主页 存储 Cloud Block Storage 功能
专为满足现代数据需求而设计的高性能 Block Storage 技术
提供 IBM Cloud Block Storage for VPC 提供 IBM Cloud Block Storage（经典版）
显示一个半透明立方体平台的图形，其中充满了大大小小的彩色圆圈，并与另一个包含存储设施的平台相连
IBM Cloud Block Storage for VPC

同时支持 IBM Cloud Kubernetes Service 和 IBM Cloud Virtual Server for VPC

 高可用性

Block Storage 以冗余方式存储在可用性区域中的多个物理磁盘上，以防止由于任何单个组件的故障而导致数据丢失。

 了解更多信息 加密

您可以选择如何保护数据 - 使用自己的根密钥或 IBM 托管加密。

 了解更多信息 Block Storage Snapshots for VPC

快速创建和自定义 Block Storage 启动卷或数据卷的时间点副本。

 了解更多信息 快速扩展

VPC 计算基础架构可提供固有的额外数据性能和跨全局区域的快速容量扩展功能。

 了解更多信息 灵活容量

根据您使用的 IOPS 配置文件，以 1 GB 为增量指定每个卷 10 - 16,000 GB 的容量。

 了解更多信息 用户标签

通过 UI、CLI、API、全局搜索或标记 API，轻松将用户和访问标签应用于启动卷和数据卷。

 了解更多信息

预定义或自定义 IOPS

预定义 IOPS 从四个预定义的分层 IOPS 配置文件中进行选择。 3 IOPS/GB

适用于通用工作量，例如托管系统管理程序的小型 Web 应用程序和磁盘映像。卷大小为 10 - 16,000 GB，最大 IOPS 为 48,000。

 了解更多信息 5 IOPS/GB

非常适合高的 I/O 密集型工作量，例如事务数据库和动态数据库。卷大小为 10 - 9,600 GB，最大 IOPS 为 48,000。

 了解更多信息 10 IOPS/GB

非常适合数据密集型工作量，例如 NoSQL 数据库和视频/机器学习/分析处理。卷大小为 10 - 9,600 GB，最大 IOPS 为 48,000。

 了解更多信息 IBM Cloud Block Storage（经典版）

支持所有经典版 IBM Cloud 计算基础架构，例如 IBM Cloud Bare Metal Servers。功能包括预定义 IOPS 层、可自定义的 IOPS、快照等。

 了解更多信息
自定义 IOPS 选择自己的卷容量和 IOPS。非常适合明确的性能需求。 卷选项

在一定的 IOPS 大小范围内提供 10 - 16,000 GB 的卷容量。

 了解更多信息 IOPS 选项

在一定的卷容量范围内提供 100 - 48,000 IOPS 的 IOPS 性能。

 了解更多信息 IBM Cloud Block Storage（经典版）

支持所有经典版 IBM Cloud 计算基础架构，例如 IBM Cloud Bare Metal Servers。功能包括预定义 IOPS 层、可自定义的 IOPS、快照等。

 了解更多信息
后续步骤

开始在 IBM Cloud 上使用 Block Storage

开始在 IBM Cloud 控制台的现有计算基础架构上订购并构建 Block Storage 解决方案。

 登录您的 IBM Cloud 帐户 选择 Block Storage 解决方案