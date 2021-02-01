Casa Systems Casa Systems 提供开创性解决方案，帮助移动、固定、有线和融合服务供应商加速其 5G 转型。

Altiostar Altiostar 提供 4G 和 5G 开放式虚拟化无线接入网络（开放式 vRAN）软件，帮助建立分离式的多供应商、Web 规模、云原生移动网络，支持运营商快速扩展网络并降低总体拥有成本 (TCO)。

三星 三星提供端到端的 5G 网络解决方案，包括芯片组、设备、无线电与核心设备。三星 5G 核心容器化网络功能 (CNF) 以无状态和微服务架构为基础，采用符合 CNCF 标准的开源工具集实现完全容器化。

HPE HPE 帮助您通过开放式解决方案推动创新。随着流量激增，变化速率每天都在加快，电信公司必须利用其连通优势来实现网络和运营转型，响应数字化优先客户的需求。

Enea Enea 提供的产品组合可覆盖从边缘到核心的整个网络。其云原生解决方案致力于为移动订户、企业和物联网提供连接、优化和安全服务。

Red Hat Red Hat® OpenShift® 容器平台是一个混合云应用程序平台，用于在安全、可扩展的资源上部署新的和现有的应用程序，并将配置和管理开销降至最低。