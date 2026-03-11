ScarfBench：面向 Java 框架迁移的公开基准测试

ScarfBench 提升企业 Java 现代化标准，为 AI 驱动的框架迁移工具提供透明且可复现的评估方式。
今日，我们推出 ScarfBench，即自包含应用程序重构基准，这是一套开源基准测试套件与公共排行榜，用于评估跨 Jakarta EE、Quarkus 与 Spring 框架的自动化及智能体式企业 Java 迁移能力。
随着组织在推进任务关键型系统的现代化改造，框架迁移已成为战略重点。与此同时，AI 辅助开发工具被广泛应用于加速此类迁移进程。
ScarfBench 提供标准化、可复现的评估方式，用于检验 AI 驱动的迁移能否生成可用且可靠的系统，而不是仅生成可编译的代码。该工具采用经过验证的企业级工作负载与透明评分机制，实现统一评估。
确保迁移后的企业应用程序在功能、质量与性能上与原应用程序保持一致至关重要。
代码可编译并不代表应用程序能够正常启动并保持行为一致，或能够在类生产环境中稳定运行。ScarfBench 为企业级迁移搭建通用评估基础，保障上述要求均能满足。
ScarfBench 提供跨框架的 Java 应用程序套件，可系统评估 AI 智能体迁移企业 Java 应用程序的能力，同时保障功能、惯用范式与架构完整性。
具体而言，它提供以下七个组件：
每个工作负载均由资深开发人员手动实现并验证，确保不同版本间功能一致，且符合各框架的惯用写法。
大型企业应用程序会按职责划分为多个逻辑层。将各层独立区分，可实现分层式现代化改造。该基准测试会拆解每一层的核心技术，形成一致且可核验的工作流，支持跨层迁移与测试。
专项工作负载与全量应用程序场景相结合，可对迁移方案开展定向测试与系统级评估。该基准未来还将扩展以纳入更多框架、更复杂的工作负载，以及社区贡献的场景。
ScarfBench 支持一致、可复现的评估工作流。公开排行榜会汇总构建成功率、启动校验结果、测试验证结果等性能指标，支持客观对比与可量化的进度追踪。
ScarfBench 面向关注 AI 驱动应用程序开发与转型的各类技术群体提供支持：
ScarfBench 不止是一套基准测试工具。依托公开基准、可复现工具、透明指标与公共排行榜，ScarfBench 为您提供可靠的技术基础，便于您自信评估与对比各类智能体解决方案。