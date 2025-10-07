宣布推出 IBM Project Bob：您的 AI 合作伙伴，实现更快、更智能的软件开发
出版 10/07/2025
IBM Project Bob 不仅仅是另一个编码助手，还是您的 AI 开发合作伙伴。
Project Bob 专为您的工作方式而设计，从设计到部署都能适应您的工作流。无论您是在对旧版系统进行现代化改造还是构建全新系统，Bob 都可以帮助您更快地交付高质量代码。
凭借智能体工作流、内置安全性和企业级部署灵活性，Bob 不仅可以自动执行任务，还可以改变整个软件开发生命周期。从项目现代化改造到全新应用程序构建，Bob 使开发工作变得更智能、更安全、更高效。
将 Bob 视为以 AI 为先的 IDE 和配对开发人员：一款能理解您的意图、代码库和组织标准的工具。
Bob 不仅提供代码建议，还提供专为实际企业开发而设计的功能：
超过 6,000 名 IBM 开发人员已经在现代化、安全性和新应用程序开发项目中使用 Bob，他们的工作效率平均提高了 45%，Bob 将开发人员从重复性工作中解放出来，并协助他们完成复杂任务。
Bob 代表了软件工程的下一个发展方向，即帮助团队轻松实现旧版系统的现代化、构建新的应用程序并维护企业级标准。
随着今天的发布，Bob 进入预览阶段，标志着在整个软件生命周期内实现 AI 操作迈出了重要一步。人工智能驱动编程的未来并非遥不可及，而是已然来临。
想要抢先体验？加入等候列表，获取最新资讯及预览机会。