该电视台选择扩大与 IBM 的长期合作关系，将 Max Engage with Watson 和 Max Social 整合到其平台中（前者是 IBM 旗下 The Weather Company® 的产品），以扩大其数字功能，并协助气象工作者进行空中广播。该 AI 工具可帮助 WKRN 气象工作者全天在其平台上自动制作、发布引人入胜的相关气象内容并实现盈利，从而简化他们的工作流程，提高观众参与度并增加收入。

Breezy 补充道：“作为一名气象工作者，我可以专注于电视方面的工作，而 Max Engage 则负责其他一切。当我一个人接收并播报龙卷风警报时，它是一个非常有用的工具，因为它可以协助填充内容并执行很多工作，一直以来为我提供了很多帮助。”

2020 年 3 月 3 日凌晨刚过，这样的事件就发生了。随着一个漏斗迅速降落到该地区，龙卷风警报也随之发布。Breezy 回忆说，她和她的团队连续近 24 小时守在电视机前。然而，在 Max Engage 自动化跨平台消息传递解决方案的帮助下，电视台能够同时向其天气应用程序和社交媒体页面发送新的警报。Max 解决方案还能让 Breezy 在电视上播报时始终获得最新警报信息，让她知道何时发布了新的预警，并帮助 WKRN 快速准确地向市场提供实时数据，从而挽救了许多生命。

单就该电视台的天气应用程序而言，该应该程序已经开始获得快速发展，新的布局融入了 Max Engage 功能。WKRN 的销售团队充分利用了这一增长，并与气象工作者合作寻找盈利机会。WKRN 团队不想让观众被无休止、无关联的广告所困扰，决定为天气短视频制作 3 - 5 秒钟的客户赞助广告牌。然后，它无缝地滚动到镜头中，成为一个宣传片式的广告，将客户的名字与新闻联系在一起。

WKRN 数字销售主管 Kimberly Hood 解释说：“天气对人们来说非常重要；他们不想在听到天气预报之前先看 30 秒钟的广告。因此，在何时何地将广告信息放置到视频中，我们需要经过反复试验和深思熟虑，最终找到了最佳位置。”