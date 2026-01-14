UMass Memorial Health 是马萨诸塞州中部地区最大的医疗系统，旗下运营的医院和初级护理中心网络不断扩展，遍布七到八个地区。随着近期收购（包括 Milford Regional Hospital）项目的进程，其 IT 生态系统也迅速扩张。管理不同科室（如心脏科、护理科、急诊科、ICU 和信息亭）的设备是一项挑战，因为每个科室的应用程序、布局和网络需求各不相同。这种部门定制化方案进一步增加了统一设备管理的难度。

传统的移动设备管理 (MDM) 解决方案通常要求 IT 团队通过多个接口配置策略。其他 MDM 主流提供商则强制要求管理员在合规管理设置、设备功能和配置页面间反复切换。这会导致延误和低效问题，尤其是在医疗保健领域，技术将直接影响患者预后和临床医生的工作效率。

另一项挑战则来自共享设备的使用。护士、医生、技术人员和仓库员工在轮班时经常共用 iPad 或 Zebra 手持设备。在竞品解决方案中，维持合规性并安全分配用户的流程并不顺畅。更复杂的是，UMass 需要在数千台设备之间快速扩展策略，避免临床医生每次都要依赖 IT 部门完成更新。

这一现实意味着 UMass Memorial Health 需要部署能够大规模保障一致性、灵活性和弹性的 MDM 平台。其 IT 团队则需要实时一项解决方案以简化部署、加强安全防护、降低 IT 成本并支持护理人员在正确的时间提供正确的工具。对于 UMass Memorial Health 来说，平台的部署风险极高：任何停机或配置错误都有可能导致医疗服务、患者同意工作流甚至库存管理工作中断。