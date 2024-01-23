2020 年初，随着英国各地医院面临超负荷运转的危险，英国政府认识到必须采取行动。当公共卫生官员和部长们制定他们认为控制疫情所需的措施时，“留在家里，保护 NHS [国民医疗服务体系]，拯救生命”的口号诞生了。最直接的全面共识是需要大幅扩展国家的新冠检测和接触者追踪能力（达到每天数百万），并且要快速完成。
遇到阳性结果时能够迅速采取行动，控制病毒传播，对于打破传播链至关重要。处理结果所需的时间越长，病毒传播的可能性就越大。IBM 提供了的 Salesforce 平台，让英国卫生安全局 (UKHSA) 能够快速部署国际入境服务、托管检疫服务 (MQS) 和针对私营测试提供商的网站门户等解决方案。此外，IBM® Consulting - 混合云服务 组建了一个联合的多学科团队，使用 MuleSoft Anypoint 平台构建软件即服务 (SaaS) 集成平台，UKHSA 将该平台称为“实时测试服务”(RTTS)，以处理所有用于后续接触者追踪的新冠检测结果。
NHS Digital 首席执行官兼 NHS Test & Trace 前首席信息官 Simon Bolton 回顾该项目，认为测试结果处理速度的大幅提升是项目的标志性优势。“事实上，我们已经能够将测试结果的处理时间从八小时缩短到几分钟，这对于抑制病毒的传播绝对至关重要，”Bolton 说。“如今，我们每天处理超过 100 万个新冠病毒检测，每秒多达 300 个。正是这种惊人的吞吐量——由弹性骨干网实现——是我们所取得的一切成就的基础。”
UKHSA 现任首席信息官 Adam Wheelwright 对于快速、可靠的数据传输的重要性也发表了类似的看法。“提高数据质量和流量的重要性，一直是应对新冠疫情的最重要挑战之一。在任何组织中设计、构建、部署，然后发展生产级、大容量的数据交换解决方案，都可能具有挑战性，但在（但愿是）几代人才会遭遇一次的疫情期间，成功做到这一点确实非常出色，这一切离不开世界一流的团队合作，以及对交付和成果的注重。”
将新冠检测结果的处理时间从 8 小时缩短至 16 分钟 ，加快接触者追踪速度
以每天超过 100 万次或每秒多达 300 次的速度处理新冠测试
疫情在全球范围内迅速演变，不同的国家正在采取不同的应对策略。没有一致的总体响应方式。感染率和模式正在发生变化，新的病毒变种不断出现，公共卫生官员对感染风险也有了更深入的了解。
2021 年初，多个政府机构的部长们正在积极讨论英国边境需要采取哪些措施，以控制令人担忧的病毒变种传播。对于 Trace Portfolio 数字和技术投资组合总监 Jackie Keane 来说，新的边境规则正是她和她的团队需要做好准备的政策变化。因此，Keane 解释说，当宣布边境管制时，IBM 和 Salesforce 团队并不是从零开始。“随着 RTTS 和 Salesforce CRM 平台的完成，解决方案的基础已经具备，”她说。“这使我们能够迅速实施新的国际入境服务和 MQS。”
根据新政策，从国外抵达英国边境的人必须根据出发国的新冠病毒风险状况遵守检疫和检测规则。来自“红色名单”国家（被认为感染新型冠状病毒的高风险国家）的旅行者将被要求在进入该国之前和之后遵循相对复杂的测试和检疫协议。
为了使该计划发挥作用，UKHSA 需要引导每位乘客按顺序完成这些步骤，从填写乘客定位表到测试说明和检疫酒店预订。由于每个流程都取决于测试结果，因此与测试实验室的集成至关重要。
就领先地位而言，IBM、Salesforce 和 MuleSoft 团队构建的解决方案并不是唯一到位的解决方案。他们使用 KPI 监控和自动化测试等，持续改进和持续交付 (CI/CD) 实践，快速大规模地扩展了全球“团队的团队”，以满足不断扩大的工作量。“我们已经建立了非常快速、无缝且平稳运行的交付能力，”该项目的 IBM 执行发起人 Matt Candy 指出。“当 MQS 和国际入境服务项目落地时，我们的联合团队能够做好准备迎接挑战。”
作为 Keane 团队的副产品组合总监和 RTTS 的交付负责人，Daniel Jeans 亲眼目睹了无缝共创过程。“整个交付团队都有一种‘忘却过往成就’的心态。每个团队成员都一致认为，他们所做的事情可以拯救生命。”Jeans 说道。 “这种开放、透明的文化，确实有助于促进像这样的项目所需要的持续改进——愿意尝试新方法，并从错误中学习。”
在短短几个月内，通过该计划隔离了大约 100,000 名入境者，其中超过 2% 的新冠检测呈阳性。该解决方案阻止了这些旅行者进入更广泛的英国人口，显然挽救了生命，而这并不是英国项目经理协会将其选为 2021 年 APM 年度最佳社会项目奖的唯一原因。快速的项目交付也不是。
Keane 表示，或许更重要的是，这一解决方案是在“极端特殊的情况”下构建的。“MQS 项目需要在特别复杂的环境中进行高度协作，并且一切都在聚光灯下。我很荣幸能成为这样一个优秀团队的一员，他们努力工作，快速交付了所需的成果。”
NHS Digital 的 Bolton 还认为，整个大团队在一起产生的“化学反应”——出于共同的目的感而团结在一起——是其能够在如此短的时间内完成如此多工作的重要原因。“IBM 和 Salesforce 所取得的惊人速度，向很多人展示了可能性的艺术是什么，以及共同努力并下定决心，交付的速度可以有多快，”他说。“这个团队的每个成员每天一起合作时，都相信他们所做的事情对拯救生命产生了真正的影响。我也如此认为。”
自从 MQS 推出以来，开发的步伐就没有放缓。大大小小的政策变化几乎一直在发生，而且 Salesforce 和 MuleSoft 平台上的新版本发布速度（九个月内超过 100 个）至少可以说是很快。为了跟上这些每周的政策变化，交付团队在各个团队中应用了“看板方法”，提高了调整优先级并在极短的时间内加速交付的能力。测试的完全自动化，也是推动交付流程速度和质量的重要因素。目前，Test & Trace 项目可以在不到一小时的时间内，运行所有解决方案的 120,000 多个测试。
如今，这些解决方案构成了 UKHSA 应对疫情的战略基石，为整个 UKHSA 提供安全、可伸缩、高性能的平台。
UKHSA（链接位于 ibm.com 外部）是负责保护英国免受传染病和所有其他健康威胁影响的政府部门。UKHSA 是执行机构，由英国卫生和社会医疗部 (DHSC) 发起，由前身 NHS Test & Trace 和 Public Health England 组成。
NHS Digital
NHS Digital （链接位于 ibm.com 外部）是为英格兰健康和社会保健领域的专员、分析师和临床医生（特别是参与英格兰国民医疗服务体系的人员）提供信息、数据和 IT 系统的全国性机构。NHS Data 是英国卫生和社会医疗部的一个部门，为 NHS 和社会医疗提供数字服务，包括大型卫生信息学项目的管理。NHS Digital 也是有关健康和社会医疗信息的国家整理机构，每年出版 260 多种统计出版物，包括官方统计数据和国家统计数据。
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2022 年 6 月在美国制作。
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