“Truist 目前已经在与 IBM 合作开发一些生成式 AI 内部用例，其中一些用例使用了 watsonx，这是 IBM 推出的新的 AI 和数据平台，旨在帮助企业运用生成式 AI 和机器学习。我们正在探索我们可以共同创造的东西，构建概念验证，并最终进入生产环境，交到我们的队友或客户手中。”
Ken Meyer
部门首席信息与体验官
Truist
Truist（ibm.com 外部链接）拥有 275 年的 BB&T 和 SunTrust 联合历史，为大约 1200 万户家庭提供服务，在该国许多高增长市场中占有领先的市场份额。该公司提供多种服务，包括零售、小企业和商业银行业务；资产管理；资本市场；商业房地产；企业和机构银行业务；保险；抵押贷款；支付；专业贷款和财富管理。
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美国出品。2023 年 7 月
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