表彰那些通过合作推动业务发展、改变行业格局并创造积极影响的人士。
EY 与一家连锁便利店合作，利用 watsonx 创建了一个由 AI 驱动的“Voice of the Associate”平台。该平台利用 Speech to Text 技术转录音频信息，并通过自然语言处理和智能自动化来推动工作流程，从而捕捉和记录员工的实时反馈。该平台与客户的 ServiceNow 环境集成，通过开立票据和自动执行任务将洞察分析转化为行动。 最初试点的结果包括：员工创建维护凭单的时间减少了 50%，关键机器的停机时间缩短了，客户满意度和店员体验都得到了提高。
Habber Tec 与西班牙最大的银行合作，实施了一项自动化和优化后台流程的解决方案。该解决方案基于 IBM Business Automation Workflow 和 IBM Automation Insights 技术，有助于组织和分配各运营中心的代理任务，并为管理人员提供一组实时仪表板，使他们能够更好地在各中心和分支机构团队之间确定优先级和平衡工作量。因此，对复杂客户请求的响应时间大大缩短，办公室工作人员也能有更多时间与客户进行高质量的沟通。
Converge 利用 IBM Guardium 帮助其金融服务客户显著改善了数据安全性和合规性战略，降低了数据泄露风险，并加强了整体管理。Converge 提供的管理服务，包括独特的审计数据分析服务，还通过模式检测和丰富背景帮助客户识别潜在的风险因素，并提高运营效率和节省成本。
Silver Egg Technologies 利用 watsonx.ai 快速、公正地评估简历，并标出高潜力求职者。该解决方案根据职位描述提出具体的评估标准，根据标准对简历进行评估，并对候选人进行排名。然后，可以立即安排优秀候选人参加面试，并在一周内向合适的候选人发出录用通知，从而将从收到简历到发出录用通知的时间缩短 75%。
Intercompany 与其客户合作解决其内部计算机网络的局限性。客户需要更大的灵活性，以便根据需求增加或减少服务器容量，同时确保系统保持高可用性和可靠性。Intercompany 利用 IBM Cloud 和 IBM Power Systems Virtual Server 将客户迁移到现代化环境中，显着提升了安全性、可靠性和性能。迁移后，客户的计算能力提高了 200%，现在可以灵活敏捷地按需满足业务需求。
Wipro 设计了一种基于 IBM App Connect 的解决方案，可实现 IBM TRIRIGA 和 IBM Envizi 之间的数据同步，从而使其零售客户能够更好地为决策提供信息，并衡量其在实现 ESG 目标方面的进展。在实施该解决方案的六个月内，客户的排放量减少了 23%，能耗降低了 21%，运营成本下降了 32%。
商用 AI - EY
现代化 - Kyndryl
数字防御 - Converge Technology Solutions
自动化 - EY
数字劳动力 - ActionKPI
可持续发展 - Cohesive
商用 AI - Tata Consultancy Services
现代化 - Silverlake Holdings Sdn Bhd
数字防御 - Deloitte India
自动化 - Tech Mahindra Limited
数字劳动力 - LTIMindtree
可持续发展 - Wipro Limited
商用 AI - AIT, Inc.
现代化 - OmniScience
数字防御 - Central Soft Service Co., Ltd.
自动化 - NEC Corporation
数字劳动力 - Silver Egg Technology CO.,Ltd.
可持续发展 - ITOCHU Techno-Solutions Corporation
商用 AI - Agile Business Process UK Limited
现代化 - Anycloud A/S
数字防御 - SmarterProcess
自动化 - Habber Tec
数字劳动力 - Visito AS
可持续发展 - EY Ukraine
商用 AI - Proa Tecnologia Criativa LTDA
现代化 - InterCompany
数字防御 - PrimeUp
自动化 - ViaFlow: Design and Technology
数字劳动力 - CertSys Tecnologia da Informação LTDA
可持续发展 - ScaleUP Consultoria