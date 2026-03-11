ScarfBench：面向 Java 框架迁移的公开基准测试

今日，我们推出 ScarfBench，即自包含应用程序重构基准，这是一套开源基准测试套件与公共排行榜，用于评估跨 Jakarta EE、Quarkus 与 Spring 框架的自动化及智能体式企业 Java 迁移能力。

随着组织在推进任务关键型系统的现代化改造，框架迁移已成为战略重点。与此同时，AI 辅助开发工具被广泛应用于加速此类迁移进程。

ScarfBench 提供标准化、可复现的评估方式，用于检验 AI 驱动的迁移能否生成可用且可靠的系统，而不是仅生成可编译的代码。该工具采用经过验证的企业级工作负载与透明评分机制，实现统一评估。