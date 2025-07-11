Turba Media 通过与 IBM 合作，实现了运营能力和客户服务的关键转型。Turba Media 面向 AI 构建器实施 watsonx.ai，加速生成洞察分析并采取相应行动，以制定更敏捷、响应更迅速的营销决策。实时情绪分析和趋势预测功能均可集成至各类现场营销活动，显著提高广告定位准确性、投资回报率 (ROI) 和内容相关性。目前，Turba Media 的用户友好型仪表板允许非技术用户直接访问高价值洞察分析，无需中间数据分析师介入，透明度也随之提高。 Turba Media 和 IBM 的合作不仅增强了 Turba Media 的分析能力，还实现了数据访问的民主化。如今，营销人员、策略师和活动制作人均可使用自然语言查询实时营销活动和文化数据，相较于传统的媒体购买方式，其查询结果得到显著优化。这一转型成果已在 Asia Tech 2024、IBM Think® Singapore 和 Gartner Digital Gold Coast 等知名行业活动中展示。通过此类活动，Turba Media 展现了实时聚合并分析参会者现场数据的能力，并借此提供无与伦比的受众情报。 Turba Media 联合创始人 Matt Bonner 与 Efﬁ Shwintarsky 公开强调，与 IBM 的持续合作具有家族式协作特质，这彰显了双方互信关系及对人工智能驱动型媒体战略未来的共同愿景。因此，Turba Media 已成为 IBM 生态系统中的一线协作方和创新者，并于多场行业活动中发表演示，同时利用生成式 AI 挖掘前沿社区和文化洞察分析。



这一合作的成效已通过 Turba Media 与 Subsonic Festival 等客户的合作成果得到验证。借助 watsonx.ai 工具，Turba Media 能够提供媒体购买和广告投放战略，以达成出色的营销活动指标。这些指标包括 <4.62% 的点击率 (CTR) 和 5.56+ 广告支出回报率 (ROAS)。这些成果印证了先进的 AI 技术与文化情报营销相融合的巨大价值。



“Turba Media 的受众情报兼具创新性和颠覆性。他们利用生成式 AI 帮助组织获取丰富的行为洞察分析，将以前不可见的受众模式转化为切实盈利，最终实现数据向有形业务成果的转变。”IBM 全球业务开发与销售主管 Loke Peng Yuen 表示。