遇到阳性结果时能够迅速采取行动，控制病毒传播，对于打破传播链至关重要。处理结果所需的时间越长，病毒传播的可能性就越大。IBM 提供了的 Salesforce 平台，让英国卫生安全局 (UKHSA) 能够快速部署国际入境服务、托管检疫服务 (MQS) 和针对私营测试提供商的网站门户等解决方案。此外，IBM® Consulting - 混合云服务 组建了一个联合的多学科团队，使用 MuleSoft Anypoint 平台构建软件即服务 (SaaS) 集成平台，UKHSA 将该平台称为“实时测试服务”(RTTS)，以处理所有用于后续接触者追踪的新冠检测结果。

NHS Digital 首席执行官兼 NHS Test & Trace 前首席信息官 Simon Bolton 回顾该项目，认为测试结果处理速度的大幅提升是项目的标志性优势。“事实上，我们已经能够将测试结果的处理时间从八小时缩短到几分钟，这对于抑制病毒的传播绝对至关重要，”Bolton 说。“如今，我们每天处理超过 100 万个新冠病毒检测，每秒多达 300 个。正是这种惊人的吞吐量——由弹性骨干网实现——是我们所取得的一切成就的基础。”

UKHSA 现任首席信息官 Adam Wheelwright 对于快速、可靠的数据传输的重要性也发表了类似的看法。“提高数据质量和流量的重要性，一直是应对新冠疫情的最重要挑战之一。在任何组织中设计、构建、部署，然后发展生产级、大容量的数据交换解决方案，都可能具有挑战性，但在（但愿是）几代人才会遭遇一次的疫情期间，成功做到这一点确实非常出色，这一切离不开世界一流的团队合作，以及对交付和成果的注重。”