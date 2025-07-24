进入 World Market 门店就像进入了一个宝库。作为访客，迎接您的是各种鲜艳的色彩、图案和光线。该公司提供来自全球各地的多款商品——流行家具、国际食品、葡萄酒、独特的家居装饰用品以及礼品。

这种独特的产品多样性在重大的全球和组织变革中吸引了源源不断的客户，公司在 2012 年被 Bed Bath & Beyond 收购，之后又于 2021 年 1 月被一家私募股权公司收购。

全渠道解决方案高级经理 Abhijit Roy (Abhi) 于 2020 年底加入 World Market，就在最近一次收购完成前不久。当时，公司正在评估其整个 IT 基础架构（其中大部分已经过时），并正在为数字化转型做准备。公司的电子商务基础架构在整改名单中排在首位。

2021 年 5 月，Abhi 迅速开始制定全渠道现代化长期战略。该战略的核心是公司的订单管理系统 (OMS)，该系统负责管理订单和库存的后台工作——从下单到交付。

“统一的订单管理系统是我们全渠道转型的核心，”Abhi 说。 “首先需要有一个健康的心脏，然后才能围绕心脏展开大脑、腿和手的工作——比如电子商务、ERP、仓库管理。”

公司已经建立了 OMS，但缺乏未来增长所需的可扩展性和功能性。例如，当客户在线购买商品时，订单是从三个仓库配送——两个在东海岸，另一个在西海岸。商品可能需要一周多的时间才能送达客户家门口。店员、客户服务中心人员和客户无法实时查看库存供应信息。该系统无法满足客户在线购买商品并到附近门店提货的需求，即所谓的在线购买店内提货 (BOPIS)。

在系统内也无法将商品从附近的门店运送到客户家中。此外，如果客户在网上订购了一件商品，但两天后走进一家门店，在那里看到了这件商品并想把它带回家，但 World Market 店员无法将在线订单应用于门店中的商品。客户必须在门店购买该商品，然后取消在线订单或在商品送达后退货。

World Market 着手用一种新的、更强大的解决方案取代其 OMS，该解决方案可以作为其数字化转型的基础，在其网络中实现集中实时可见性、订单管理、库存和订单履行情况查询。