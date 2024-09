UWV 与 IBM 合作伙伴 You-Get BV 密切合作,使用 IBM Cloud Pak for Business Automation 的 Business Automation Workflow 功能开发 NOW 请求豁免应用程序。 该应用程序帮助公司解决了在处理计划请求时面临的最大挑战之一:确保所有批准的请求符合 NOW 计划的复杂法规和要求。

其运作方式如下:一家公司通过在线门户网站申请了 NOW 资金。如果出现例外情况(例如地址过时或在荷兰境外设有办事处的公司),系统将根据既定流程通过 Business Automation Workflow 功能将请求发送到相应部门。 每种类型的例外都遵循其独特的处理过程,具体取决于需要采取什么操作来加以解决。 每晚都会对已解决的请求进行批处理,然后重新输入到应用程序中进行下一阶段的处理。

六周内,该团队发布了 NOW 应用程序的首个版本,这是一项了不起的成就,因为 UWV 通常需要数月甚至数年的时间才能推出新应用程序。 UWV E-Werken 计划主管 Peter van der Heijden 表示:“我们都对自己能够做到这一点感到惊讶,这不仅是从我们公司的角度来看,也是从荷兰整个公共部门的角度来看。 我们能够在如此短的时间内将其启动并运行,这真是太神奇了。”

发布后,团队使用敏捷方法继续开发该应用程序,立即开始下一次迭代工作,以进一步自动化和优化流程、修复已知问题并纳入用户反馈。 每两周,团队就会发布一个新版本。 以前,开发周期需要三个月或更长时间。 这种持续更新的能力对于确保遵循政府对计划做出的变更至关重要,每三个月的 NOW 登记周期都会发生这种变更。

新版本的快速迭代、团队在第一时间启动和运行解决方案的惊人速度以及解决方案的高质量输出吸引了 UWV 董事会和其他部门的关注。 van der Heijden说:“我们已经开始在 UWV 的此类应用程序中将 Business Automation Workflow 功能作为通用信息和通信技术(ICT)工具来实施,现在人们更加确信其价值、灵活性以及在短时间内提供出色结果的能力。”

下一个项目——简化 UWV 失业补助计划的流程——更加复杂。 “有许多旧版系统在其中发挥作用,每个系统都有自己的工作负载。” van der Heijden 说。 “我们的目标是将所有这些系统和工作负载整合到一个应用程序中,员工可以用它来查看、确定优先级和组织他们的工作。”

客户流程涉及遵守许多政府法规,需要多个决策点。 “我们使用 IBM Cloud Pak for Business Automation 的运营决策管理功能来帮助解决这个问题,”van der Heijden 解释说。 “在我们的网站上,这种功能可以与客户交互,根据他们的输入提供答案,以帮助完成申请过程。 在后端,该功能可以从一些相同的监管信息中提取信息,为员工提供决策支持。” 经过精心准备(有 2,000 名员工依赖该应用程序,因此从一开始就满足他们的需求至关重要),团队于 2021 年 7 月推出了该应用程序。