TUI 旨在通过全面了解所有帐户和服务供应商的云支出（包括容器、支持和共享服务费用）以提高成本效益。这是通过实施 Apptio Cloudability 实现的。该平台支持云支出与业务目标的持续关联，并在应用程序和业务部门级别进行报告。

TUI 的 Cloudability 实施使其能够在团队层面做出明智的云投资决策和更好的预算跟踪。通过机器学习支持的规划和预测，Cloudability 还能及时了解趋势和成本异常情况，使 IT 团队能够与业务部门合作，评估适当的行动和可能的优化机会。



TUI Group 云技术主管 Yasin Quareshy 表示：“借助用于云财务管理的集中式 Apptio 平台，我们现在拥有一个统一的数据库，可记录从 IT 到财务再到业务部门和管理层的技术成本和规划。为了更好地理解成本/价值分析，每个角色对与他们相关的领域都有单独的视角。”



通过云基础设施实现的业务价值的端到端视图支持 TUI 的技术变革管理，以实现 FinOps 文化：跨部门协作以实现敏捷创新、分散决策以及利用控制机制或指标快速适应变化。



为此，Apptio Cloudability 简化了独立审核分账 (chargeback) 和展示分账 (showback) 流程。这意味着 IT 财务部门可以为业务部门分配其负责的云资源，并准确开具发票。“这提高了 IT 的成本意识，并鼓励团队优化云工作负载以获得最大盈利能力。”TUI 技术主管 João Vieira Santos 说。

为了在地理位置分散的 IT 团队中建立 FinOps 文化，第一步是实施 Apptio Cloudability，然后培训一个中心用户组。在这一过程中确立了 FinOps 最佳实践，并与随后接受培训的团队共享，以确保整个公司在以云为重点的框架和流程方面保持一致。

