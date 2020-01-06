消费品包装 (CPG) 公司面临的挑战可能相当艰巨 。为了取得成功，消费品行业的公司需要重新考虑其定价和商业模式。 从数字化客户参与、更安全的工作场所、敏捷运营和供应链到更具弹性、更具成本效益和可持续的业务模式，了解 IBM ®如何帮助您的企业利用新技术进行创新并改善消费者体验。