为了增强数字营销能力,The Works 选择了 IBM Watson Campaign Automation,首次支持营销人员使用个性化的多波长电子邮件活动。

“IBM 产品给我们留下最深刻印象的一个方面是支持,”Joseph 继续说道,“根据使用 IBM WebSphere Commerce 获得的经验,我们知道 IBM 拥有我们所需的熟练资源,可以帮助我们获得最大投资收益。”

The Works 的电子邮件和社交营销经理 Elizabeth McNab 补充道:“从营销技术的角度来看,IBM Watson Campaign Automation 的表现优于我们考虑的其他解决方案。通过基于我们网站的浏览行为数据来细分客户以及优化移动平台消息的能力,我们看到了巨大价值。借助 IBM Watson Campaign Automation,还可以轻松整合来自第三方平台的数据,这使我们能够利用来自客户忠诚度系统的数据。”

如今,The Works 使用 IBM Watson Campaign Automation 基于客户的浏览行为和购买历史对客户进行细分,并提供相关内容、优惠和促销活动。

“作为一家多渠道企业,我们需要找到创新方式来与所有客户交谈,而不仅仅是我们的在线购物者,”Joseph 说,“如今,任何注册会员卡的店内客户都有机会选择与我们的 IBM Watson Campaign Automation 数据库进行通信。通过采取更主动的数据收集方法,我们可以更深入的了解各个客户的资料,帮助我们设计更具说服力的消息。”

The Works 现在可以使用 IBM Watson Campaign Automation 中的 AI 分析来可视化客户对公司电子邮件的反应,并确定增强未来活动的机会。

“过去,我们无法直接确定我们活动中效果良好的内容,效果不佳的内容,但现在,这一切都改变了,”McNab 评论道,“通过 IBM Watson Campaign Automation 中的点击率热图,我们可以清楚地看到电子邮件中关注度最高的部分,并且我们已经因此开始做出改变。例如,我们最近发现,使用 GIF 动画的玩具促销活动的参与度明显高于使用静态图像的玩具促销活动。通过将这种洞察反馈给我们的设计师,我们发现这些活动的点击率显著提高。”

The Works 还利用 IBM Watson Campaign Automation 的 Watson Marketing Assistant 功能取得了成功。作为该解决方案的早期采用者,The Works 现在已经对该助理进行了内部术语训练,并每周使用它为公司董事会准备客户参与度指标。