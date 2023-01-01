“Volta 提供您所需的专业知识和资源，以轻松、个性化的方式解决您的 IT 系统难题。客户一直迫切希望 AI 能够帮助他们解决资源可用性下降的问题；几乎所有客户都担心 AI 的隐私问题。
我参加了 watsonx.ai 的测试项目，很高兴地知道 IBM 的模型是根据道德委员会审查的数据堆进行标记的，我们的工作不会与全世界共享。
作为 Volta 首席信息安全官和 AI 实践负责人，我期待着与基础模型“fm.cybersecurity”合作，看看我们还能在网络安全实践中融入哪些 AI，以提升客户体验。”
Volta Inc.
首席信息安全官和 AI 负责人
Jeff Jarecki
Volta（ibm.com 外部链接）提供您所需的专业知识和资源，以轻松、个性化的方式解决您的 IT 系统难题。该公司可作为您 IT 部门的扩充，帮助您做出战略抉择，制定明智决策，从您的 IT 预算中获得最大价值。
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美国制造。2023 年 8 月。
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以上所有引用或描述的客户实例的展示，取决于部分客户使用 IBM 产品的方式以及他们可能取得的结果。实际的环境成本和性能特征会因具体客户配置和情况而有所不同。无法提供通用的预期结果，因为每个客户的结果将完全取决于客户的系统和订购的服务。
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