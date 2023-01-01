“Volta 提供您所需的专业知识和资源，以轻松、个性化的方式解决您的 IT 系统难题。客户一直迫切希望 AI 能够帮助他们解决资源可用性下降的问题；几乎所有客户都担心 AI 的隐私问题。

我参加了 watsonx.ai 的测试项目，很高兴地知道 IBM 的模型是根据道德委员会审查的数据堆进行标记的，我们的工作不会与全世界共享。

作为 Volta 首席信息安全官和 AI 实践负责人，我期待着与基础模型“fm.cybersecurity”合作，看看我们还能在网络安全实践中融入哪些 AI，以提升客户体验。”



Volta Inc.

首席信息安全官和 AI 负责人

Jeff Jarecki