如何证明您的云战略确实带来了预期的业务优势？
TUI Group 是全球最大的综合性旅游组织，总部位于德国汉诺威。TUI 在旅游业拥有 50 多年的历史，每年为超过 2700 万客户提供服务。
该公司始终恪守“卓越休闲体验”的使命，带领客户前往全球 180 多个目的地，提供灵活的定制旅行体验。TUI 在 30 多个国家/地区拥有 4,400 家酒店、有 130 架飞机的五家航空公司、16 艘游轮和 1,000 多家旅行社，还为客户提供超过 5,000 种多目的地旅行组合供选择。
TUI 通过一致的云战略，从根本上改变了其 IT 格局。在他们的云之旅中，TUI 将分布在整个欧洲的基于数据中心的工作负载迁移到云端，用支持云的解决方案取代了软件系统，并重组了他们的 IT 团队。借助 TUI 所谓的“域模型”的概念，全球云原生应用程序已取代所有市场中现有的本地孤立解决方案。自 2018 年初开始转型以来，核心基础技术实施与组织转型一起完成，从遗留系统迁移服务继续按计划进行，目标是到 2025 年关闭我们的物理数据中心。
这种以效率和动态扩展为重点的全面技术转型还要求对 IT 财务管理进行重新思考。
TUI 每年服务的客户数量
2020 年降低云计算成本，同时不影响业务连续性
TUI 旨在通过全面了解所有帐户和服务供应商的云支出（包括容器、支持和共享服务费用）以提高成本效益。这是通过实施 Apptio Cloudability 实现的。该平台支持云支出与业务目标的持续关联，并在应用程序和业务部门级别进行报告。
TUI 的 Cloudability 实施使其能够在团队层面做出明智的云投资决策和更好的预算跟踪。通过机器学习支持的规划和预测，Cloudability 还能及时了解趋势和成本异常情况，使 IT 团队能够与业务部门合作，评估适当的行动和可能的优化机会。
TUI Group 云技术主管 Yasin Quareshy 表示：“借助用于云财务管理的集中式 Apptio 平台，我们现在拥有一个统一的数据库，可记录从 IT 到财务再到业务部门和管理层的技术成本和规划。为了更好地理解成本/价值分析，每个角色对与他们相关的领域都有单独的视角。”
通过云基础设施实现的业务价值的端到端视图支持 TUI 的技术变革管理，以实现 FinOps 文化：跨部门协作以实现敏捷创新、分散决策以及利用控制机制或指标快速适应变化。
为此，Apptio Cloudability 简化了独立审核分账 (chargeback) 和展示分账 (showback) 流程。这意味着 IT 财务部门可以为业务部门分配其负责的云资源，并准确开具发票。“这提高了 IT 的成本意识，并鼓励团队优化云工作负载以获得最大盈利能力。”TUI 技术主管 João Vieira Santos 说。
为了在地理位置分散的 IT 团队中建立 FinOps 文化，第一步是实施 Apptio Cloudability，然后培训一个中心用户组。在这一过程中确立了 FinOps 最佳实践，并与随后接受培训的团队共享，以确保整个公司在以云为重点的框架和流程方面保持一致。
在过去动荡的三年中，云战略在哪些方面以及在多大程度上为 TUI 带来了更大的敏捷性、可扩展性和价值创造得到了明确的展示。例如，2019 年全球旅行集团 Thomas Cook 破产后，IT 容量立即扩大以满足不断增长的需求。Yasin Quareshy 表示一年后需要采取补偿措施。
Yasin Quareshy 表示：“随着 2020 年旅游业的低迷，我们能够在不影响业务连续性的情况下将云成本削减一半，例如通过减少测试和开发中的资源消耗。通过 Apptio Cloudability，我们能够分析全球成本节约情况，并将个人适应措施与受影响的群体相关联。此外，该平台还提供建议，例如规模优化和购买预留实例，帮助我们确定成本优化机会。”
在当前的经济复苏阶段，TUI 正在恢复一些暂停的云和 IT 开发项目。为了应对未来的市场波动，正在考虑单位经济效益的概念。在这里，Cloudability 中出现的关键指标旨在确保云消费与各个业务部门的表现之间的关系可以得到最佳管理。目的是利用此功能来捕获当前状态，以便 CloudOps 团队能够根据业务条件调整云资源的配置和使用。
通过 Cloudability 实施，TUI 最终能够展示其云支出和策略的价值，同时保持较低的云成本和运营的敏捷性。
TUI Group（ibm.com 外部链接）是一家总部位于德国汉诺威的旅游公司。TUI 在旅游业拥有 50 多年的历史，每年为超过 2700 万客户提供服务。
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2023 年 10 月在美国制作。
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