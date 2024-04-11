ACA 资产是一套专门的工具，可满足国家目标中心、海关机构和港务局的特定需求。该资产可收集物流文件和报关单中的货运数据并进行整理和转换，然后对这些数据进行筛选，找出可能表明运输网络中存在潜在威胁的已知要素或行为模式。ACA 资产会向分析师提供警告消息，以便分析师使用该资产中的内置工作流程和案例管理来验证威胁并发出警报。



鉴于高级边境安全领域的高度敏感性，这类 ACA 项目必须要在主题专家的协助下才能实施。虽然项目从启动到投入生产需要 2 到 5 年的时间，但假设底层基础架构已部署到位，那么只需大约 1 个月的时间完成 ACA 资产的安装和配置，就可获得“开箱即用”的功能。



所需技能：IBM ODM