UKRI 如今会在一个基于云的统一平台上运营，而该平台简化了财务、人力资源、薪资、项目与采购流程。该现代化改造带来了实实在在的好处：简化了流程、改进了报告功能，并提供了能让领导者了解运营与资源分配情况的实时仪表板。这些功能有助于 UKRI 更快地做出数据驱动型决策，从而加快研究计划并为其致力于资助量子计算与气候解决方案等领域的开创性研究的使命提供助力。

展望未来，UKRI 计划利用 Oracle Fusion 中的 AI 驱动式功能和分析来进一步提升预测与战略规划水平。随着 IBM Consulting 继续作为优化和未来改进方面的可信顾问，UKRI 有望扩展其数字能力，并强化其作为英国主要研究与创新资助方的角色。