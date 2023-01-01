“在开发下一代强大的 AI 和 ML 模型时，组织在数据可访问性和性能方面遇到了困难。通过使用 watsonx.data，我们加快了客户连接其数据的速度（无论是本地还是边缘环境），以便其通过跨混合云环境访问所有数据，并快速获得可信洞察。”



Chris Cochran

，WANdisco

联盟副总裁