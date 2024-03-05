追求立竿见影的效果正渗透到我们生活的方方面面，而且这种趋势不会减缓。网速达到了历史最高水平，当天送达的快递越来越普遍，我们可以通过手中的设备无限获取信息，我们希望第一时间就能获取新闻。
只能通过电视和广播收听气象广播的时代已经一去不复返了。现在，观众会反复刷新他们的移动应用程序和社交媒体，以获取最新信息。在消费者有多种选择的情况下，广播电台和气象工作者需要通过创新的广播节目和快速的数字内容来吸引观众，否则就有可能被时代抛弃。
田纳西州纳什维尔 WKRN-TV 首席气象专家 Danielle Breezy 表示：“广播电台必须高度重视数字技术，因为在当今时代，如果不采用多平台技术，就会被时代抛弃。我们所有的观众都是多平台的；他们中的每一个人，甚至是追随我们最久的观众，在某种程度上都是多平台的。因此，我们希望把重点放在我们的数字团队上。”
移动天气应用流量增长 80%，下载量增长 6.5 倍
该电视台的网页浏览量增加了一倍以上，独立访问者数量增加了四倍
2016 年刚到 WKRN 时，作为一名气象工作者，Breezy 最担心的是确保自己能快速上镜，专注于电视方面的工作，而不用担心同时报道电视台的数字平台，但有时分心是不可避免的。尤其是在长时间的报道过程中，要兼顾所有的传播方式就变得尤为困难。因此，WKRN 的气象工作者在很大程度上依赖网络的小型数字团队，从而将内容发布到社交媒体、移动应用程序和网站上。除了这个障碍之外，该电视台的移动天气应用程序也需要改版，以获得更多的应用程序下载量和参与度。
Breezy 补充说：“我认为，我们以前的天气应用程序平平无奇。虽然通过观众下载也获得了很多追随用户，但那只是观众的顺势而为，并不是值得骄傲的成绩。我们已经准备好进入下一个阶段。”
该电视台选择扩大与 IBM 的长期合作关系，将 Max Engage with Watson 和 Max Social 整合到其平台中（前者是 IBM 旗下 The Weather Company® 的产品），以扩大其数字功能，并协助气象工作者进行空中广播。该 AI 工具可帮助 WKRN 气象工作者全天在其平台上自动制作、发布引人入胜的相关气象内容并实现盈利，从而简化他们的工作流程，提高观众参与度并增加收入。
Breezy 补充道：“作为一名气象工作者，我可以专注于电视方面的工作，而 Max Engage 则负责其他一切。当我一个人接收并播报龙卷风警报时，它是一个非常有用的工具，因为它可以协助填充内容并执行很多工作，一直以来为我提供了很多帮助。”
2020 年 3 月 3 日凌晨刚过，这样的事件就发生了。随着一个漏斗迅速降落到该地区，龙卷风警报也随之发布。Breezy 回忆说，她和她的团队连续近 24 小时守在电视机前。然而，在 Max Engage 自动化跨平台消息传递解决方案的帮助下，电视台能够同时向其天气应用程序和社交媒体页面发送新的警报。Max 解决方案还能让 Breezy 在电视上播报时始终获得最新警报信息，让她知道何时发布了新的预警，并帮助 WKRN 快速准确地向市场提供实时数据，从而挽救了许多生命。
单就该电视台的天气应用程序而言，该应该程序已经开始获得快速发展，新的布局融入了 Max Engage 功能。WKRN 的销售团队充分利用了这一增长，并与气象工作者合作寻找盈利机会。WKRN 团队不想让观众被无休止、无关联的广告所困扰，决定为天气短视频制作 3 - 5 秒钟的客户赞助广告牌。然后，它无缝地滚动到镜头中，成为一个宣传片式的广告，将客户的名字与新闻联系在一起。
WKRN 数字销售主管 Kimberly Hood 解释说：“天气对人们来说非常重要；他们不想在听到天气预报之前先看 30 秒钟的广告。因此，在何时何地将广告信息放置到视频中，我们需要经过反复试验和深思熟虑，最终找到了最佳位置。”
纳什维尔仍然是新移民的热点地区，估计每天有 100 人搬到这座音乐之城，因此在他们放下搬家行李箱的一瞬间，就将其锁定为忠实观众至关重要，而 WKRN 正是这样做的。Max Engage 和 Max Social 帮助电视台的网站、社交平台和移动应用程序实现了大幅增长。通过在内容中嵌入广告，WKRN 的销售额大幅跃升。
Hood 表示：“我们看到应用程序本身的质量有了很大的提升。您可以看出，这一点观众也感受到了，因为他们停留的时间更长了。我们在广告中加入了值得信赖的天气预报员的视频，因此获得了更多的曝光率，用户忠诚度也上升了，这非常重要。观众非常喜欢这些新功能。”
在 Max Engage 功能的支持下，WKRN 的努力带来了一些可衡量的好处：
Breezy 说道：“它是一个非常有效的工具，具有地理定位等功能，尤其是当身处一个活跃的天气市场时。我觉得我们是市场上的先行者，总是第一个上场，第一个拿到最新产品。无论您是否想成为这个工具的第一名，归根结底，始终如一、可靠并为观众服务才是最重要的。有这么多应用程序可供选择，但最重要的还是这款产品所照顾到的个性化和量身定制。”
Nexstar Media Group 的 WKRN（ibm.com 外部链接）是美国广播公司 (ABC) 的附属机构，在本地新闻方面投入巨大，每周制作 38 小时的本地节目。60 多年来，WKRN 一直为田纳西州中部和肯塔基州南部的居民提供服务。该电视台的新闻报道获得了众多奖项和荣誉，包括 Midsouth Emmys、Peabody Awards、Edward R. Murrow Awards 等奖项。
关于 IBM 旗下公司 The Weather Company
The Weather Company 是 IBM 旗下企业，帮助人们在面对天气时做出明智的决策并采取行动。IBM 先进的 AI 和云计算能力与 The Weather Company 的大量气象数据的强大结合，可以帮助世界各地的人们、企业和社区做好应对天气变化的准备，并降低天气变化带来的成本。该公司是全球最准确（ibm.com 外部链接）的预报机构，每天提供超过 250 亿次预报，并提供个性化、可操作的天气数据和见解。The Weather Company 致力于信任和透明，其数字资产来自 The Weather Channel (weather.com) 和 Weather Underground (wunderground.com) 发布的数字信息提供准确、及时的预报，受到数亿人的信任，帮助他们每天做出关键决策，被评为最值得信赖的品牌之一（ibm.com 外部链接）。
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2021 年 11 月在美国制作。
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The Weather Company 和 Weather 徽标是 IBM 旗下 TWC Product and Technology, LLC 的商标或注册商标。
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