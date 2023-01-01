“在开发下一代强大的 AI 和 ML 模型时，组织在数据可访问性和性能方面遇到了困难。通过使用 watsonx.data，我们加快了客户连接其数据的速度（无论是本地还是边缘环境），以便其通过跨混合云环境访问所有数据，并快速获得可信洞察。”
Chris Cochran
，WANdisco
联盟副总裁
WANdisco（ibm.com 外部链接）是一家数据激活公司。WANdisco 的解决方案和产品组合可将大型物联网数据集和 Hadoop 本地部署数据湖大规模转移至云，这样企业就可以在 Microsoft Azure、AWS、Google、Oracle、Databricks 和 Snowflake 等现代云数据平台上激活所有数据，以用于 AI、机器学习和分析。
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美国制造。2023 年 8 月。
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