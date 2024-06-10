“与该领域的历史领导者 IBM 携手合作让我们信心十足。”David Matthey 表示。“我们还知道，只有 IBM 才能开发出 Datapower 专业技术。”为了简化所有查询，Transactis 在 IBM 只有一个联络点，即技术客户经理。根据问题性质，该经理从全球数千名 IBM 工程师中调动顶尖专家。“他们共同努力为我们提供解决方案，这在涉及多种技术时非常宝贵。”David Matthey 强调。“当我们不得不将 Datapower 重新连接到大型机时，就属于这种情形。IBM 很快提出了一个配置解决方案，允许我们重新连接。因此，当事件发生时，它们会迅速得到纠正，并且不会再次发生。”

除了拥有可确保弹性和系统性能的最佳技术专业知识之外，IBM Expertise Connect 还为公司带来了高度的敏捷性。“通过我们在法国和美国的联系人，我们无需重新解释我们的环境或用例，这节省了我们的时间。”Bertrand Rinié 强调。Expertise Connect 可以被视为公司的延伸，掌握着技术解决方案和公司结构。对于 David Matthey 来说：“我们在 IBM 的联系人提供了稳定性，并促进了 Transactis 人事变动期间的知识转移。几个月前，当我上任时，他们立即帮助我了解了其中的利害关系。我能够提出问题，快速获得答案并专注于我的核心业务任务。”

最后一点：合作灵活性。

“按照合同，我们与 IBM 共同确定了所需的支持级别，并每季度进行一次回顾。我不得不说，他们非常灵活，当我们的需求增加时，IBM 能够立即适应新情况。”Bertrand Rinié 解释道，“每过 6 个月，我们都会进行一次回顾，修改接下来几年的合同。在 2019 年起草合同时，有关所花费的时间、治理、程序等的条款和条件都经过深思熟虑。鉴于该协议每年更新，事实已证明这种做法非常有效。

显示这种伙伴关系有效性的主要指标是客户数量和管理量的稳定、平顺增长。在即时支付业务中，2022 年管理了 1.46 亿笔即时支付，预计 2023 年这一数字将增加一倍以上。这一稳健的 IS 系统可满足某些希望在不久的将来过渡到即时支付系统的客户的需求。这也将使 Transactis 能够继续拓展新的市场，即欧洲。