trivago 以多提供商生成式 AI 平台为团队赋能

生成式 AI 的问世标志着跨行业工作创作、记录和执行方式的转折点。知识工作者突然拥有了构思草案、搜索信息和加速决策的新方式。与此同时，组织在模型访问、数据治理以及如何安全地大规模启用这些工具方面，面临着日益增长的不确定性。除此之外，trivago 还需满足严格的欧洲数据保护和数字主权要求。使用公共 AI 工具引发了人们对敏感公司信息在欧盟境外被处理或传输的担忧，限制了团队自由试验生成式 AI 的能力。这催生了对一个安全、企业级环境的迫切需求，让员工能够安全地与 AI 交互，同时确保数据驻留、治理及符合欧盟法规。风险不仅在于采用错误的技术，还在于工作性质已然改变时行动过于缓慢。

在此大背景下，trivago 认识到，若不采取新方法，其现有挑战将变得更加突出。市场发展迅速，不同模型擅长不同任务。管理各自独立的订阅、登录及思路切换的间接成本，正在侵蚀 AI 本应带来的生产力提升。同时，将所有希望集中于单一提供商也并非安全之选：价格变动、模型弃用或服务中断都可能毫无预警地打乱工作流，造成任何组织都无法忽视的集中风险。这些挑战为 trivago 创造了契机，以建立一个安全、统一的界面，运用 AI 与企业数据交互，简化对分散信息的访问，同时在受控环境中实现生成式 AI 的安全、合规且可扩展的使用。

创建高质量文档、项目计划和商业案例需要大量手动工作，拖慢了原本快速运转的创业环境中的执行速度。

trivago 需要一种方式来应对生成式 AI 变革，同时提升生产力、留存知识，并赋能各级员工更快速地工作并做出更明智的决策。