Volta Inc.

Volta(ibm.com 外部链接)提供您所需的专业知识和资源,以轻松、个性化的方式解决您的 IT 系统难题。该公司可作为您 IT 部门的扩充,帮助您做出战略抉择,制定明智决策,从您的 IT 预算中获得最大价值。