安全专业人员能够在高度动态的容器环境中部署和扩展防火墙以及高级安全检测和预防。

特点和优点：

  • 适用于容器和 Kubernetes 工作负载的 NGFW
  • 通过 API、netconf 或管理界面轻松进行管理
  • 通过 Kubernetes 编排轻松部署
  • 灵活、可扩展的许可
  • 统一策略管理

 

部署范围：

  • Juniper cSRX 21.1R3.11.
  • CP4NA 2.2.5
  • LMCTL 3.2.3.dev0
  • OpenShift v4.8

 

凭证：

  • 经 IBM CP4NA 实验室验证

 

其他资源

Juniper Networks 的 Cloud-Native Router (CNR) 可在 OpenRAN 环境中利用经济高效的 COTS 硬件提供高级路由选择。CNR 是 5G 分布式无线接入网络 (D-RAN) 以及超大规模云环境中托管的 5G 核心数据中心的关键组件。该路由器结合了 Juniper 业界领先的路由堆栈，使用 cRPD 作为控制平面，使用 Contrail DPDK vRouter 作为转发平面。CNR 与蜂窝站点 Kubernetes 集群内的 O-DU 集成。

特点和优点：

  • 经过验证的 Junos OS 路由
  • 高性能转发平面
  • 符合 Kubernetes CNI
  • 轻占用
  • 高级服务集成
  • 快速数据包处理
  • 部署简便性

 

部署范围：

  • Juniper jcnr-vrouter 21.4-181
  • CP4NA 2.2.5
  • OpenShift v4.8

 

凭证：

  • 经 IBM CP4NA 实验室验证

 

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Enterprise Connectivity

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Turnium

Turnium 提供支持软件定义广域网 (SD-WAN) 的软件，并帮助全球的服务提供商为客户提供更好的服务和体验。

 Aruba

Aruba EdgeConnect Enterprise 专为当今的边缘到云企业而构建，无论应用程序驻留在何处，都可以为用户和 IT 提供最高质量的体验。

Enterprise Connectivity 合作伙伴

Turnium 是经过认证的 CNF 工作负载，让服务提供商能够部署和管理连接到 uCPE、边缘计算设备、物联网设备、车队车辆和办公室等的可生存软件定义型网络连接。

特点和优点：

  • 支持地理多样化的 SD-WAN 架构
  • 支持多种连接——Turnium SD-WAN 可使用宽带、专用互联网接入 (DIA)、以太网、MPLS、固定无线和 LTE、4G 和 5G 连接等构建专有 SD-WAN 隧道
  • 帮助创建和支持混合网络
  • 提供服务质量 (QoS) 保障，优先考虑网络上需要优先带宽的语音或其他应用程序
  • 提供 WatchGuard 的云安全功能作为捆绑选项


部署范围：

  • Turnium SD-WAN
  • IBM Cloud Pak for Network Automation 2.2
  • RHOCP 4.6 远程工程序作节点


证书：

  • 经 IBM Cloud Pak for Network Automation 实验室验证

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Aruba EdgeConnect Enterprise 物理或虚拟 SD-WAN 设备（支持任何常见的虚拟机管理程序和公共云）可以部署在分支机构中，以创建安全的虚拟网络覆盖。这样，客户就可以按照自己的步调迁移到宽带 WAN，无论是逐个站点迁移，还是通过利用 MPLS 和宽带互联网连接的混合广域网方法迁移。Aruba EdgeConnect Enterprise 为零信任和 SASE 框架提供安全的网络基础。

特点和优点：

  • 业务意图叠加
  • 路径调节
  • 隧道结合
  • 第一数据包 iQ 应用程序分类
  • 安全的互联网突破
  • 同类最佳的 SASE
  • 下一代防火墙
  • 入侵检测和预防
  • 细颗粒度分段
  • DDoS 防御
  • 路由
  • 高可用性
  • 零接触配置
  • 广域网固化

 

部署范围：

  • ECV-9.1.1.3_91760
  • CP4NA 2.2.5
  • OpenShift v4.8

 

凭证：

  • IBM CP4NA 认证

 

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