与 Bluetab 合作实现数据就绪，以部署生成式 AI

驱动技术转型，全方位革新数据准备与生成式 AI 应用。

探索 Bluetab
两位专业人员在现代办公环境中进行信息分析

Bluetab 通过整合人工智能与云功能，助力行业领先企业设计、构建并拓展其数据平台，从而加速技术转型进程。

 

Bluetab 拥有超过 15 年的经验，能够综合运用尖端科技与敏捷方法，协助客户应对各类数据挑战。
我们的团队由专业人士构成，他们既懂业务又精通技术语言，且与每位客户紧密协作，以切实产生积极影响。

我们能够充分释放并显著提升数据的价值，进而转变业务流程、助力制定更优决策，并推动人工智能的战略性应用。

我们采用紧密协作的工作模式，以知识、经验和专业能力为基石。

我们坚信，真正的转型源于实践经验、坚定承诺，以及专注于交付可持续实质性成果的专家视角。

优势

数据和 AI 技术专长

我们的团队兼具深厚的技术与业务知识，能够最大程度地挖掘各阶段数据的价值。
量身定制且可扩展的解决方案

我们能够根据客户需求设计定制化架构，并依据其业务规模进行灵活扩展。

 
面向未来的愿景

我们运用尖端科技，切实提升效率、盈利能力和敏捷性。
旧版应用程序现代化

我们采用性能更优、成本更低的云原生架构，取代旧版系统。
数据治理和监管合规性

我们实施数据沿袭、质量和编目解决方案，确保合规性并建立信任。
AI 运营优化

我们将预测性模型应用于维护、客户服务和欺诈检测等领域。

功能

数据战略 数据就绪 数据 AI 产品
资源
Truedat
加速推进数据治理战略落地实施
Fastcapture
运用生成式 AI 自动生成元数据
Spark 调优
优化并提升您的 Spark 数据流程与平台性能
后续步骤

