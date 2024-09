Nexstar Media Group 的 WKRN(ibm.com 外部链接)是美国广播公司 (ABC) 的附属机构,在本地新闻方面投入巨大,每周制作 38 小时的本地节目。60 多年来,WKRN 一直为田纳西州中部和肯塔基州南部的居民提供服务。该电视台的新闻报道获得了众多奖项和荣誉,包括 Midsouth Emmys、Peabody Awards、Edward R. Murrow Awards 等奖项。

关于 IBM 旗下公司 The Weather Company

The Weather Company 是 IBM 旗下企业,帮助人们在面对天气时做出明智的决策并采取行动。IBM 先进的 AI 和云计算能力与 The Weather Company 的大量气象数据的强大结合,可以帮助世界各地的人们、企业和社区做好应对天气变化的准备,并降低天气变化带来的成本。该公司是全球最准确(ibm.com 外部链接)的预报机构,每天提供超过 250 亿次预报,并提供个性化、可操作的天气数据和见解。The Weather Company 致力于信任和透明,其数字资产来自 The Weather Channel (weather.com) 和 Weather Underground (wunderground.com) 发布的数字信息提供准确、及时的预报,受到数亿人的信任,帮助他们每天做出关键决策,被评为最值得信赖的品牌之一(ibm.com 外部链接)。