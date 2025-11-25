利用全新的 AI Optimizer for Z 2.1 来扩展和优化生成式 AI 推理

对于在 IBM Z 上运行工作负载的企业而言，实现 AI 运营化的关键不在于能否运行 AI，而在于如何高效、安全地将其集成到现有环境中。

AI 工作负载正变得越来越大、越来越消耗资源，特别是随着生成式 AI 和基于 LLM 的应用程序的普及。在 Z 上，客户必须平衡以下几点：

无法离开该平台的延迟敏感型工作负载。

限制推理运行位置的合规性与数据驻留要求。

由模型低效部署导致的计算与能源成本上升。

AI Optimizer for Z 2.1 的构建正是为了应对这些现实情况，使企业在推理部署与优化方面能够减少手动决策，实现更智能的自动化。