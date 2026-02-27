UKRI 借助 IBM Consulting 实现统一流程并增强可见性
UKRI 是英国最大的公共研究与创新资助机构，并在推进知识发展以及推动经济、社会与文化优势方面发挥着关键作用。要管理多个研究委员会与研究机构的研究拨款和研究计划，需具备灵活性和精确性，但旧版系统却难以胜任。财务、人力资源、薪资与采购流程各自为政，从而引发流程差距并使可见性受限。由于数据分散在各种平台上，UKRI 面临整合并管理相关信息以支持明智决策并提升研究影响力的挑战。
为克服这些挑战，UKRI 与 IBM Consulting 开展合作，以便将其旧版本地 Oracle R12 系统迁移到 Oracle Fusion Cloud Applications。迁移到云端是一次战略飞跃，可为管理着数十亿美元研究经费的组织提供可扩展性、自动化和高级分析。IBM 的角色不仅限于实施：作为值得信赖的咨询合作伙伴，IBM 可为复杂数据迁移提供关键支持，协助设计全面的培训战略，并嵌入 AI 驱动式功能以改善决策。通过整合各项关键流程并实现实时洞察分析，IBM 帮助 UKRI 将其后勤部门转变为数据驱动式卓越研究引擎。
UKRI 如今会在一个基于云的统一平台上运营，而该平台简化了财务、人力资源、薪资、项目与采购流程。该现代化改造带来了实实在在的好处：简化了流程、改进了报告功能，并提供了能让领导者了解运营与资源分配情况的实时仪表板。这些功能有助于 UKRI 更快地做出数据驱动型决策，从而加快研究计划并为其致力于资助量子计算与气候解决方案等领域的开创性研究的使命提供助力。
展望未来，UKRI 计划利用 Oracle Fusion 中的 AI 驱动式功能和分析来进一步提升预测与战略规划水平。随着 IBM Consulting 继续作为优化和未来改进方面的可信顾问，UKRI 有望扩展其数字能力，并强化其作为英国主要研究与创新资助方的角色。
英国国家研究与创新署 (UKRI) 是英国最大的研究与创新公共资助机构，其每年投资额约为 80 亿英镑，以用于推动知识进步、改善生活水平并推动经济增长。它联合多个委员会，以支持不同领域的全球顶级研究与商业主导式创新，从而建立一个充满活力且具包容性的体系，以造福当地及全球社会。
Oracle 是企业软件领域的全球领导者，它提供 Oracle Fusion ERP 一类的解决方案来帮助企业有效整合并管理其运营。
