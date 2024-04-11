使用此社交媒体天气解决方案为广播添加全新的视角。无需离开 Max 平台即可将内容上传到 Facebook、Twitter 和 Instagram。
借助社交媒体天气解决方案，无需离开 Max 平台即可将内容上传到 Facebook、Twitter 和 Instagram，该解决方案旨在将点赞率转化为忠诚度并增加广告收入。Max Social 还支持通过观众评论、照片和视频合并用户生成的内容，让他们感觉自己是您团队的一员。
为天气和交通广播增添全新的视角，并让您的观众感觉自己是您团队的一员。这种社交媒体解决方案为您的广播带来了吸引人的元素。
通过利用用户生成的内容，您将为广播添加吸引人的亮点。挖掘观众的社交故事，并在不到 90 秒的时间内将其播出。
将内容上传到 Facebook、Twitter 和 Instagram，且无需添加额外的员工和资源。通过这种方式，您就可以从根本上提高收视率。
了解新闻台应针对恶劣天气警报和其他时间敏感的超本地信息实施自动化社交媒体帖子的四个原因。
借助可定制的天气预报小部件，更好地告知您的观众
向移动用户提供他们所期待的即时天气消息
使用自动化将移动视频观看次数提高多达 13 倍
利用先进的增强现实技术可视化天气数据
将天气数据整合到令人惊叹的 3D 交通预报可视化效果中
近乎实时地与广播元素进行实况转播交互
使用先进的天气技术以 3D 形式展示您的日常广播
为您的团队提供准确的可视化和天气数据
产品入门
Magid 研究表示，12% 的观众更喜欢使用社交媒体作为天气信息的来源，因为它简单、快捷，而且他们一直在使用它。因此，天气可以提高社交媒体的参与率，尤其是在恶劣天气期间。
Magid 研究表示，大约 48% 的观众使用社交媒体作为天气信息的来源。使用 Facebook、Twitter 和 Instagram 可以帮助新闻台在各种社交媒体平台上推广天气广播，提高观众覆盖率。
通过社交媒体，您可以快速、高效地访问恶劣天气警报和警告之类的信息。几秒钟内，用户即可知晓需要在暴风雨期间寻找庇护所。
不需要。Max Social 减少了各个市场所需的硬件，而且它是 Max 系统的附加组件。
不需要。Max Social 是对 Max 生态系统的补充，因此只需学习一个系统，并且所有组件都可以互相无缝集成。