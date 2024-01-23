消费者在购物时间和方式上的选择比以往任何时候都多，而对于实体企业来说，增加新的渠道对于竞争至关重要。The Works 是英国领先的折扣零售连锁店，它深知为客户提供灵活的购物方式是一项强有力的增长战略。

The Works 多渠道总监 Simon Joseph 说道：“在过去几年中，我们看到购物者使命发生了重大变化。为了利用日益普及的数字化履行订单模式，我们当时看到了一个机会，可以在英国的折扣零售领域做一些独特的事情：让客户能够在线购物，然后享受送货上门或店内取货服务。”

多年来，The Works 一直依靠 IBM® WebSphere® Commerce 为英国各地的客户提供无缝的电子商务体验，包括创新型“点击提货”服务。数字渠道现已成为公司长期增长战略不可或缺的一部分，其中还包括每年在全国开设 50 家新零售店。

“我们的业务一直在不断发展壮大，最近我们成为了一家上市公司，”Joseph 继续说道，“随着我们继续扩大零售业务，客户参与至关重要：既可以增加我们实体店的客流量，也可以通过我们的电子商务网站吸引增量收入。”

过去，The Works 依靠手动流程向客户构建和启动电子邮件营销活动。鉴于创建活动所需的时间，该公司仅限于发布通用消息。The Works 相信，增加外展的个性化可以激发客户的注意力并推动客户参与，但公司以前的电子邮件营销平台使其难以提供动态内容。