买车是一个重大决定，可能是一个让人头疼的过程。

Toyota Finance 每年为日本数百万人提供从贷款到保险、付款计划和申请程序的整个购车流程支持。该公司不断改进技术和业务流程，针对客户需求提供量身定制的全面服务。

然而，传统的数字技术在满足客户多样化和复杂金融服务需求方面存在局限性。在需要更高级、复杂决策，而不仅仅是实现日常任务自动化的领域，传统的数字解决方案则难以应对。

在开发和实施适合 Toyota Finance 每个部门的 AI 工具时面临着许多挑战。客户服务中心尤其投入了大量精力来编制常见问题解答，而如何确保获得经验丰富的人力资源是一个问题。应对这些挑战的数字化转型被定位为维持未来运营的基本战略，Toyota Finance 已开始积极致力于利用生成式 AI 进行业务创新。

首先，该公司选择了一种专注于内部业务流程的方法，旨在提高组织内的运营效率和质量。