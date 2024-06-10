Transactis 由 La Banque Postale 和 Société Générale 创立，是法国支付和支付系统领域的主要参与者。为了应对大数据量和实时处理的挑战，Transactis 选择了 IBM Expertise Connect，它提供定制的高级技术专业知识。
“银行服务的数字化正在推动我们处理更多的实时业务。”Transactis 首席技术官 Bertrand Rinié 表示。大流行病加速了这一技术发展，但也并非毫无风险：资金流管理方面的一点失误都可能对银行及其客户的运营和形象造成重大影响。“今天，我们的头号挑战是确保为我们的所有产品提供最佳服务。”Bertrand Rinié 强调。
Transactis 凭借其提供的无可挑剔的服务赢得了良好的声誉，并实现了蓬勃发展。除了两个创始实体外，Transactis 的客户还包括 Boursorama、Ezyness、BFCOI、Ma French Bank、Banque des Caraïbes 和 Caisse des Dépôts。Transactis 的目标是利用其电子支付、SEPA 和即时支付平台，根据欧洲支付计划开发新产品，以支付运营商的身份上市。
正是在即时支付的背景下，Transactis 在 2018 年底选择与 IBM 和 DataPower 合作。一个强大而有弹性的结构对于在不到 10 秒的时间内处理出入转账至关重要。“鉴于 DataPower 的可靠性、功能性以及经过验证的处理超大数据量的能力，其成为不二之选。”Bertrand Rinié 表示。此外，Transactis 对 IBM 技术非常熟悉：“我们有一台 IBM 大型机，其连接器在 DataPower 上原生可用，这是一个真正的优势。Transactis Payments 团队已经有使用 DataPower 的经验。”
为了避免影响性能并充分利用这一技术选项，Transactis 立即选择了 IBM Expertise Connect。在技术客户经理的帮助下，IBM Expertise Connect 可在解决方案的整个生命周期中（架构设计、实施、部署、管理、支持等）即时提供个性化支持。“我们在两个方面与 IBM Expertise Connect 合作：首先是事件管理，旨在提供响应迅捷的支持，让我们能够比标准支持更快速地解决问题。还有更积极主动的关注，与我们的生态系统的使用相关：其管理、更新、开发......“Bertrand Rinié 解释道。
实际上，IBM 团队每周与 Transactis 举行一次会议。“我们的联系人对 DataPower 和我们的环境非常熟悉。每当我们遇到困难时，我们都会告诉他，而他会迅速向我们提供解决方案。”Transactis 业务经理 David Matthey 解释道，“例如，我们在一次固件更新中遇到了技术问题。我们很快就获得了专家建议，帮助我们彻底解决了问题。”每周讨论的主题非常广泛：dPOD (DataPower Operations Dashboard) 警报分析、Transactis 内部团队进展回顾、最新一代 X3 的新功能建议……David Matthey 补充道："我们目前正在讨论通过设置回滚来更好地保护我们的解决方案的可能性。”
“与该领域的历史领导者 IBM 携手合作让我们信心十足。”David Matthey 表示。“我们还知道，只有 IBM 才能开发出 Datapower 专业技术。”为了简化所有查询，Transactis 在 IBM 只有一个联络点，即技术客户经理。根据问题性质，该经理从全球数千名 IBM 工程师中调动顶尖专家。“他们共同努力为我们提供解决方案，这在涉及多种技术时非常宝贵。”David Matthey 强调。“当我们不得不将 Datapower 重新连接到大型机时，就属于这种情形。IBM 很快提出了一个配置解决方案，允许我们重新连接。因此，当事件发生时，它们会迅速得到纠正，并且不会再次发生。”
除了拥有可确保弹性和系统性能的最佳技术专业知识之外，IBM Expertise Connect 还为公司带来了高度的敏捷性。“通过我们在法国和美国的联系人，我们无需重新解释我们的环境或用例，这节省了我们的时间。”Bertrand Rinié 强调。Expertise Connect 可以被视为公司的延伸，掌握着技术解决方案和公司结构。对于 David Matthey 来说：“我们在 IBM 的联系人提供了稳定性，并促进了 Transactis 人事变动期间的知识转移。几个月前，当我上任时，他们立即帮助我了解了其中的利害关系。我能够提出问题，快速获得答案并专注于我的核心业务任务。”
最后一点：合作灵活性。
“按照合同，我们与 IBM 共同确定了所需的支持级别，并每季度进行一次回顾。我不得不说，他们非常灵活，当我们的需求增加时，IBM 能够立即适应新情况。”Bertrand Rinié 解释道，“每过 6 个月，我们都会进行一次回顾，修改接下来几年的合同。在 2019 年起草合同时，有关所花费的时间、治理、程序等的条款和条件都经过深思熟虑。鉴于该协议每年更新，事实已证明这种做法非常有效。
显示这种伙伴关系有效性的主要指标是客户数量和管理量的稳定、平顺增长。在即时支付业务中，2022 年管理了 1.46 亿笔即时支付，预计 2023 年这一数字将增加一倍以上。这一稳健的 IS 系统可满足某些希望在不久的将来过渡到即时支付系统的客户的需求。这也将使 Transactis 能够继续拓展新的市场，即欧洲。
Transactis 由 La Banque Postale 和 Société Générale 共同创立，为金融市场上的领先企业开发、管理和运营电子支付信息系统、SEPA 和国际直接借记卡和贷记卡转账系统，以及即时支付系统。Transactis 占据法国电子支付市场 23% 的市场份额（包括近 1,900 万张银行卡、375,000 份商户合同和 11,000 多台 ATM），以及 35% 的贷记转账和直接借记交易（68 亿笔交易）。2022 年共管理了 1.46 亿笔即时支付，预计 2023 年这一数字将增加一倍以上*。
*数据截至 2022 年 12 月底。