“Truist 目前已经在与 IBM 合作开发一些生成式 AI 内部用例，其中一些用例使用了 watsonx，这是 IBM 推出的新的 AI 和数据平台，旨在帮助企业运用生成式 AI 和机器学习。我们正在探索我们可以共同创造的东西，构建概念验证，并最终进入生产环境，交到我们的队友或客户手中。”



Ken Meyer

部门首席信息与体验官

Truist