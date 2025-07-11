Turba Media 与 IBM 合作革新媒体购买战略
Turba Media 是一家数据驱动型数字技术机构，专注于通过解锁“社区资本”关联品牌、活动与受众。Turba Media 拥有多元化的客户群，包括流媒体平台、主流品牌、电子商务平台、会议、唱片公司和国际音乐节，同时为领先品牌和机构提供高价值受众洞察分析。
Turba Media 正面临着提供更深入、更即时分析的压力，致力于将生成式 AI (gen AI) 纳入其分析基础设施。其核心挑战在于：随着 GDPR 合规专有 API 的扩展，来自主流社交媒体及博客网络的数据量激增且复杂度攀升，进而引发了严峻的可扩展性难题。客户需要精准的工具来发掘可能影响营销活动的新兴趋势和情绪变化，这要求该解决方案能够快速合成大型数据集、构建情境化分析框架并大规模交付洞察分析。
Turba Media 与 IBM 携手踏上转型之旅，共同克服可扩展性挑战，以提供更深入、更即时的分析。该机构旨在将生成式 AI 融入其分析基础设施，以快速分析受众行为和细分市场，从而生成洞察分析并根据自定义指标交付高级报告。他们之所以选择 IBM® watsonx.ai®，是因为这个企业级 AI 工作室能够将传统机器学习 (ML) 和生成式 AI 功能与整个 AI 生命周期中的高质量数据相结合。Turba Media 利用 watsonx.ai 的专业代码和低代码工具访问 IBM 和第三方的优质模型、API 和 SDK，以制定并革新定制化人工智能驱动型解决方案。Turba Media 与 IBM 之间的合作以无缝整合 IBM 开放、可信的混合 AI 基础设施为标志。Turba Media 的 AI 研究人员利用 watsonx.ai 探索和测试基础模型，针对各种用例构建提示，并借助标记数据调整模型。此次合作使 Turba Media 能够解锁生成式 AI 的力量，将复杂的行为数据转化为可操作的洞察分析，从而打造无与伦比的受众情报。其实施过程包括授予 AI 研究人员管理员访问权限，借此自动安装所有 IBM watsonx® 平台服务并设置 watsonx 入门项目。完成设置后，AI 研究人员即可迅速投入工作，为开发和部署 AI 应用程序营造协作环境。依靠这一战略伙伴关系，Turba Media 成功解决了可扩展性难题，并增强了提供精准工具的能力，以发掘可能影响营销活动的新兴趋势和情绪变化。
Turba Media 通过与 IBM 合作，实现了运营能力和客户服务的关键转型。Turba Media 面向 AI 构建器实施 watsonx.ai，加速生成洞察分析并采取相应行动，以制定更敏捷、响应更迅速的营销决策。实时情绪分析和趋势预测功能均可集成至各类现场营销活动，显著提高广告定位准确性、投资回报率 (ROI) 和内容相关性。目前，Turba Media 的用户友好型仪表板允许非技术用户直接访问高价值洞察分析，无需中间数据分析师介入，透明度也随之提高。
Turba Media 和 IBM 的合作不仅增强了 Turba Media 的分析能力，还实现了数据访问的民主化。如今，营销人员、策略师和活动制作人均可使用自然语言查询实时营销活动和文化数据，相较于传统的媒体购买方式，其查询结果得到显著优化。这一转型成果已在 Asia Tech 2024、IBM Think® Singapore 和 Gartner Digital Gold Coast 等知名行业活动中展示。通过此类活动，Turba Media 展现了实时聚合并分析参会者现场数据的能力，并借此提供无与伦比的受众情报。
Turba Media 联合创始人 Matt Bonner 与 Efﬁ Shwintarsky 公开强调，与 IBM 的持续合作具有家族式协作特质，这彰显了双方互信关系及对人工智能驱动型媒体战略未来的共同愿景。因此，Turba Media 已成为 IBM 生态系统中的一线协作方和创新者，并于多场行业活动中发表演示，同时利用生成式 AI 挖掘前沿社区和文化洞察分析。
这一合作的成效已通过 Turba Media 与 Subsonic Festival 等客户的合作成果得到验证。借助 watsonx.ai 工具，Turba Media 能够提供媒体购买和广告投放战略，以达成出色的营销活动指标。这些指标包括 <4.62% 的点击率 (CTR) 和 5.56+ 广告支出回报率 (ROAS)。这些成果印证了先进的 AI 技术与文化情报营销相融合的巨大价值。
“Turba Media 的受众情报兼具创新性和颠覆性。他们利用生成式 AI 帮助组织获取丰富的行为洞察分析，将以前不可见的受众模式转化为切实盈利，最终实现数据向有形业务成果的转变。”IBM 全球业务开发与销售主管 Loke Peng Yuen 表示。
Turba Media 是一家位于澳大利亚的数据驱动型数字技术机构，专注于通过其专有媒体洞察分析平台提供增强型分析功能。该公司擅于利用先进的生成式 AI 驱动分析来发掘细微的受众动机、主题趋势和预测信号。Turba Media 的服务包括商业智能、数据管理、数据科学咨询、数据可视化、行为细分、广告营销活动管理和个性化内容创作，可满足媒体、游戏和出版行业多样化客户群体的需求，并采用结合社区驱动式洞察分析和高级分析的方法，打造更智能的媒体购买战略、消息传递和内容框架。
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示例仅供说明之用。实际结果将因客户配置和条件而异，因此通常无法提供预期的结果。