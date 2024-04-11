高级货物分析 (ACA) 是面向政府机构和贸易组织的风险评估解决方案，可根据贸易文件（报关单、货物舱单、提单和航空运单）以及其他外部数据和历史数据评估国际货运风险。在货物抵达目的港之前，ACA 会根据风险评估识别出潜在危险货物、非法货物或需要检查的货物。这样有助于加强边境安全，降低发生欺诈和走私活动的可能性，并协助相关机构组织根据风险情况采取遏制或检查措施。ACA 资产可执行近乎实时的风险评估，并为后续行动提供建议。
ACA 负责处理规则引擎 (IBM ODM) 的工作流程，提供丰富的用户界面，可支持最终用户做出明智决策。该资产于 2020 年 6 月投入生产，可以部署在本地和云上。
检查决定和执行是分开的，这使得检查人员不太可能受到贿赂。
基于规则的系统通常可以将检查人员的命中率提高一倍，从而可以减少人员投入或提高安全性。
可以提前通知贸易商，使他们能够更好地计划货物装卸。
持续改进的路线图，可利用机器学习模型进行扩展，并支持使用其他数据源。
业务挑战
在现代经济中，港务局和海关机构有多重目标：
面对恐怖主义、全球竞争等日益加剧的国际威胁，相关机构被迫要在这些目标之间寻找微妙的平衡。控制每一次货物运输是不切实际的，因此相关机构需要采取有针对性的控制措施来发现更可疑的情况
解决方案
借助高级货物分析，相关机构可以利用强大的现代分析方法，根据航空运单、海运提单和海关申报单等可用文件进行实时风险评估。
自动化风险预测用于执行风险评估，利用历史数据分析可实现持续改进。
高级货物分析可以用作全自动选择工具，也可以利用输入文件和已识别风险提供决策支持，协助用户做出最终决策。
ACA 资产是一套专门的工具，可满足国家目标中心、海关机构和港务局的特定需求。该资产可收集物流文件和报关单中的货运数据并进行整理和转换，然后对这些数据进行筛选，找出可能表明运输网络中存在潜在威胁的已知要素或行为模式。ACA 资产会向分析师提供警告消息，以便分析师使用该资产中的内置工作流程和案例管理来验证威胁并发出警报。
鉴于高级边境安全领域的高度敏感性，这类 ACA 项目必须要在主题专家的协助下才能实施。虽然项目从启动到投入生产需要 2 到 5 年的时间，但假设底层基础架构已部署到位，那么只需大约 1 个月的时间完成 ACA 资产的安装和配置，就可获得“开箱即用”的功能。
所需技能：IBM ODM