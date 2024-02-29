有时，只需要一个火花就可以点燃快速创新之火。 UWV* 的情况就是如此，荷兰政府责成该组织执行一项计划，以防止新冠疫情导致失业。
UWV 是一个自治管理机构，负责实施员工保险并提供劳动力市场和数据服务：帮助失业者寻找工作，确定职业残障人士的福利，并管理向符合条件人士提供的医疗和失业补助。
NOW** 计划，也称为 Temporary Emergency Measure Bridging Employment（过渡性就业临时紧急措施），向受新冠疫情影响的公司提供补偿，使他们能够继续支付员工的工资。 三个月内收入损失 20% 或以上的公司可获得最高相当于该期间工资成本 90% 的补贴。 该限期计划分六个登记期进行，每三个月进行一次，直至该计划于 2021 年 10 月 1 日结束。
*公司荷兰文全称：Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
**计划荷兰文全称：Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheidd
将开发和发布新应用程序的时间从数年缩短至 6 周
自动化工作流程可处理 250,000 个核心业务流程中的例外情况
政府只给了 UWV 六周的时间来启动和运行该计划。 为了满足紧迫的时间要求，UWV 需要一种自动化的方式来处理需要特殊考虑的请求，即由于先前的破产、缺乏历史数据或银行账户信息不正确等因素而不太符合典型模式的案例。
UWV 考虑了各种选择——从头开始构建 Java 应用程序、创建自动化电子表格——但最终转向了其已经拥有的技术： IBM Cloud Pak ® for Business Automation 解决方案。 UWV 已经开始使用该解决方案，但尚未在实际环境中完全实施。 现在正是付诸实践的时候。
UWV 与 IBM 合作伙伴 You-Get BV 密切合作，使用 IBM Cloud Pak for Business Automation 的 Business Automation Workflow 功能开发 NOW 请求豁免应用程序。 该应用程序帮助公司解决了在处理计划请求时面临的最大挑战之一：确保所有批准的请求符合 NOW 计划的复杂法规和要求。
其运作方式如下：一家公司通过在线门户网站申请了 NOW 资金。如果出现例外情况（例如地址过时或在荷兰境外设有办事处的公司），系统将根据既定流程通过 Business Automation Workflow 功能将请求发送到相应部门。 每种类型的例外都遵循其独特的处理过程，具体取决于需要采取什么操作来加以解决。 每晚都会对已解决的请求进行批处理，然后重新输入到应用程序中进行下一阶段的处理。
六周内，该团队发布了 NOW 应用程序的首个版本，这是一项了不起的成就，因为 UWV 通常需要数月甚至数年的时间才能推出新应用程序。 UWV E-Werken 计划主管 Peter van der Heijden 表示：“我们都对自己能够做到这一点感到惊讶，这不仅是从我们公司的角度来看，也是从荷兰整个公共部门的角度来看。 我们能够在如此短的时间内将其启动并运行，这真是太神奇了。”
发布后，团队使用敏捷方法继续开发该应用程序，立即开始下一次迭代工作，以进一步自动化和优化流程、修复已知问题并纳入用户反馈。 每两周，团队就会发布一个新版本。 以前，开发周期需要三个月或更长时间。 这种持续更新的能力对于确保遵循政府对计划做出的变更至关重要，每三个月的 NOW 登记周期都会发生这种变更。
新版本的快速迭代、团队在第一时间启动和运行解决方案的惊人速度以及解决方案的高质量输出吸引了 UWV 董事会和其他部门的关注。 van der Heijden说：“我们已经开始在 UWV 的此类应用程序中将 Business Automation Workflow 功能作为通用信息和通信技术（ICT）工具来实施，现在人们更加确信其价值、灵活性以及在短时间内提供出色结果的能力。”
下一个项目——简化 UWV 失业补助计划的流程——更加复杂。 “有许多旧版系统在其中发挥作用，每个系统都有自己的工作负载。” van der Heijden 说。 “我们的目标是将所有这些系统和工作负载整合到一个应用程序中，员工可以用它来查看、确定优先级和组织他们的工作。”
客户流程涉及遵守许多政府法规，需要多个决策点。 “我们使用 IBM Cloud Pak for Business Automation 的运营决策管理功能来帮助解决这个问题，”van der Heijden 解释说。 “在我们的网站上，这种功能可以与客户交互，根据他们的输入提供答案，以帮助完成申请过程。 在后端，该功能可以从一些相同的监管信息中提取信息，为员工提供决策支持。” 经过精心准备（有 2,000 名员工依赖该应用程序，因此从一开始就满足他们的需求至关重要），团队于 2021 年 7 月推出了该应用程序。
如今，UWV 继续扩展 IBM Cloud Pak for Business Automation 解决方案的使用，最终目的是将其用于所有流程。 UWV 19,500 名员工中已有超过 3,500 名员工在某种程度上在使用该解决方案。
与此同时，UWV 仍在当前和新项目中使用 Business Automation Workflow 功能并不断取得进步。 对于就业应用程序，UWV 正在努力用单一工作流程应用程序替换其 22 个旧版系统中的多个系统。 “到目前为止，我们已经能够用我们的工作流程功能替换两个系统，并正在开发下两个系统，”van der Heijden 说。
公司现已在其医疗部门启动了一个新项目，为职业残障人士提供支持，从电子表格系统转向基于 IBM 解决方案的 Business Automation Workflow 功能的系统。 这一过程涉及约 3500 位用户。
UWV 还在其供应和服务以及工作许可流程中实施了该解决方案。 此外，UWV 还计划在其就业部门流程中实施该解决方案，以帮助人们重返工作岗位并为残障人士提供支持。 就业部门从一个小项目开始，但最终希望在其所有流程中使用工作流程功能。
从技术角度来看，UWV 计划在 2022 年实施 IBM Cloud Pak for Business Automation 解决方案的 Business Automation Insights 功能。 “为管理层生成有关我们流程的信息，包括跟踪响应时间、评估有效性和重新平衡机会，这对我们来说至关重要，”van der Heijden 说。 “在我们使用工作流程功能的任何地方，我们可能都需要使用 Automation Insights 功能。”
“当我们展望未来时，我们看到了新技术的使用，包括人工智能（例如机器人流程自动化和机器学习）和流程挖掘，”他继续说道。 如果 UWV 决定采用这些技术中的任何一种，IBM Cloud Pak for Business Automation 的各项功能可能会满足公司的需求。
但 IBM Cloud Pak for Business Automation 解决方案的真正影响远远超出了技术范围。 “我们实施解决方案的方式非常成功，即从选定部门的小项目开始，然后启动、运行并扩展，”van der Heijden 说。 “我认为这是 UWV 内部首次使用相同的工具来交付应用程序。 这在以前从未发生过。”
UWV（员工保险机构）（链接位于 ibm.com 外部）是一个自治管理机构 (ZBO)，受荷兰社会事务和就业部 (SZW) 委托实施员工保险并提供劳动力市场和数据服务。 UWV 拥有 19,500 名员工，总部位于阿姆斯特丹 HG，负责监督为荷兰公民提供的服务，涵盖四个主要领域：协助就业、评估工作能力方面的残疾和疾病、福利管理和数据管理。
关于 You-Get BV
IBM 合作伙伴 You-Get（链接位于 ibm.com 外部）总部位于荷兰北荷兰省 Watergang，提供流程改进、机器人流程自动化、认知解决方案以及变更和项目管理等领域的技术服务。 公司成立于 2007 年，是一家私营企业，拥有约 70 名员工。
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2022 年 1 月在美国制作。
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