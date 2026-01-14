UMass Memorial Health 利用 IBM® Maas360 转变其设备管理流程
UMass Memorial Health 是马萨诸塞州中部地区最大的医疗系统，旗下运营的医院和初级护理中心网络不断扩展，遍布七到八个地区。随着近期收购（包括 Milford Regional Hospital）项目的进程，其 IT 生态系统也迅速扩张。管理不同科室（如心脏科、护理科、急诊科、ICU 和信息亭）的设备是一项挑战，因为每个科室的应用程序、布局和网络需求各不相同。这种部门定制化方案进一步增加了统一设备管理的难度。
传统的移动设备管理 (MDM) 解决方案通常要求 IT 团队通过多个接口配置策略。其他 MDM 主流提供商则强制要求管理员在合规管理设置、设备功能和配置页面间反复切换。这会导致延误和低效问题，尤其是在医疗保健领域，技术将直接影响患者预后和临床医生的工作效率。
另一项挑战则来自共享设备的使用。护士、医生、技术人员和仓库员工在轮班时经常共用 iPad 或 Zebra 手持设备。在竞品解决方案中，维持合规性并安全分配用户的流程并不顺畅。更复杂的是，UMass 需要在数千台设备之间快速扩展策略，避免临床医生每次都要依赖 IT 部门完成更新。
这一现实意味着 UMass Memorial Health 需要部署能够大规模保障一致性、灵活性和弹性的 MDM 平台。其 IT 团队则需要实时一项解决方案以简化部署、加强安全防护、降低 IT 成本并支持护理人员在正确的时间提供正确的工具。对于 UMass Memorial Health 来说，平台的部署风险极高：任何停机或配置错误都有可能导致医疗服务、患者同意工作流甚至库存管理工作中断。
为了应对日益增长的挑战，UMass Memorial Health 采用 IBM MaaS360 统一终端管理 (UEM) 解决方案作为其企业级 MDM 解决方案。该平台可提供单一的策略驱动型界面，用于管理数千台设备的配置、应用程序和合规任务。与其他工具不同，MaaS360 支持 IT 管理员在统一的策略框架内配置主屏幕、限制 Web 访问、强制执行密码和分配应用程序。
该解决方案也有助于增强临床医生的能力。如今，护士可以访问 MaaS360 专属应用程序目录，以下载科室特定工具，而无需提交 IT 工单，从而大幅加快访问资源的速度。基于角色的管理可帮助 IT 领导者为技术人员和工程师分配相应权限，保护策略免遭意外更改。选择 MaaS360 确保 IT 领导者能够专注于业务拓展和创新，而非解决设备问题。
正如 Venkat 指出的那样，“从策略执行到基于角色的管理，MaaS360 为我们提供了灵活性和可靠性，确保我们的临床医生可以专注于服务患者，而 IT 人员则负责在后台无缝执行移动管理。”
MaaS360 的普及为 UMass Memorial Health 带来了可衡量的优势，有助于增强 IT 运营效率，并完善患者护理服务的交付流程。其成果包括提高整个医疗保健系统的效率和可靠性，并提升用户体验。
关键成果
这些成果表明，MaaS360 不仅是一款管理工具，也是以患者为中心的护理服务的强大助力。通过简化设备管理、提高正常运行时间和减少临床医生的操作障碍，UMass Memorial Health 已将其数字移动战略切实转化为运营优势。
UMass Memorial Health 是马萨诸塞州中部地区最大的非营利性医疗系统，每年为数百万患者提供服务。其运营网络由分布在多个地区的医院、初级护理中心和专科诊所构成。这些机构负责提供体贴周到的高质量护理服务，同时推动当地医学教育和研究工作。近年来，其团队规模大幅扩张，已收购多家医院以扩大业务范围。UMass 致力于采用先进的 IT 解决方案实现其使命：以关怀、质量和创新，改善其多元化患者群体的健康状况。
