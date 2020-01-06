消费品包装 (CPG) 公司面临的挑战可能相当艰巨 。为了取得成功，消费品行业的公司需要重新考虑其定价和商业模式。 从数字化客户参与、更安全的工作场所、敏捷运营和供应链到更具弹性、更具成本效益和可持续的业务模式，了解 IBM ®如何帮助您的企业利用新技术进行创新并改善消费者体验。
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三星与 IBM Consulting 合作推出新的数字销售平台
Electrolux 实现 IT 自动化并支持雄心勃勃的碳减排目标
Farmer Connect 使用 IBM 区块链弥合消费者和小农咖啡农之间的差距。
在网络威胁态势日新月异的环境中，时间就是金钱。防止数据泄露最好的方法是了解其背后的原因。
IBV 最新的 CEO 研究显示，2022 年，CEO 将可持续性发展列为重中之重的频率比上一年增加了 37%。
未来增长取决于消费品公司目前对其可持续性发展目标采取明确的行动。
IBM Security X-Force Threat Intelligence Index 2023 跟踪新的和现有的趋势和攻击模式。