主页 Industries 消费品行业 消费品包装解决方案
促进数字化互动，构建智能供应链，拥抱企业级现代化，提高盈利能力
阅读 2024 年 IBV 消费者报告 watsonx for CPG (2:00)
使用条形码阅读器在大型仓库扫描包裹的人
在大规模创新的同时赢得客户信任

消费品包装 (CPG) 公司面临的挑战可能相当艰巨 。为了取得成功，消费品行业的公司需要重新考虑其定价和商业模式。 从数字化客户参与、更安全的工作场所、敏捷运营和供应链到更具弹性、更具成本效益和可持续的业务模式，了解 IBM ®如何帮助您的企业利用新技术进行创新并改善消费者体验。

 
制造 4.0：从数据到决策

探索和了解工业 4.0 技术，包括生成式 AI、物联网、自动化、制造优化、数字化转型、效率和实时决策。
NRF 2024 已经结束！ 其中发布的一系列新闻和公告，让我们感到兴奋。
适用于零售和消费品的生成式 AI
从客户行为预测到供应链效率和个性化营销，人工智能有可能彻底改变消费和零售行业的效率和生产力。 深入了解 watsonx

解决方案

利用数字技术改造利益相关者和客户的体验
加强供应链

开发满足客户需求的智能供应和物流网络，同时利用可持续消费品技术（CGT）实践。

 提高透明度

通过收集详细的供应链数据、消费者洞察、在产品标签上添加更多信息以及增加 ESG 报告成为消费者信任的供应商。

 大规模创新

通过采用全渠道方法实现企业运营现代化，降低成本、推动产品洞察、解锁业务模式并改善运营。

成功案例 三星电子

三星与 IBM Consulting 合作推出新的数字销售平台

 Electrolux

Electrolux 实现 IT 自动化并支持雄心勃勃的碳减排目标

 Farmer Connect

Farmer Connect 使用 IBM 区块链弥合消费者和小农咖啡农之间的差距。
洞察 2022 年数据泄露成本：

在网络威胁态势日新月异的环境中，时间就是金钱。防止数据泄露最好的方法是了解其背后的原因。

 阅读报告 CEO 如何为可持续性发展开辟道路——自话自说

IBV 最新的 CEO 研究显示，2022 年，CEO 将可持续性发展列为重中之重的频率比上一年增加了 37%。

 阅读报告 关于可持续性发展的最后呼吁

未来增长取决于消费品公司目前对其可持续性发展目标采取明确的行动。

 

 阅读报告 2023 年 X-Force Threat Intelligence 指数

IBM Security X-Force Threat Intelligence Index 2023 跟踪新的和现有的趋势和攻击模式。

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