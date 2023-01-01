温布尔登网球公开赛简称为“温布尔登”（ibm.com 外部链接），该锦标赛是网球四大满贯赛事中历史最悠久的赛事，也是世界上最受瞩目的体育赛事之一。温布尔登网球公开赛由全英草地网球俱乐部主办，其总部位于伦敦，自 1877 年以来便一直是一家全球性的体育与文化机构。