同时支持 IBM Cloud Kubernetes Service 和 IBM Cloud Virtual Server for VPC
Block Storage 以冗余方式存储在可用性区域中的多个物理磁盘上，以防止由于任何单个组件的故障而导致数据丢失。
您可以选择如何保护数据 - 使用自己的根密钥或 IBM 托管加密。
快速创建和自定义 Block Storage 启动卷或数据卷的时间点副本。
VPC 计算基础架构可提供固有的额外数据性能和跨全局区域的快速容量扩展功能。
根据您使用的 IOPS 配置文件，以 1 GB 为增量指定每个卷 10 - 16,000 GB 的容量。
通过 UI、CLI、API、全局搜索或标记 API，轻松将用户和访问标签应用于启动卷和数据卷。
适用于通用工作量，例如托管系统管理程序的小型 Web 应用程序和磁盘映像。卷大小为 10 - 16,000 GB，最大 IOPS 为 48,000。
非常适合高的 I/O 密集型工作量，例如事务数据库和动态数据库。卷大小为 10 - 9,600 GB，最大 IOPS 为 48,000。
非常适合数据密集型工作量，例如 NoSQL 数据库和视频/机器学习/分析处理。卷大小为 10 - 9,600 GB，最大 IOPS 为 48,000。
支持所有经典版 IBM Cloud 计算基础架构，例如 IBM Cloud Bare Metal Servers。功能包括预定义 IOPS 层、可自定义的 IOPS、快照等。
在一定的 IOPS 大小范围内提供 10 - 16,000 GB 的卷容量。
在一定的卷容量范围内提供 100 - 48,000 IOPS 的 IOPS 性能。
支持所有经典版 IBM Cloud 计算基础架构，例如 IBM Cloud Bare Metal Servers。功能包括预定义 IOPS 层、可自定义的 IOPS、快照等。