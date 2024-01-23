欧盟数据保护法规和网络延迟问题可能会阻碍联网车辆性能的提升。为了帮助汽车制造商获得实时的物联网 (IoT) 洞察分析，Travelping 使用 IBM Cloud® 基础架构产品和自己的 Kubernetes 部署来创建一个云原生解决方案，将数据传输到车辆。
联网汽车经常会遇到延迟问题，这些问题可能会影响与安全相关的洞察分析。Travelping GmbH 需要开发一个 IT 基础架构平台，能够应对跨境数据管理法规的挑战，从而提高 IoT 网络的效率。
Travelping 知道需要让网络更靠近连接的设备。在 IBM Cloud 的帮助下，它使用自主开发的 Kubernetes 集群创建可扩展的云原生数据包网关解决方案，将数据传输到车辆。
您不必成为 George Jetson 或他的妻子 Jane，也可以在您的车辆中享受非常现代的功能。联网汽车利用 IoT 技术，让驾驶员能够确定行程需要多长时间以及沿途需要避免的问题，同时为后座的孩子们播放电影。通过将车辆中的设备连接到其他设备和网络的能力，可以生成汽车状态、位置和速度等洞察分析。这些洞察分析可以改善乘客安全和车辆维护，还具有其他优点。
但是在欧盟，存在某种障碍：《通用数据保护条例》(GDPR)。GDPR 于 2018 年 5 月颁布，旨在保护欧盟公民和欧洲经济区 (EEA) 公民的数据和隐私。在某种程度上，GDPR 不允许将个人数据导出到欧盟和欧洲经济区之外。当您拥有联网汽车但不允许您的数据离开该区域时，获得车辆洞察分析的能力就会停滞。传统的网络解决方案并不理想，因为这就是导致延迟的原因。
假设汽车制造商 ABC Autos 与电信供应商 XYZ Mobile 携手合作，为其新系列的 IoT 汽车提供连接。在传统部署中，会将数据连接到本地数据中心的网络。这辆车开往欧盟以外的国家或地区，但数据却不能离开欧盟。当汽车在欧盟时，数据会无处不在，从家庭网络到车辆所在位置。
为了避免冲突，联网汽车必须彼此实时通信。Travelping 需要开发一个 IT 基础架构平台来应对跨境数据管理的挑战。此外，数据必须保留在高度安全的环境中。
Travelping 凭借在电信行业多年的专业知识，它知道必须让网络更靠近连接的设备。它还知道环境需要高度可用。“这一切都与可用性达 99.999% 的服务相关，”Travelping 创始人兼首席执行官 (CEO) Holger Winkelmann 说道，“但运行可用性达 99.999% 的服务的成本非常昂贵，且过程复杂。”
因此 Travelping 选择了一条回归基础的途径：带有基于 Kubernetes 平台的容器化应用程序的裸机服务器。客户使用 IBM Cloud 基础架构产品和 Kubernetes 工具来创建云原生工作负载。可以将这些容器化工作负载快速传输给汽车制造商，以帮助实现实时远程诊断或维护。
有些人将 Kubernetes 定义为新的 Linux 或新的 API。它使用开源软件，通过将各个部分打包到自己的容器中，使应用程序能够部署为松散耦合的服务。这种将应用程序解构为各种较小服务的模块化编程过程有助于简化应用程序的开发、测试和部署。它还允许持续交付可扩展的服务。
“这就是我们转向 Kubernetes 和容器部署的原因，”Winkelmann 解释道，“因为您可以在 99.999% 的环境中运行相当简单，甚至可能是无状态的服务 – 99.99% 的服务可用性环境（由 IBM® SLA 提供支持）。然后我们增加到 99.999% 的环境，大部分都是免费的。”
该解决方案可帮助 Travelping 客户在不同位置和不同环境中进行部署。如果他们实施基于网络的部署，就会“触及运营商的核心”，Winkelmann 说，“运营商通常会说，必须按其拓扑进行部署。这是有原因的。它必须位于许可区域内。”
但是对于 Kubernetes 来说，有一个通用的 API。“它适用于私有云和私有部署，但也适用于公共云，”Winkelmann 补充道，“因此，从开发人员笔记本到私有云部署、边缘部署或路灯柱上的 Raspberry Pi，您完全不可知。您一次又一次地以完全相同的方式进行部署，而这只有通过 Kubernetes 才能实现。”
Travelping 之所以使用 IBM Cloud，是因为它可以帮助公司管理数据合规性。它还允许客户在此基础上运行网络服务。“实际环境中应用的许多云就是我们所说的“南北半球云”。它们旨在终止网络流量，”Winkelmann 说，“那不是我们正在做的事情。我们为移动用户转发有效负载和流量。IBM Cloud 是唯一一个产品，它仍然允许我们在网络中实现一个节点到另一个节点的数据传输，而不仅仅是终止它。”
Travelping 的互联汽车移动平台之旅需要其客户实现文化转变。处理能力集中在云计算中，非常适合支持 IoT 的设备。数据在更靠近源点的位置进行处理，有助于减少设备和数据处理层之间的延迟。这样可以缩短响应时间，做出更明智的决策。
在商品硬件而不是电信设备上提供可扩展服务并不是一件容易的事。“这绝对是一种文化转变，”Winkelmann 解释说，“这里最大的挑战是将我们的客户群（电信公司）从传统的 ITSM [IT 服务管理]引入云。接受即表示您信任这些东西，并且您接受您可以每天部署三次新的服务版本，而不是像我们今天看到的那样一年只部署三次。”
即使是 George Jetson 脾气暴躁的老板 Spacely 先生，他也会很高兴。
Travelping（ibm.com 外部链接）总部位于德国的马格德堡，它是一家私营公司，为网络和通信设备开发软件解决方案。该公司成立于 2004 年，现有员工 30 人。
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美国出品，2020 年 1 月。
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