IBM BigQuality 是一个数据质量解决方案，该解决方案提供一组在 Apache Hadoop 集群的数据节点上执行的数据剖析、清理和监控功能。IBM BigQuality 通过管理和监控 Hadoop 数据的数据以及应用程序数据质量规则，帮助确保信息质量，并提供快速适应战略性业务变化的能力。

BigQuality 和 IBM BigIntegrate 是专为在 Hadoop 集群上运行而构建的 IBM InfoSphere® Information Server 产品系列的一部分，可为 Hadoop 数据提供端到端集成和治理功能。