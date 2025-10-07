人工智能 IT 自动化

宣布推出 IBM Project Bob：您的 AI 合作伙伴，实现更快、更智能的软件开发

出版 10/07/2025
灯光昏暗的办公室里，人们在办公桌前使用笔记本电脑和显示器工作

作者

Neel Sundaresan

General Manager, Automation and AI

IBM

IBM Project Bob 不仅仅是另一个编码助手，还是您的 AI 开发合作伙伴。 

Project Bob 专为您的工作方式而设计，从设计到部署都能适应您的工作流。无论您是在对旧版系统进行现代化改造还是构建全新系统，Bob 都可以帮助您更快地交付高质量代码。

凭借智能体工作流内置安全性和企业级部署灵活性，Bob 不仅可以自动执行任务，还可以改变整个软件开发生命周期。从项目现代化改造到全新应用程序构建，Bob 使开发工作变得更智能、更安全、更高效。

Bob 有何不同

将 Bob 视为以 AI 为先的 IDE 和配对开发人员：一款能理解您的意图、代码库和组织标准的工具。

  • 了解您的意图：切换到架构师模式，探索和设计复杂的系统，或在代码模式下进行协作，快速移动并高效迭代。
  • 了解您的存储库：Bob 阅读您的代码库、对框架进行现代化改造，大规模重构，并以完整的上下文重新构建平台。
  • 了解您的标准：凭借在 FedRAMP、HIPAA 和 PCI 方面的内置专业知识，Project Bob 每次都能帮助您交付安全、生产就绪的代码。

企业级功能

Bob 不仅提供代码建议，还提供专为实际企业开发而设计的功能：

  • 智能体工作流：Bob 分解复杂的任务并协调代码、测试、文档和管道中的专门智能体，确保改进遍及整个存储库。
  • 内联安全扫描：内置的 Semgrep 扫描和修复建议可帮助您在不离开 IDE 的情况下提高安全性。能够将量子安全、其他合规性和漏洞扫描引入IDE。
  • 灵活部署：在 macOS、Windows 或 Linux 上运行 Bob，并在云端部署，以满足治理和数据驻留要求。
  • CLI 和文字编程：使用 BobShell 创建可重复、自文档化的工作流，非常适合 CI/CD 管道和配置方案驱动型升级。

经过规模验证的成果

超过 6,000 名 IBM 开发人员已经在现代化、安全性和新应用程序开发项目中使用 Bob，他们的工作效率平均提高了 45%，Bob 将开发人员从重复性工作中解放出来，并协助他们完成复杂任务。 

人工智能驱动开发的未来

Bob 代表了软件工程的下一个发展方向，即帮助团队轻松实现旧版系统的现代化、构建新的应用程序并维护企业级标准。

随着今天的发布，Bob 进入预览阶段，标志着在整个软件生命周期内实现 AI 操作迈出了重要一步。人工智能驱动编程的未来并非遥不可及，而是已然来临。

想要抢先体验？加入等候列表，获取最新资讯及预览机会。

了解更多 立即加入等候列表