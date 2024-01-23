Travelping GmbH

Travelping 凭借在电信行业多年的专业知识，它知道必须让网络更靠近连接的设备。它还知道环境需要高度可用。“这一切都与可用性达 99.999% 的服务相关，”Travelping 创始人兼首席执行官 (CEO) Holger Winkelmann 说道，“但运行可用性达 99.999% 的服务的成本非常昂贵，且过程复杂。”

因此 Travelping 选择了一条回归基础的途径：带有基于 Kubernetes 平台的容器化应用程序的裸机服务器。客户使用 IBM Cloud 基础架构产品和 Kubernetes 工具来创建云原生工作负载。可以将这些容器化工作负载快速传输给汽车制造商，以帮助实现实时远程诊断或维护。

有些人将 Kubernetes 定义为新的 Linux 或新的 API。它使用开源软件，通过将各个部分打包到自己的容器中，使应用程序能够部署为松散耦合的服务。这种将应用程序解构为各种较小服务的模块化编程过程有助于简化应用程序的开发、测试和部署。它还允许持续交付可扩展的服务。

“这就是我们转向 Kubernetes 和容器部署的原因，”Winkelmann 解释道，“因为您可以在 99.999% 的环境中运行相当简单，甚至可能是无状态的服务 – 99.99% 的服务可用性环境（由 IBM® SLA 提供支持）。然后我们增加到 99.999% 的环境，大部分都是免费的。”

该解决方案可帮助 Travelping 客户在不同位置和不同环境中进行部署。如果他们实施基于网络的部署，就会“触及运营商的核心”，Winkelmann 说，“运营商通常会说，必须按其拓扑进行部署。这是有原因的。它必须位于许可区域内。”

但是对于 Kubernetes 来说，有一个通用的 API。“它适用于私有云和私有部署，但也适用于公共云，”Winkelmann 补充道，“因此，从开发人员笔记本到私有云部署、边缘部署或路灯柱上的 Raspberry Pi，您完全不可知。您一次又一次地以完全相同的方式进行部署，而这只有通过 Kubernetes 才能实现。”

Travelping 之所以使用 IBM Cloud，是因为它可以帮助公司管理数据合规性。它还允许客户在此基础上运行网络服务。“实际环境中应用的许多云就是我们所说的“南北半球云”。它们旨在终止网络流量，”Winkelmann 说，“那不是我们正在做的事情。我们为移动用户转发有效负载和流量。IBM Cloud 是唯一一个产品，它仍然允许我们在网络中实现一个节点到另一个节点的数据传输，而不仅仅是终止它。”