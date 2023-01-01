“利用 IBM 的企业 AI 与数据平台 watsonx 所提供的基础模型，以网球运动的特有语言训练 AI。基于这些基础模型而构建的生成式 AI 被用于创建具有不同句子结构和词汇的叙述，从而使短片不但内容丰富，还很引人入胜。”
'Usama Al-Qassab
营销与商务总监
全英俱乐部
温布尔登网球公开赛简称为“温布尔登”（ibm.com 外部链接），该锦标赛是网球四大满贯赛事中历史最悠久的赛事，也是世界上最受瞩目的体育赛事之一。温布尔登网球公开赛由全英草地网球俱乐部主办，其总部位于伦敦，自 1877 年以来便一直是一家全球性的体育与文化机构。
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美国出品。2023 年 7 月
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