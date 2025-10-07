宣布推出 IBM Project Bob：您的 AI 合作伙伴，实现更快、更智能的软件开发

Project Bob 专为您的工作方式而设计，从设计到部署都能适应您的工作流。无论您是在对旧版系统进行现代化改造还是构建全新系统，Bob 都可以帮助您更快地交付高质量代码。

凭借智能体工作流、内置安全性和企业级部署灵活性，Bob 不仅可以自动执行任务，还可以改变整个软件开发生命周期。从项目现代化改造到全新应用程序构建，Bob 使开发工作变得更智能、更安全、更高效。